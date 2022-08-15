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Новини Війна
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Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко. ПЕРЕЛІК

маріуполь

Російські загарбники оприлюднили новий перелік будинків, які підлягають знесенню.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По маріупольських чатах, а згодом низкою ТГ-каналів розповсюджено новий перелік будинків, що підлягають знесенню. Цього разу у вигляді листа підрядної кампанії з росіі під грифом "для службового користування", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що вивчивши перелік можна побачити, що в ньому присутні вцілілі будинки, і натомість відсутня ціла низка повністю зруйнованих. Також "невідповідність листа вимогам "ДНР" - за їхнім положенням такий перелік має подавати місцева окупаційна адміністрація, а не підрядник; гриф ДСК та відсутність підпису/ реєстраційного номера".

Радник мера наголосив, що за умови тотального контролю наразі є "великий сумнів" щодо аутентичності "документу".

"У підсумку ми схиляємось до висновку, що цей лист чергова інформ-атака окупантів, спрямована на спонукання повернення з евакуації з одного боку, та на заспокоєння суспільних настроїв в місті з іншого", - підсумував Андрющенко.

Також читайте: Міськрада Маріуполя про приховану мобілізацію: містянам пропонують вакансії у "державній воєнізованій рятувальній службі". ФОТО

Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 01
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 02
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 03
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 04
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 05
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 06
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 07
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 08
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 09
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 10
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 11
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 12
Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко 13

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6751) знесення (104) будинки (167)


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Топ коментарі
+10
А назви вулиць які... членіни, побєди, строітєлі, мєталургі, московскіє...
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15.08.2022 11:47 Відповісти
+9
мєндєлєви, жукови, комсомольскіє...
мда.
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15.08.2022 11:49 Відповісти
+3
а де тут правда???
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????
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15.08.2022 12:14 Відповісти
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А назви вулиць які... членіни, побєди, строітєлі, мєталургі, московскіє...
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15.08.2022 11:47 Відповісти
мєндєлєви, жукови, комсомольскіє...
мда.
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15.08.2022 11:49 Відповісти
Окупанти повернули всі назви, що були за радянські часи. Наприклад Лібкнехта був Митрополітською. Зараз знов Лібкнехта. Так само Апатова-Італійська- Апатова, Артьома-Куінджи - Артьома.
Не треба жаліти тих, хто залишився. Стоять в чергах на компенсації від ерефії, на паспорти, тощо. Гадаю, тисяч 50 залишилося. Це справжні прихильники руського миру, вони вважають що їх час прийшов. Вони ж розмародерили квартири і будинки. Але потім, коли Маріуполь буде звільнено, будуть волати, що не було куди їхати, не було грошей, їх примусили давати брехливі свідчення проти ЗСУ. Але всі вони запроданці...
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15.08.2022 12:29 Відповісти
До основанья, а затем
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15.08.2022 11:50 Відповісти
По факту контру робити нема чим. Територія здається...З агентами не борються а навпаки... Корупція квітне. Герої закінчуються.. Що тут казати. Зачищають генофонд України. Адмін, бань мене одразу бо правда тобі очі повиколює
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15.08.2022 11:58 Відповісти
а де тут правда???
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????
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15.08.2022 12:14 Відповісти
Вам навіть війна не правда...В мене таке відчуття що навіть смерть вас не пробудить
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15.08.2022 12:51 Відповісти
а население против или согласны?
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15.08.2022 12:11 Відповісти
Пусть снесёт до основания. Потом можно будет построить нормальные дома с адекватной планировкой и с украинскими названиями улиц.
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15.08.2022 12:47 Відповісти
Весь мир до камня мы разрушим до основанья а затем Мы нихера и не построим так и останемся ничем Так чомусь від 17р і пішло вони приходять щоб розвалити та залишити руїни Де руській мім там завжди смердить Руїни горе і кров
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15.08.2022 13:33 Відповісти
 
 