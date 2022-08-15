Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко. ПЕРЕЛІК

Російські загарбники оприлюднили новий перелік будинків, які підлягають знесенню.

Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"По маріупольських чатах, а згодом низкою ТГ-каналів розповсюджено новий перелік будинків, що підлягають знесенню. Цього разу у вигляді листа підрядної кампанії з росіі під грифом "для службового користування", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що вивчивши перелік можна побачити, що в ньому присутні вцілілі будинки, і натомість відсутня ціла низка повністю зруйнованих. Також "невідповідність листа вимогам "ДНР" - за їхнім положенням такий перелік має подавати місцева окупаційна адміністрація, а не підрядник; гриф ДСК та відсутність підпису/ реєстраційного номера".

Радник мера наголосив, що за умови тотального контролю наразі є "великий сумнів" щодо аутентичності "документу".

"У підсумку ми схиляємось до висновку, що цей лист чергова інформ-атака окупантів, спрямована на спонукання повернення з евакуації з одного боку, та на заспокоєння суспільних настроїв в місті з іншого", - підсумував Андрющенко.

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