Рашисти в Маріуполі готують масове знесення будинків, серед них є вцілілі, - Андрющенко. ПЕРЕЛІК
Російські загарбники оприлюднили новий перелік будинків, які підлягають знесенню.
Про це розповів радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"По маріупольських чатах, а згодом низкою ТГ-каналів розповсюджено новий перелік будинків, що підлягають знесенню. Цього разу у вигляді листа підрядної кампанії з росіі під грифом "для службового користування", - йдеться в повідомленні.
Андрющенко зазначив, що вивчивши перелік можна побачити, що в ньому присутні вцілілі будинки, і натомість відсутня ціла низка повністю зруйнованих. Також "невідповідність листа вимогам "ДНР" - за їхнім положенням такий перелік має подавати місцева окупаційна адміністрація, а не підрядник; гриф ДСК та відсутність підпису/ реєстраційного номера".
Радник мера наголосив, що за умови тотального контролю наразі є "великий сумнів" щодо аутентичності "документу".
"У підсумку ми схиляємось до висновку, що цей лист чергова інформ-атака окупантів, спрямована на спонукання повернення з евакуації з одного боку, та на заспокоєння суспільних настроїв в місті з іншого", - підсумував Андрющенко.
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мда.
Не треба жаліти тих, хто залишився. Стоять в чергах на компенсації від ерефії, на паспорти, тощо. Гадаю, тисяч 50 залишилося. Це справжні прихильники руського миру, вони вважають що їх час прийшов. Вони ж розмародерили квартири і будинки. Але потім, коли Маріуполь буде звільнено, будуть волати, що не було куди їхати, не було грошей, їх примусили давати брехливі свідчення проти ЗСУ. Але всі вони запроданці...
5 місяців Україна протистоїть країні яка мала 2 армію світу (по чисельності може й першу)))) мала))))
і до чого ваше "все пропало" до знесення будинків у нещасному Маріку????