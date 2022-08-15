За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ, - Вигівський

Потенційно в Києві ворожих агентів може бути багато, кримінальний елемент столиці максимально перебуває під контролем правоохоронців.

На цьому наголосив начальник ГУ Нацполіції Києва Іван Вигівський в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"За час війни у Києві затримано 313 потенційних учасників 23 ДРГ. Звісно, не всі факти знайшли своє підтвердження, але цих 313 осіб, які пройшли за обліками, передано СБУ. Спецслужба далі вже займалася їх документуванням", - розповів керівник столичної поліції.

Він повідомив, що наразі в Києві працюють 10 оперативних груп із виявлення ДРГ.

Відповідаючи на запитання про те, чи багато може бути ворожих агентів нині в столиці, Виговський сказав: "Потенційно може бути багато. Але для вчинення злочинів потрібна підготовка, певні можливості - це все не так просто. Можливо, хтось якісь ідеї і виношує, але реалізувати їх складно".

У цьому контексті начальник столичного главку наголосив: "Кримінальний елемент максимально перебуває під контролем і органів поліції, і інших правоохоронних органів".

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"А щодо того, що в Києві і взагалі в нашій державі є люди, які, скажімо так, мають "інші погляди", це справді має місце", - додав він.