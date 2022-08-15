"Слуга народу" Красов на швидкості під 200 км/год потрапив у ДТП на Житомирщині, - ЗМІ

Нардеп "Слуги народу" Олексій Красов 14 серпня потрапив у ДТП на Житомирщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Джерела видання заявили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.

У пресслужбі фракції "Слуги народу" підтвердили факт ДТП.

"Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає", - сказали в "СН".

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