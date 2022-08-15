"Слуга народу" Красов на швидкості під 200 км/год потрапив у ДТП на Житомирщині, - ЗМІ
Нардеп "Слуги народу" Олексій Красов 14 серпня потрапив у ДТП на Житомирщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.
Джерела видання заявили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.
За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.
У пресслужбі фракції "Слуги народу" підтвердили факт ДТП.
"Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає", - сказали в "СН".
Топ коментарі
+51 CrossFirenko
показати весь коментар15.08.2022 12:23 Відповісти Посилання
+45 валерий коренев #331462
показати весь коментар15.08.2022 12:23 Відповісти Посилання
+37 Лаур
показати весь коментар15.08.2022 12:28 Відповісти Посилання
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і тіхонєчка в лєсок аташол.....
а як перевірка на алко/нарко????
***** Зецыцьки!!!!
То воно з "кважиздкими" патізанами розмовляло...
73%... а это почти 80%...с которыми одержал раБеду картофельный брат Ze Лукашеску в браццкой белораше...
І що значить якщо були порушення. А швидкість 200 км/г це не порушення?
Зато на блокпостах за ремені безпеки взялись бо ввели плани на 50 протоколів на добу.
****** країна