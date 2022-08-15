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Новини ДТП
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"Слуга народу" Красов на швидкості під 200 км/год потрапив у ДТП на Житомирщині, - ЗМІ

красов,слуга

Нардеп "Слуги народу" Олексій Красов 14 серпня потрапив у ДТП на Житомирщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП.

Джерела видання заявили, що ДТП сталася біля села Броники Житомирської області.

За даними одного з джерел, Красов їхав на великій швидкості, близько 200 км/годину, у депутата зламаний ніс і рука.

У пресслужбі фракції "Слуги народу" підтвердили факт ДТП.

"Транспортна пригода справді мала місце. У депутата зламана рука, але від госпіталізації він відмовився. Якщо були порушення з боку нашого колеги, то він неодмінно буде відповідати. За нашою інформацією, зараз інших потерпілих немає", - сказали в "СН".

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Автор: 

депутат (1781) ДТП (4483) Слуга народу (2820)


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Топ коментарі
+51
Вже всі, хто йому там перешкоджав затримані? Свідки вже арештовані? Це ж слуга, зелена кнопочка!
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15.08.2022 12:23 Відповісти
+45
Плять, живучие твари у слуг дьявола!!!!!
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15.08.2022 12:23 Відповісти
+37
Ще одне недолуге бидло "любіт скорасть.." Автопарк - в пользу ЗСУ !
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15.08.2022 12:28 Відповісти
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в Білорусь тікав походу-
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15.08.2022 12:20 Відповісти
неділя, схоже на шашлик запізнювався
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15.08.2022 15:15 Відповісти
Вже всі, хто йому там перешкоджав затримані? Свідки вже арештовані? Це ж слуга, зелена кнопочка!
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15.08.2022 12:23 Відповісти
Плять, живучие твари у слуг дьявола!!!!!
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15.08.2022 12:23 Відповісти
Подушка гарна.
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15.08.2022 12:25 Відповісти
А главное, без мозгов, коль ничего не сотрясено!
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15.08.2022 13:50 Відповісти
какой руzzкі нє любіт бистрой есди?
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15.08.2022 14:03 Відповісти
Даже не жалко....
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15.08.2022 12:24 Відповісти
Жалко что живой.
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15.08.2022 12:30 Відповісти
Одна радость в комментах,и "добрые пожелания здоровья"кто нами руководит!?люди злые на них!
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15.08.2022 14:17 Відповісти
Жаль, что не убился, бл@дина!!
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15.08.2022 12:36 Відповісти
"НЕ вбився? Яка сумна новина!"
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15.08.2022 12:28 Відповісти
Ще одне недолуге бидло "любіт скорасть.." Автопарк - в пользу ЗСУ !
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15.08.2022 12:28 Відповісти
Рука зламана, а мозок не постраждав через його відсутність...
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15.08.2022 12:29 Відповісти
"відмовився від госпіталізації...."
і тіхонєчка в лєсок аташол.....
а як перевірка на алко/нарко????
***** Зецыцьки!!!!
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15.08.2022 12:30 Відповісти
Правильный вопрос,под чем он?
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15.08.2022 14:19 Відповісти
він про себе пише, що він волонтер
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15.08.2022 12:30 Відповісти
Ого,у зеленых есть волонтеры? А где,"на партизанской основе" в Раде?
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15.08.2022 12:36 Відповісти
Он в танке горел!
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15.08.2022 12:43 Відповісти
як і коля-"каклєта" , волантьоріл всей семейкой на "мукачєвсько - варшавськіх франтах" картковим туризмом ...
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15.08.2022 12:53 Відповісти
В лєс уже ушол?
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15.08.2022 12:31 Відповісти
Там Трухін сидить.
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15.08.2022 12:44 Відповісти
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16.08.2022 10:23 Відповісти
В лес тихонько уйдёт и всё
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15.08.2022 12:33 Відповісти
хай пі#тує - розмінує пару "секреток" і вже хоч якась буде користь з недолугого..
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15.08.2022 12:42 Відповісти
а чому пресслуба слуг уродів не згадує, що винуватець ДТП відмовився від тестування на алкоголь?
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15.08.2022 12:41 Відповісти
Єто не важно.
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15.08.2022 12:45 Відповісти
І не на часі!
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15.08.2022 12:49 Відповісти
живучий... або швидкість під 200 - фейк.
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15.08.2022 12:46 Відповісти
По характера травм - хтось иному добряче намилив мордяку й копнякiв надавав..А зара буде писали ,що на гонках "Формули-1" *********..
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15.08.2022 13:48 Відповісти
На цьому фоні виникає банальне питання: в Україні 73% повірили зечмоням,чи у нас в країні 73% зечмонь?
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Согласно исследованиям итальянского учёного Карло Чиполла независимо от национальности, образования, гендерного признака, примерно 75% людей на земном шаре от рождения не способны к критическому мышлению, в них можно его только воспитать, но далеко не все методы воспитания и образования нацелены на его развитие. Украинская и роССийская системы образования также сим себя не обременяют. ДЕЛАЙ ВЫВОД! ))
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15.08.2022 13:56 Відповісти
вывод: все кацапы и белорусы должны сдохнуть
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15.08.2022 14:06 Відповісти
у депутата зламаний ніс і рука - мабуть козявки ковиряв на швидкості 200км/г......
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15.08.2022 12:51 Відповісти
Ні!
То воно з "кважиздкими" патізанами розмовляло...
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15.08.2022 13:08 Відповісти
Недавно Мілованов провіряв рекцію народу на ідею забирати авто на армію.Ось йому зустічна ідея-забрати всі авто без виключення у пліснявих(і у Мілованова) і передати в ВСУ.Бо жаби зелені за кермом-загроза для суспільства.Нехай на веліках їздять,як їх лідор,Хоч якась користь буде від шапіто
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15.08.2022 12:53 Відповісти
о, подоляківські вже підтягнулися вигороджувати свою гниду.
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15.08.2022 13:03 Відповісти
.......Якщо були порушення нашого колеги.... -А швидкість під 200 км це не порушення?
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15.08.2022 12:58 Відповісти
Від госпіталізації відмовився боявся що добьють
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15.08.2022 13:18 Відповісти
на БМП его..пусть гоняет!
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15.08.2022 13:27 Відповісти
ЗеКодломойский обещал путлеру шо своих слуг дьявола он не посадит...и не обидит свой родной пролетайрят краснопузый верит Зе...
73%... а это почти 80%...с которыми одержал раБеду картофельный брат Ze Лукашеску в браццкой белораше...
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15.08.2022 13:33 Відповісти
Стовп заарештований, дерево спиляли
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15.08.2022 13:35 Відповісти
Надо меньше пить! Надо меньше пить...
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15.08.2022 13:44 Відповісти
Він напевно тихенько в ліс відійшов. Тому і немає постраждалих.
І що значить якщо були порушення. А швидкість 200 км/г це не порушення?
Зато на блокпостах за ремені безпеки взялись бо ввели плани на 50 протоколів на добу.
****** країна
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15.08.2022 13:46 Відповісти
Можно только гадать из какого материала у этого очередного =слуги= дебила сделана голова, коль она целая и пострадал только нос (при такой скорости и подушки безопасности не большой помощник), но точно можно сказать, что в голове у него нет мозгов, коль о сотрясении мозга нет речи! ))
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15.08.2022 13:48 Відповісти
Шкода, що не здох.
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15.08.2022 13:50 Відповісти
Шкода , що башку не зламав 😠
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15.08.2022 14:01 Відповісти
В следующий раз всё будет нормально.
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15.08.2022 14:02 Відповісти
Ну й живуча ця сволота!
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15.08.2022 14:04 Відповісти
Воно хоча б нікого не вбило?
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15.08.2022 14:15 Відповісти
А мозок в депутата не зламаний?
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15.08.2022 14:19 Відповісти
На Ланосі мабуть пер?... В мене на спідометрі Ланоса написано 220 км/год
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15.08.2022 14:33 Відповісти
Прочитала Демусика коменты и подумала: "Злые они какие... Вот уйдут от них все депутаты, обидятся и уйдут!"
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15.08.2022 14:34 Відповісти
Скотиняка.. А я собі не можу нічого такого дозволити що навіть 200т їде, не те що влупитися кудись. І випустять козодоя..
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15.08.2022 14:51 Відповісти
Сумно шо башку свою дурну зєлєну нє зломав.
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15.08.2022 15:13 Відповісти
Погано,що не здох...
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15.08.2022 15:26 Відповісти
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15.08.2022 16:19 Відповісти
 
 