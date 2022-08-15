Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов
Сьогодні Верховна Рада має голосувати за членів Вищої Ради правосуддя. Адвокат Роман Маселко - кандидатура з репутацією, яка не викликає жодних сумнівів.
Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Сьогодні важливий тест для Верховної Ради. День голосування за членів Вищої Ради правосуддя. Серед кандидатів є людина, репутація якої не викликає сумнівів - це Роман Маселко. Якщо "Слуги народу" хоча б під час смертельної війни почнуть щось робити для реальної реформи судової системи, то починати це треба саме з призначення таких людей як Роман. А не з тих маріонеток, якими Єрмак, Татаров, Смірнов чи Зеленський керують по дзвінку, щоб карати та милувати, кого забажають", - пише він.
"Сподіваюсь, здоровий глузд переможе, і депутати відчують власну відповідальність за наше майбутнє, і ухвалять справедливе рішення, яке стане першим кроком у зміцненні довіри до судової системи", - резюмує журналіст.
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(с) Я!
вибори зё в 2019 були постановкою, імітацією всенародного обурення..
А правда така: нині в Пісках, раніш у Маріуполі, Северодонецьку знищують найвмотивованіших, найпасіонарніших, справжніх українців.. "денацифікують".
офіс просто грає патріотизм, бо це легко, грати та імітувати.
Це все вже системний іловайськ..
Давайте виходити з реалій.
Починати потрібно з нових виборів і визнати свою помилку (якщо це помилка, а не зрада...) в 2019-му.
Забанять хлопця, він надто світлий для цього кодла змііного.