Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов

Сьогодні Верховна Рада має голосувати за членів Вищої Ради правосуддя. Адвокат Роман Маселко - кандидатура з репутацією, яка не викликає жодних сумнівів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні важливий тест для Верховної Ради. День голосування за членів Вищої Ради правосуддя. Серед кандидатів є людина, репутація якої не викликає сумнівів - це Роман Маселко. Якщо "Слуги народу" хоча б під час смертельної війни почнуть щось робити для реальної реформи судової системи, то починати це треба саме з призначення таких людей як Роман. А не з тих маріонеток, якими Єрмак, Татаров, Смірнов чи Зеленський керують по дзвінку, щоб карати та милувати, кого забажають", - пише він.

"Сподіваюсь, здоровий глузд переможе, і депутати відчують власну відповідальність за наше майбутнє, і ухвалять справедливе рішення, яке стане першим кроком у зміцненні довіри до судової системи", - резюмує журналіст.

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