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Новини
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Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов

маселко

Сьогодні Верховна Рада має голосувати за членів Вищої Ради правосуддя. Адвокат Роман Маселко - кандидатура з репутацією, яка не викликає жодних сумнівів.

Про це повідомив у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні важливий тест для Верховної Ради. День голосування за членів Вищої Ради правосуддя. Серед кандидатів є людина, репутація якої не викликає сумнівів - це Роман Маселко. Якщо "Слуги народу" хоча б під час смертельної війни почнуть щось робити для реальної реформи судової системи, то починати це треба саме з призначення таких людей як Роман. А не з тих маріонеток, якими Єрмак, Татаров, Смірнов чи Зеленський керують по дзвінку, щоб карати та милувати, кого забажають", - пише він.

"Сподіваюсь, здоровий глузд переможе, і депутати відчують власну відповідальність за наше майбутнє, і ухвалять справедливе рішення, яке стане першим кроком у зміцненні довіри до судової системи", - резюмує журналіст.

Також читайте: Сенцов закликав Раду призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя: "Саме такі люди мають змінювати цю корумповану систему"

Автор: 

ВР (15047) Бутусов Юрій (3617) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+19
"Якщо ви хочете виглядати розумними, ви повинні перестати думати, що Слуги хочуть якісь реформи!"
(с) Я!
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15.08.2022 12:25 Відповісти
+14
Як би хотіли, то вже 3 роки проводили б реформи, а по факту суцільний звіздьож.
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15.08.2022 12:25 Відповісти
+11
какие нах слуги ? это регионалы - 2.
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15.08.2022 12:25 Відповісти
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Здоровий глузд?
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15.08.2022 12:24 Відповісти
"Якщо ви хочете виглядати розумними, ви повинні перестати думати, що Слуги хочуть якісь реформи!"
(с) Я!
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15.08.2022 12:25 Відповісти
Як би хотіли, то вже 3 роки проводили б реформи, а по факту суцільний звіздьож.
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15.08.2022 12:25 Відповісти
какие нах слуги ? это регионалы - 2.
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15.08.2022 12:25 Відповісти
толку від якогось маселка, якщо Україною керує кремлівський пдорас дєрьмак.
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15.08.2022 12:26 Відповісти
Здоровий глузд,відповідальність,реформи і зелені слуги-поняття не сумістні.Там більшість тупе сміття,яке зібрали по всіх помийках України,максимум що вони вміють-читати по складах,не розуміючи значення прочитаного.Чекати від нах свідомого голосування смішно.Плісняві голосують за наказом,що завгосп накаже,те й проголосують,не вникаючи в зміст і наслідки
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15.08.2022 12:30 Відповісти
"від них"-описка
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15.08.2022 12:31 Відповісти
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15.08.2022 13:58 Відповісти
Вигнали зі школи з початкових класів.
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15.08.2022 16:51 Відповісти
Уже тільки за те що шановні пан Бутусов, па Сенцов просять за шановного пана Маселка, приручені депутати, яких переважна більшість у парламенті "проголосують" на угоду тому ж Дєрмаку і Янелоху за іншу, за їх кандидатуру. Війна для цього шобла не аргумент, адже ніхто, ні вони самі, ні їхні рідні від війни страждати не збирались і не збираються, хіба які незначні незручності.
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15.08.2022 12:31 Відповісти
Так! Незручностi великi - борода i футболки-хакi!
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15.08.2022 13:45 Відповісти
зелені слуги не будують Україну за відомими лекалами Заходу. Це подальша імітація реформ та ріст нових олігархів - apaxaмій, єрмаків, арістовичів поряд з їх власниками - коломойськими, пінчуками, фірташами..
вибори зё в 2019 були постановкою, імітацією всенародного обурення..
А правда така: нині в Пісках, раніш у Маріуполі, Северодонецьку знищують найвмотивованіших, найпасіонарніших, справжніх українців.. "денацифікують".
офіс просто грає патріотизм, бо це легко, грати та імітувати.
Це все вже системний іловайськ..
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15.08.2022 12:41 Відповісти
А якщо НЕ хочуть ?
Давайте виходити з реалій.
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15.08.2022 12:41 Відповісти
один Маселко, навіть, якщо буде включений до складу ВРП - там нічого не зробить. Ну, хіба що скандалитиме.

Починати потрібно з нових виборів і визнати свою помилку (якщо це помилка, а не зрада...) в 2019-му.
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15.08.2022 12:45 Відповісти
Потрібні швидкі перевибори зелених брехливих мавп.
Забанять хлопця, він надто світлий для цього кодла змііного.
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15.08.2022 12:48 Відповісти
100%
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15.08.2022 13:02 Відповісти
Ну вообще-то зеленое болото нужно постепенно очищать,это было-бы первым шагом.
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15.08.2022 13:06 Відповісти
ЗЕлуплений кагал нізащо не погодиться, що такі люди як Маселко мали відношення до реформування рептильної судової гілки влади.
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Бутусов - неисправимый оптимист.
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15.08.2022 13:41 Відповісти
Вже призначили.
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15.08.2022 16:53 Відповісти
Тут суть в слові «якщо».
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15.08.2022 13:56 Відповісти
 
 