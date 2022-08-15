Росія краде в України природні ресурси на десятки трильйонів доларів, - The Washington Post

Росія краде не лише українське зерно та метал, але й захопила території, багаті на корисні копалини. Раніше це було підґрунтям української економіки.

Про це йдеться у статті The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.

"Росія отримала контроль над деякими з найбагатших на корисні копалини земель у Європі. В Україні розташовані одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, родовища невикористаного літію та величезні поклади вугілля. Разом вони коштують десятки трильйонів доларів", - пише видання.

Левова частка вугільних родовищ, які протягом десятиліть забезпечували найважливішу сталеливарну промисловість України, зосереджена на сході, на окупованих Москвою територіях, вказують журналісти. Тепер Росія хоче запустити економіку на захоплених територіях – для цього вона спробує відновити видобуток руди і навіть запустити в роботу металургійний завод у Маріуполі. Але це їй не вдасться, упевнені експерти, опитані виданням.

"Прагнучи оживити економіку на захоплених територіях, Росія може спробувати відновити видобуток корисних копалин і виробництво сталі, як це, очевидно, було зроблено на одному з двох великих металургійних заводів у захопленому Маріуполі. Проте Кремль зіштовхнеться зі значними логістичними проблемами, зокрема, з відсутністю доступу до попередніх покупців. До того ж малоймовірно, що Росія зможе залучити необхідні для видобутку корисних копалин інвестиції", - наголошує видання.

Нагадаємо, група американських чиновників та аналітиків ISPR, яка займається документуванням крадіжок Росії на території України, опублікувала звіт, де зібрано докази щонайменше 50 випадків крадіжки Росією українського металу та зерна. За даними групи, це мародерство порушує одразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягти агресора до відповідальності зберігається: зараз група опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати як репарацію заморожені активи РФ у США.

Як відомо, Росія вже вкрала і вивезла до Ростова щонайменше три кораблі металу, виробленого на комбінатах "Азовсталь" та "ММКІ" групи Метінвест, ще сім кораблів, завантажені металом, готові до відплиття. Своєю чергою компанія закликала міжнародних партнерів не купувати метал сумнівного походження, який продає Росія, і одразу повідомляти про факти такого продажу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабуючи Україну, Росія порушує одразу три статті міжнародного права - ISPR