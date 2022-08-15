Росія краде в України природні ресурси на десятки трильйонів доларів, - The Washington Post
Росія краде не лише українське зерно та метал, але й захопила території, багаті на корисні копалини. Раніше це було підґрунтям української економіки.
Про це йдеться у статті The Washington Post, передає Цензор.НЕТ.
"Росія отримала контроль над деякими з найбагатших на корисні копалини земель у Європі. В Україні розташовані одні з найбільших у світі запасів титанової та залізної руди, родовища невикористаного літію та величезні поклади вугілля. Разом вони коштують десятки трильйонів доларів", - пише видання.
Левова частка вугільних родовищ, які протягом десятиліть забезпечували найважливішу сталеливарну промисловість України, зосереджена на сході, на окупованих Москвою територіях, вказують журналісти. Тепер Росія хоче запустити економіку на захоплених територіях – для цього вона спробує відновити видобуток руди і навіть запустити в роботу металургійний завод у Маріуполі. Але це їй не вдасться, упевнені експерти, опитані виданням.
"Прагнучи оживити економіку на захоплених територіях, Росія може спробувати відновити видобуток корисних копалин і виробництво сталі, як це, очевидно, було зроблено на одному з двох великих металургійних заводів у захопленому Маріуполі. Проте Кремль зіштовхнеться зі значними логістичними проблемами, зокрема, з відсутністю доступу до попередніх покупців. До того ж малоймовірно, що Росія зможе залучити необхідні для видобутку корисних копалин інвестиції", - наголошує видання.
Нагадаємо, група американських чиновників та аналітиків ISPR, яка займається документуванням крадіжок Росії на території України, опублікувала звіт, де зібрано докази щонайменше 50 випадків крадіжки Росією українського металу та зерна. За даними групи, це мародерство порушує одразу три статті Женевської конвенції. Однак можливість притягти агресора до відповідальності зберігається: зараз група опрацьовує юридичні механізми, які дозволять Україні отримати як репарацію заморожені активи РФ у США.
Як відомо, Росія вже вкрала і вивезла до Ростова щонайменше три кораблі металу, виробленого на комбінатах "Азовсталь" та "ММКІ" групи Метінвест, ще сім кораблів, завантажені металом, готові до відплиття. Своєю чергою компанія закликала міжнародних партнерів не купувати метал сумнівного походження, який продає Росія, і одразу повідомляти про факти такого продажу.
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Теж мені секрет Полішинеля... (можна здогадатись: ця фігура - Патрушев). Навесні 1945-го до Алена Даллеса метнулись емісари від керівництва РСХА приблизно з такою ж ціллю, яку зараз переслідує путін - більш-менш достойно вийти з розпочатої військової авантюри.
Кремлівський карлик знає, що програє стратегічно, але дуже не хоче програвати Україні. А от "програти" НАТО виглядає для нього меншим із двох зол. Тому він зараз через свої спецслужби виходитиме на ЦРУ (з всього політичного істеблішменту США директор ЦРУ - найбільший "голуб" у порівнянні з "яструбами" Блінкеном і особливо Остіном) з метою спонукати Білий Дім заключити пакт про умови закінчення війни в Україні.
Які це будуть умови? Є інформація, що він хоче запропонувати піти з правобережної Херсонщини в обмін на Краматорськ і Слав`янськ, потім заморозити ситуацію і розпочати "мирні перемовини" щодо решти окупованих земель, а також майбутнього статусу України.
Хрєн. Почнемо з того, що з правобережної Херсонщини ми і так їх виб`ємо, а Краматорськ і Слав`янськ намірів здавати не маємо. Адміністрація Байдена теж на це не пристане, але контакти по лінії спецслужб з москвою підтримуватиме.
Головне, щоб вся ця гра не проходила без України. І цим з українського боку повинні обійматись умовні Кулєба, Буданов, Залужний, Марченко, а не Єрмак, Татаров, Арестович і Безугла. Бо на тлі військових дій починається тонка розвідувально-дипломатична гра, де з нашої сторони повинні бути профі, а не улюблені фрейліни президента. Скоро буде цікаво - як на полі бою, так і у кулуарних битвах. Гарантую».
Поки що виходить саме так. Справа цивілізованого світу - довести, що не так.
Інакше цивілізований світ чекає доля Донбасу.
Ничего удивительного ..нефть газы золото Алмазы принадлежат Якутии...
Самий богатой стране в Мире ..
Мавзолейное болото знаменито только вонючей рекой Мокша...потому и Мокшандия...
Вони ж навіть брухт крадуть в Маріуполі, та Бердянську!
Не пыздите.
Це було підгрунтям Ахметова, Новинского, Шуфричей и всех других пидоров.
Украинскому народу уже ничего не принадлежит.