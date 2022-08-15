Температура в квартирах киян може опуститися до +12 градусів, - радниця ОП Страхова

Радниця Офісу Президента Вікторія Страхова прогнозує, що температура у квартирах киян узимку опуститься до 12 градусів.

Так, Страхова прокоментувала пост "слуги народу" Галини Третьякової, передає Цензор.НЕТ.

"Боюся, що буде +12 максимум і підбираю портативну сонячну панель", - зазначила радник ОП.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попросив киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри.

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