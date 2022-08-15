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Температура в квартирах киян може опуститися до +12 градусів, - радниця ОП Страхова

отопление

Радниця Офісу Президента Вікторія Страхова прогнозує, що температура у квартирах киян узимку опуститься до 12 градусів.

Так, Страхова прокоментувала пост "слуги народу" Галини Третьякової, передає Цензор.НЕТ.

"Боюся, що буде +12 максимум і підбираю портативну сонячну панель", - зазначила радник ОП.

Раніше мер Києва Віталій Кличко попросив киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри.

Також читайте: Зима буде надскладною, тарифи не зміняться, оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, - Чернишов

Температура в квартирах киян може опуститися до +12 градусів, - радниця ОП Страхова 01

Автор: 

Київ (19672) опалення (918) опалювальний сезон (1754) Страхова (4) Офіс Президента (2033)


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Топ коментарі
+20
Про це вже повідомив мер Києва Віталій Клчичко. Нахріна нам коментарі неповноцінної третьякової, та радниці завхоза?
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15.08.2022 12:39 Відповісти
+16
в вр и оп тоже должно быть столько же как и во всей Украине. 12 так 12. но **** у всех.
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15.08.2022 12:33 Відповісти
+13
А у 2014 році війни не було? Була і все якось крутилося, все якось було нормально, а цей може і заморозити, бо немає чим збивати ракети ворога, що будуть руйнувати ТЕЦ, транформатори і газові сховища. Зато можна поржать. Як там 73% наржалися? До зими готові, чи готові накивати п'ятками до Європи? Будете разом з "кварталом" давати гастрролі по Європі, а реальні українці замерзати в окопах?
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15.08.2022 12:43 Відповісти
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15.08.2022 12:32 Відповісти
в вр и оп тоже должно быть столько же как и во всей Украине. 12 так 12. но **** у всех.
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15.08.2022 12:33 Відповісти
Если в тысячах баксов, то я рад за киевлян.
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15.08.2022 12:51 Відповісти
Я вже купив собі генератор на 1квт - тихий та економний, 5 каністр по 20л, для бензу, сьогодні замовлятиму спальний мішок. Ще хочу на дачі пічку поставити. І всім іншим рекомендую готуватися. Юо кацапи будуть ******* по ТЕЦ та іншій енергетичній інфраструктурі, як тільки морози вдарять.
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15.08.2022 12:34 Відповісти
Оно конечно хорошо... Я в свою двушку затащу на балкон генератор на 1квт - тихий та економний, 5 каністр по 20л, для бензу, Кину по квартире дополнительные провода чтобы ночью при тревоге в них запутаться и буду ждать прилета на свой балкон, где все это будет хранится... Теплые вещи и безопасней, и свежим воздухом позволят дышать, и от осколков стекла прикроют.
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15.08.2022 12:56 Відповісти
Ну навіщо так песимістино зразу . В мене, по-перше, є гараж, де буде зберігатися бензин. Може там же і заряджатиму техніку/ліхтарики і т.п. від генератора. А в квартирі готувати на туристичній газовій плитці (ще з часів подорожі по Криму залишилася). А по-друге - в мене є ще і дача. От тільки без пічки. Планую туди поставити. Якщо буде все (електрика, опалення) пропадати надовго - то поїду з генератором і бензином на дачу. Дров там в мене - завалися. Буду топити пічку і на ній же готувати, генератором заряджати ноут і телефон. Спати в спальнику. Все продумано . Ну а від прильоту ніхто і ніде, крім як у бомбосховищі не застрахований. У мене в радіусі пари кілометрів від будинку бомбосховищ немає, так що вночі під час тривоги тупо сплю, а тому в проводах не заплутаюся
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15.08.2022 13:26 Відповісти
А у Вашому випадку - якщо немає дачі чи гаража, то купіть справді собі спальники, туристичну плитку + газ до неї, свічки, сухий спирт і т.п. Або, якщо є знайомі чи друзі з будинком - домовтеся з ними про спільне проживання на випадок авралу. І про консерви з макаронами (чи якимось кашами швидкого приготування - щоб економити газ) не забудьте. Вони не псуються без холодильника. Тому що, якщо не буде електрики, то і магазини можуть не працювати якийсь час. Я не думаю, що буде якийсь апокаліпсис, але готуватися варто.
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15.08.2022 13:31 Відповісти
Ну і шо ти в цей 1 кВт втикнеш ноут і лампочку..)) чи може холодильник і лампочку )))
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15.08.2022 13:10 Відповісти
Ноут і телефон. В мене ноут = гроші. А холодильник ізимку не особливо потрібен - можна на вулицю або на балкон винести продукти.
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15.08.2022 13:18 Відповісти
Ну ниче, нелох на контроле будет держать
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15.08.2022 12:36 Відповісти
Хай так, переживемо, бо війна. Сподіваюсь, що рахунки за тепло не будуть чотиризначними.
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15.08.2022 12:36 Відповісти
А у 2014 році війни не було? Була і все якось крутилося, все якось було нормально, а цей може і заморозити, бо немає чим збивати ракети ворога, що будуть руйнувати ТЕЦ, транформатори і газові сховища. Зато можна поржать. Як там 73% наржалися? До зими готові, чи готові накивати п'ятками до Європи? Будете разом з "кварталом" давати гастрролі по Європі, а реальні українці замерзати в окопах?
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15.08.2022 12:43 Відповісти
У 2014 ми втратили частину Донбасу, а там вугільні шахти, і це був удар. Але зараз ми втратили і втрачаємо багато ТЕЦ по всій країні, і економіка на війну працює.
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15.08.2022 12:54 Відповісти
В 2014 році ми той удар витримали, відшукали заміну антрацитним породам вугілля, деякі ТЕЦ переробили на вугілля марки ГР, але Володя прийшовши до влади все повернув в зад і пан Коломойський закупляв донецьке і луганське вугілля через росію, відмиваючи собі на зольності і інших компонентах вугілля, грошики. А зараз ми втратили багато ТЕЦ, навіть АЕС по простій причині - зраді, розмінування Чонгару і здачі півдня. Це наш вибір у 2019 році - дороги і війна, бо якби були ракети і державники при владі, то ворог і не поліз. На мій погляд сьогодні мова йде навіть не за ТЕЦ, а за газові сховища, за електромережі і звичайно ТЕЦ і ТЕС, які будуть при настанні холодів під прицілом ворога. Чим будемо збивати їх ракети?
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15.08.2022 13:16 Відповісти
Про закупівлю донбаського вугілля через запоребрик говорили ще за часів Петра Олексійовича.
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15.08.2022 15:21 Відповісти
так, але згодом цю ситуацію виправили, але Боневтік, герус і Беня все це повернули взад.
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15.08.2022 20:23 Відповісти
и скільки тец втрачено в Киеві?
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15.08.2022 13:17 Відповісти
еще не вечер...
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15.08.2022 22:35 Відповісти
То значить, що нашого українського газу на нормальне опалення нам не вистачить?
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15.08.2022 12:37 Відповісти
Справа не в наявності-відсутності газу. А в тому, що кацапи будуть ракети пускати по ТЕЦ та електро-підстанціям.
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15.08.2022 12:46 Відповісти
в лютому-березні вже стріляли по київських ТЕЦ і ніразу не вцілили. А до зими їм вже і стріляти нічим буде
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15.08.2022 13:11 Відповісти
Стріляли,й нищили деснянський водозабір. Невлучили,ракета спіткнуляся об Тец. Достатньо лишити аодопостачання й наслідки,за вашим розумінням. Тец,то .... третє. Мислити стратегічно
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15.08.2022 15:04 Відповісти
Вночі сонячна панель не працює. До того ж взимку і темніє рано.
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15.08.2022 12:37 Відповісти
Акамулятори для цього існують.
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15.08.2022 12:38 Відповісти
На акумулятор можна причепити 12 вольтову лямпочку, а якийсь обігрівач він не потягне.
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15.08.2022 12:44 Відповісти
На достатньо потужний акум можна "причепити" багато чого , використовуючи інвертор на 220 вольт . А от на рахунок обігріва приміщення - ніц сонячні панелі взимку не допоможуть , як не крути.
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16.08.2022 18:41 Відповісти
Про це вже повідомив мер Києва Віталій Клчичко. Нахріна нам коментарі неповноцінної третьякової, та радниці завхоза?
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15.08.2022 12:39 Відповісти
Коня кують, а жаба і собі лапу підставляє.
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15.08.2022 12:40 Відповісти
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15.08.2022 13:13 Відповісти
Там трішки не так:

Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає.
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15.08.2022 17:13 Відповісти
зелену лапу!
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15.08.2022 13:17 Відповісти
А цена за отопление будет еще выше
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15.08.2022 12:44 Відповісти
Еще и в темноте будет походу если все начнут електрообогреватели врубать
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15.08.2022 12:45 Відповісти
Почудилось - Зрадниця ОП. Перекрестився - не допомогло)))
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15.08.2022 12:48 Відповісти
Європа, Німеччина наприклад давно живе при температурі +15 максимум зимою і не вимерли. Громадяни економлять, бо там енергоресурси зважаючи на шантаж кацапів та ціни на їх вонючий газ за 2 тис/т.куб. У нас привиклю в трусах зимою, ще вікна навстіж бо жарко.
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15.08.2022 12:52 Відповісти
так, я не розумію, в чому проблема. Протягом багатьох років я вважав, що ковдри були достатньо хорошими при температурі близько 3 градусів. Головне - покращити теплоізоляцію та прийняти нижчу температуру.
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15.08.2022 12:57 Відповісти
так на більшій території Японії житло й опалювати не потрібно.
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15.08.2022 13:04 Відповісти
головне себе переконати, що все буде добре? Можливо і так. Але тут інше, бо ворог буде бити не тільки по ТЕЦ, а і по лініях електропередач, по трансформаторах, щоб знищити живлення від електроенергії, а це означає, що і води не буде крім тепла. Я нікого не залякую, я не розгойдую той зелений човен, але це все реально і це все може статися. Просто готуйтеся до зими, купляйте ковдри, тепле взуття, одежу.
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15.08.2022 13:22 Відповісти
хватит каркать кацап
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15.08.2022 14:33 Відповісти
як видно по тексту і мові, то кацап це Ви. Я написав про те, що може бути і скоріше, так воно і буде. А накаркали і зробили це разом такі як Ви 73% ще у квітні 2019 року. Я мешкаю в своєму будинку, крім газу маю електронагрівачі і гарно складені в садочку дрова. В льосі маю тушонку із свинини і качатини, декілька банок закритого сала, баносок триста салатів і варенняч, а також банок 50 закритого сока - томат і виноград.
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15.08.2022 15:51 Відповісти
токо не давайте свои gps координаты. А то кацапы сдохнут от зависти
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15.08.2022 22:38 Відповісти
+15° в спальні це в Англіїї, а у німців десь +17°. Найвища в Європі температура в спальні у румунів +23° - тобто чим бідніша країна ЄС по вектору з пн. заходу на пд. схід, тим більше там витрачають на опалення
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15.08.2022 13:21 Відповісти
а что эта радныця посоветует тем, кто остался без-окон-дверей или в дыркой в стене...или вообще на развалинах ? им не за какой хер купить солнечную батарею да и на хер она им надо..... что делать таким сотням и тысячам бомжам поневоле ????
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15.08.2022 12:54 Відповісти
закрити поліетиленовими пакетами, теплим одягом, спальними мішками.
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15.08.2022 13:01 Відповісти
Відкрию вам таємницю-у родичів після прильоту кацапської ракети з квартири залишилися лише покоцані стіни і одна мікрохвильовка якимсь дивом.Речей,теплого і не теплого одягу і всього іншого нема,від слова зовсім.Вікон і дверей теж нема.І грошей нема.Що порадите робити в такій ситуації ?
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15.08.2022 13:21 Відповісти
что делать? вешаться ехать в Европу конечно особенно если дети неполнолетние
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15.08.2022 14:35 Відповісти
😥😠
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15.08.2022 15:49 Відповісти
pomnju v dalekom 1991om , kogda rashka otrubila nam naftu ta gaz - zimoi , u menja v kvartire bilo -8C - tak zhe kak na ulice , lish s toi raznicoi shto doma nebylo vetra
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15.08.2022 12:55 Відповісти
Скільки цих радниць у жОПі? Просто цікаво.
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15.08.2022 12:58 Відповісти
У мене в домі взимку бльше +14 ніколи не було, і нормально Нема чого переживати.
Краще ці гроші на ЗСУ відправили б, ніж на сонячні панелі, та перемогу приблизити.
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15.08.2022 13:01 Відповісти
співчуваю. бо я минулу зиму якраз при такій температурі і зимував - топив дровами і економив, аби до тепла вистачило.
А електрика - річ вартісна. в місяць можна й на пару тисяч гривень накрутити. І все одно буде холодно.
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15.08.2022 13:03 Відповісти
Коче-Заспа повинна жити в теплі і спокою !
З.І. Ну якшо в Києві буде +12 , то шо вже казати за районі центри і села... Пісець посадкам...
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15.08.2022 13:03 Відповісти
ЇЇ взяли в ...ОПу по приколу, нехай наганяє страхи громадянка Страхова, хоч і по погоді
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15.08.2022 13:09 Відповісти
Эту истеричку Страхову я хорошо помню еще по национализации Привата в 2016г..непотопляемая .бл... сейчас прибилась к зекоманде...
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15.08.2022 13:13 Відповісти
эх. придется вспомнить студенческие времена. когда нам зимой отопление в общаге отключили и мы всю зиму при +7 в комнате жили... три одеяла, шапка на голове. зато не скучно)))
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15.08.2022 13:27 Відповісти
Це волонтерам і аналітикам не можна нічого говорити. А от від правлячої партії люба людина на голубому глазу говорить свою "оцінку". Це ж неможливо порахувати, видно що вона просто говорить відсєбятіну. Чи це не розгін паніки по дурості? Це шо якась поміч людям, корисна інфа для порятунку? Тіпа "пенсіонер, налітай - панель за 2000у.о. на балкон придбай". Фантазерка - взимку хрєн буде того сонця, спеціалістка
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15.08.2022 13:28 Відповісти
Один маленький нюанс. Это у нас будет ДО +12. А у них будет очень даже тепло.
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15.08.2022 13:46 Відповісти
+1000000000%
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15.08.2022 13:52 Відповісти
Злее будем. Тепло расслабляет.
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15.08.2022 13:58 Відповісти
Яка корисна ця радниця. Ще не всіх нікчем продемонстрували?
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15.08.2022 13:58 Відповісти
Извините, а солнечную панель Страхова собирается куда себе засунуть? Боюсь даже спросить! Неужели у нее такие размеры?
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15.08.2022 14:12 Відповісти
А какую температуру обещают в среднем по спортзалам страны, а то уже последнии дни лета уходят и мне пора думать об эвакуации. А может есть у кого на примете утепленные спортзалы?
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15.08.2022 14:54 Відповісти
А платіжки залишаться на тому ж рівні, нам обіцяли.
Яка різниця +18-19 від Педалі чи +12 від цих відьом - платити будуть всі.
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15.08.2022 14:59 Відповісти
Якщо так, то можна перезимувати в боксі на декілька кубів (на людину), розміщеному в кімнаті , зробити його з фанери/акрилу, утеплити пінопластом/соломою, кинути туди електричну ковдру на 60-100вт+тепло від тіла - і там буде ташкент. Бо опалювати квартиру електрикою на повну від мережі не вийде, мережа не потягне.
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15.08.2022 15:11 Відповісти
як ПОРТАТИВНА сонячна панель вирішить питання обігріву взимку? - хіба що - зарядити смартфон-ноут
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15.08.2022 15:29 Відповісти
Что толку трындеть без толку?
Если вырубится свет, газ и вода - то нужно из города уходить - дача, родственники-знаклмы в деревне и пр.
А если ограничится +12 - купите два мотка поролона щели затыкать, два больших мотка скотча - их заклеивать, и за батареи засуньте что-то теплоизолирующее, дабы внешние стены не греть. Для теплоизоляции особо холодных мест хорошо подходят пустые коробки из-под обуви.
Как-так.
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15.08.2022 18:20 Відповісти
До всього вище сказаного: флісовий костюм,теплі носки,сінтепонове простирадло.
Гарячий чай,каша.
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15.08.2022 18:32 Відповісти
 
 