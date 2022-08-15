Температура в квартирах киян може опуститися до +12 градусів, - радниця ОП Страхова
Радниця Офісу Президента Вікторія Страхова прогнозує, що температура у квартирах киян узимку опуститься до 12 градусів.
Так, Страхова прокоментувала пост "слуги народу" Галини Третьякової, передає Цензор.НЕТ.
"Боюся, що буде +12 максимум і підбираю портативну сонячну панель", - зазначила радник ОП.
Раніше мер Києва Віталій Кличко попросив киян підготувати на зимовий період теплий домашній одяг та ковдри.
Топ коментарі
+20 Чайка Київ
показати весь коментар15.08.2022 12:39 Відповісти Посилання
+16 а ес #372967
показати весь коментар15.08.2022 12:33 Відповісти Посилання
+13 Анатолий К #427424
показати весь коментар15.08.2022 12:43 Відповісти Посилання
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Коваль коня кує, а жаба і свою ногу дає.
вешатьсяехать в Европу конечно особенно если дети неполнолетние
Краще ці гроші на ЗСУ відправили б, ніж на сонячні панелі, та перемогу приблизити.
А електрика - річ вартісна. в місяць можна й на пару тисяч гривень накрутити. І все одно буде холодно.
З.І. Ну якшо в Києві буде +12 , то шо вже казати за районі центри і села... Пісець посадкам...
Яка різниця +18-19 від Педалі чи +12 від цих відьом - платити будуть всі.
Если вырубится свет, газ и вода - то нужно из города уходить - дача, родственники-знаклмы в деревне и пр.
А если ограничится +12 - купите два мотка поролона щели затыкать, два больших мотка скотча - их заклеивать, и за батареи засуньте что-то теплоизолирующее, дабы внешние стены не греть. Для теплоизоляции особо холодных мест хорошо подходят пустые коробки из-под обуви.
Как-так.
Гарячий чай,каша.