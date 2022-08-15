Зранку Росія масовано обстріляла територію Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині, - Чаус

Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі масовано обстріляла територію Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - зазначив він.

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