УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6388 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 034 6

Зранку Росія масовано обстріляла територію Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині, - Чаус

чернігівщина

Сьогодні, 15 серпня, у період між 8 та 10 ранку російська армія двічі масовано обстріляла територію Новгород-Сіверської громади на Чернігівщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 8 ранку більше 70 вибухів (ймовірно від ворожої артилерії) на околицях села Кам'янська Слобода. Є пошкодження цивільних будівель. Після 9 ранку - обстріл території біля села Пушкарі. Майже 60 вибухів. Також ймовірно ствольна артилерія. Попередньо, без жертв", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія РФ обстріляла Сумщину та Чернігівщину. Зафіксовано 150 прильотів, - ДПСУ

Автор: 

обстріл (29234) Чернігівщина (1584) Чаус В’ячеслав (62)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
чому немає відповіді. чому наші села виступають в ролі мішенєй. чому не знищена кацапська арта на кордоні Чернігівської і Сумської обл.
показати весь коментар
15.08.2022 13:22 Відповісти
Таким як ти, "недоганяючим", уже не раз відповідали - вся діюча зброя зі снарядами воює на півдні та сході! А "чому не має ще?" - питання не форумчанам, а до "Блазня"! Він знає, в якому саме місці під асфальт закатали за перші три роки його правління тисячі ракет і сотні тисяч снарядів
показати весь коментар
15.08.2022 14:20 Відповісти
якщо ворог піде внаступ наші воїни будуть бить його на нашій території і переможуть.не розумію чого не можна бити на їх території. чекать коили влада повідомить що нас знову обстріляли .
показати весь коментар
15.08.2022 15:03 Відповісти
Ясно! Бачу - ти не відповідь на своє питання прийшов отримать - вона тобі й так відома, а "висраться"! Так що ПНХ!!!
показати весь коментар
15.08.2022 16:03 Відповісти
"Вранці Україна вкотре дозволила росії безкарно масовано обстрілювати свою територію..."
показати весь коментар
15.08.2022 15:58 Відповісти
Ну так купи у Воєнторзі гаубицю, кілька ящиків снарядів і їдь на кордон Там у тебе буде можливість зайняться контрбатарейною боротьбою з російською армією!
показати весь коментар
15.08.2022 16:05 Відповісти
 
 