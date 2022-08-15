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Новини Війна
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Затримано та видворено з України двох російських кримінальників, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ

сбу

СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва. У Києві затримано двох російських кримінальників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Як зазначається, один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.

"Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників", - йдеться у повідомленні.

З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Попереджено витік інформації про розташування Сил оборони столиці. Затримано інформаторку ворога, - СБУ. ФОТО

Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.

Автор: 

криміналітет (306) нон грата (141) росія (66104) СБУ (12984) РНБО (2294) добровольці (935)


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Топ коментарі
+15
цікаво як і куди їх видворили. чи поставили на лінію фронту - і біжіть пацани куди вийде
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15.08.2022 12:55 Відповісти
+10
Тепер вони прийдуть з армією ворога. Видворителі хренові
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15.08.2022 12:57 Відповісти
+9
Опустили двоих боевиков, которые как минимум разведали обстановку. Честно, я не понимаю многих решений, исходящих от силовых структур.
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15.08.2022 13:07 Відповісти
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цікаво як і куди їх видворили. чи поставили на лінію фронту - і біжіть пацани куди вийде
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15.08.2022 12:55 Відповісти
Відвезли за рахунок України до Швейцарії ,,под честное слово" що звідти поїдуть на расію.
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15.08.2022 13:15 Відповісти
Здесь два конца, может, они действительно хотели воевать с ВСУ против этих бандитов, этой власти, которые их в тюрьмах били, всячески унижали, и вот теперь появилась возможность им от души отомстить..
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15.08.2022 14:30 Відповісти
Коли буде наведено порядок про впускання криміналітету і агентури?
Скільки прикордонників персонально засуджено?
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15.08.2022 13:58 Відповісти
"Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув'язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників". В Украине, Карл, преступник находился НЕЛЕГАЛЬНО, угроза была выявлена своевременно, как это?
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15.08.2022 14:04 Відповісти
как-то низко упал термин "криминальный авторитет" )))
всякая шваль без понятия стает "авторитетом" (у кого только?))))
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15.08.2022 12:56 Відповісти
Колись цей авторитет зароблявся роками Людина повинна була відсидіть у тюрмі, чітко дотримуваться "понятій" Зараз цей "авторитет" просто купується за гроші Першими стали "лаврушники" Це були рекетири з Кавказу, які "трясли" своїх земляків на ринках Потім вони відправляли "грєв" на "зони", платили "ворам з законе", що вже постаріли і "відійшли від справ" У результаті отримували "авторитетство", не сидівши в тюрмі ні дня, маючи сім"ї та купу майна (в тому числі і нерухомого А це - "не по понятіям"!)
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15.08.2022 13:16 Відповісти
Та й взагалі слово Авторитет тут вживати недоречно. Добра частина цих "авторитетів" це наркомани або ВІЧ інфіковані, якимось справжнім авторитетом тут взагалі не пахне, іще частина співпрацює з органами.
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15.08.2022 13:17 Відповісти
Тепер вони прийдуть з армією ворога. Видворителі хренові
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15.08.2022 12:57 Відповісти
а вам більше подобається, коли вони воюють зсередини? а от чи є стаття щоб посадити до кінця війни за нелегальний перетин кордону - не знаю. Мабуть нема
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15.08.2022 13:37 Відповісти
не можна було тихо прикопати???

або підкинути щось та за грати запроторити??
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15.08.2022 13:00 Відповісти
І годувати за наш рахунок?
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15.08.2022 13:16 Відповісти
може "братва" хотіла кацапів громити, а ми так жорстоко до них?
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15.08.2022 13:00 Відповісти
Ще питання - хто їх призначив кримінальними авторитетами... Якщо кацапи, то скоріш за все це якісь добрі люди... Звісно з-за цих двох не варто ризикувати та брати їх в добробати...
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15.08.2022 13:03 Відповісти
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15.08.2022 13:04 Відповісти
просто "видворено"?!
Мабуть, особисто знають дєрьмака...
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15.08.2022 13:05 Відповісти
Опустили двоих боевиков, которые как минимум разведали обстановку. Честно, я не понимаю многих решений, исходящих от силовых структур.
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15.08.2022 13:07 Відповісти
руководство СБУ или не на своем месте или там работают кроти
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15.08.2022 13:07 Відповісти
Країна повинна знати цей героїчний підрозділ СБУ.
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15.08.2022 13:07 Відповісти
Нова схема для розвідників з рашки. Потрапляєш в Україну, намагаєшся вступити до ЗСУ. Все розвідуєш, а потім тебе ще й додому відвезуть.
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15.08.2022 13:12 Відповісти
а вот надо было предложить их проверить, завербованные не согласились бы на фронте убить пару орков, даже если бы гру-шники ради внедрения на это согласились, фсб-никам это точно не понравилось бы. Ну и потом все последствия ...
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15.08.2022 13:16 Відповісти
Второго можно было бы не выдворять. Он мог быть зол на путинский режим. Если его выдворирили, то куда? На росию? Сотрудничество со страной агрессором? Его же там посадят. Об этом узнают обиженные на путинский режим люди в россиии, которые хотели бы примкнуть к украинским силам освобождения помочь освободить Украину от путинский орды и возможно организовать освободительную борьбу против путинский власти в рф. В РФ много людей пострадавших от милицейского произвола. И эти люди поймут, что иметь дело с Украиной в освободительную борьбе дело рискованное. Их Украина может выдать самой РФ и их ждёт судьба Тумгоева. И эти люди нам не будут помогать. Более того будут отговаривать других. Пока не поменяется власть на россиии у нас с орками будут войны. И кем вы воевать собираетесь? Необстелянными мужиками, получившим и повестку на пляже или ночном клубе? Так большая часть из них откупится, другая часть поляжет, покалечится или сдастся в плен, в первых боях, создав условия для каптуляции Украины. Бойцов у нас становится все меньше. Хаймарсы и Западный хорошо, но нужны люди для копки окопов, атак, обслуживания. Этих двоих можно было бы проверить в боях, не допуская к особо секреной информации. Очень необдуманный шаг...
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15.08.2022 13:37 Відповісти
Ви справді вірите у "благії наміри" рюзьгє бандюг??! Чи ви типу не в курсі: УСЯ КРИМІНАЛЬНА ШЛОЇБ@ТА параші "ходить" під фсб, щільно курується і керується рашистською гебньою! Чи ви може ще й у їх воровські"панятія" щиро вірите?
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15.08.2022 16:26 Відповісти
Криминалитет раши это суки по понятиям. Те кто служит правительственному режиму, в криминальной среде назывались ******. Во времена красного террора, суки сливали воров в законе и помогали репрессивным органам в их истреблении. На сегодняшний день весь криминал рашки засучился
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15.08.2022 14:06 Відповісти
Для обміну ця бидлота не знадобилася дермакам і татаровим ,
питання до зелених - ЧОМУ??‼️
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15.08.2022 14:06 Відповісти
А обміняти на кого небудь з наших слабо?
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15.08.2022 14:42 Відповісти
с 2014 года все кпп с оккупированной территорией были открыты, это как границу открыть. И шастали столько непонятных "авторитетов" за 8 лет.
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15.08.2022 14:57 Відповісти
от чомусь рядових засланців СБУ, хоч іноді, та ловить, а от кількох елітних фаворитів-"генералів" Банкової - не бачить в упор ..
до сраки (майже) такі акції, якщо велика зрада вирішується одним дзвінком секретарши з офісу преза
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15.08.2022 15:25 Відповісти
Тільки одного мене цікавить : ЯК ТІ КЛЯТІ ВИРОДКИ ВЗАГАЛІ ПОТРАПИЛИ ДО УКРАЇНИ???!! Попри свою присутність у санкційних списках та попри очевидну заборону на в'їзд в Україну?!🤔😠 Якшо до України змогли потрапити вони - то не дивуйтесь, коли взнаєте що Україною "бродять" десятки(якщо не сотні) ворожих дрг... Бо судячи з усього - десь комусь "ручку позолотили", хтось замість ретельної перевірки підозрілих осіб провів типу "поверхневий огляд", а хтось із падалі у погонах(яка на жаль ще доволі часто в нас трапляється) взагалі провів чи провіз тих виблюдків куди їм було потрібно!🤬
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15.08.2022 16:20 Відповісти
 
 