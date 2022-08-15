Затримано та видворено з України двох російських кримінальників, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва, - СБУ
СБУ викрила кримінальних авторитетів з РФ, які намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва. У Києві затримано двох російських кримінальників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, один із затриманих виявився громадянином РФ, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави.
"Іншим зловмисником є російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально. Співробітники Служби безпеки своєчасно викрили потенційну загрозу і затримали обох зловмисників", - йдеться у повідомленні.
З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України.
Підривній діяльності ворога запобігли співробітники СБУ за процесуального керівництва прокуратури.
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Скільки прикордонників персонально засуджено?
всякая шваль без понятия стает "авторитетом" (у кого только?))))
або підкинути щось та за грати запроторити??
Мабуть, особисто знають дєрьмака...
питання до зелених - ЧОМУ??‼️
до сраки (майже) такі акції, якщо велика зрада вирішується одним дзвінком секретарши з офісу преза