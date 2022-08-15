ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд, - Мінцифри

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації у фейсбуці.

"Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога. Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює економіку і спонсорування війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "з 1 до 14 серпня ІТ-армія блокувала:

Онлайн-ресурси Пошти Росії. Потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету.

Пенсійний фонд РФ. Через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України.

Онлайн-банкінг. Клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона.

Платформи для відеоконференцій. Після виходу з ринку РФ світових компаній, в тому числі і платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали", - додали в Мінцифри.

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