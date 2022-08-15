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ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні, серед яких Пошта РФ та Пенсійний фонд, - Мінцифри

хакер

ІТ-армія заблокувала понад 600 онлайн-ресурсів за два тижні серпня, серед яких Пошта РФ і Пенсійний фонд.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство цифрової трансформації у фейсбуці.

"Щодня айтівці та активісти кіберфронту блокують онлайн-ресурси ворога. Завдяки цьому вдається розхитати всі важливі сфери життя РФ. Це послаблює економіку і спонсорування війни", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "з 1 до 14 серпня ІТ-армія блокувала:

  • Онлайн-ресурси Пошти Росії. Потужна кібератака повністю паралізувала роботу національного поштового оператора РФ. Неможливо було скористатися поштовими послугами, відправити або отримати посилку тощо. Кіберудар паралізував роботу державної пошти та не допустив дохід, який міг поповнити бюджет країни й виготовити чергову ворожу ракету.
  • Пенсійний фонд РФ. Через кіберудари родини військових не отримали виплати та компенсації за своїх живих або неживих вбивць, які брали участь у війні проти України.
  • Онлайн-банкінг. Клієнти багатьох російських банків не змогли провести бажані фінансові операції зі смартфона.
  • Платформи для відеоконференцій. Після виходу з ринку РФ світових компаній, в тому числі і платформ для відеозв'язку, росіяни залишилися ні з чим, і тому створили власні аналоги. Однак ІТ-армія і тут перекрила доступ для відеоконференцій, які успішно не працювали", - додали в Мінцифри.

Також читайте: МЗС, воєнторги і телеком. За два тижні ІТ-армія заблокувала понад 750 російських ресурсів, - Мінцифри

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ІТ-індустрія (725) Мінцифри (1208) кібератака (419)


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Коли почнуться насправді результативні атаки на системи керування технологічними процесами підприємств? Наприклад, внесення невеликих коректив у дозування компонентів сталі на ливарному виробництві, як наслідок - підвищення її хрупкості. Або розгон двигунів компресорного обладнання, в результаті якого будуть виходити з ладу підшипники. Або "кулеметна черга" соленоїдними вентилями технологічних трубопроводів, наслідки якої взагалі важко передбачити. Чи хоча б збивання налаштувань промислових контролерів, щоб русня замість роботи тиждень робила пусконаладку обладнання.
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15.08.2022 13:09 Відповісти
то не державний якійсь орган робив..в мене теж встановлена хрєнь, за допомогою якої хрєнова кількість людей забиває той чи інший ресурс
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15.08.2022 13:22 Відповісти
Яке щастя
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15.08.2022 15:42 Відповісти
Defence intelligence of Ukraine @DI_Ukraine

https://twitter.com/hashtag/%D0%93%D0%A3%D0%A0%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F?src=hashtag_click #ГУРперехоплення "НАЧАЛЬСТВО ТАКОЕ КОНЧЕНОЕ, БЛ*ТЬ, НАС ***ШАТ ДАЖЕ СВОИ, ЁПТА"
https://youtu.be/z0e4pLcsrD0
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15.08.2022 15:22 Відповісти
Фігньой займаються, зате як звучить - ІТ-Армія. Моя думка, що потрібно зламувати системи управління критичної інфраструктури, залізничного та авіатранспорту з метою нанесення максимальної шкоди та великої кількості жертв.
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15.08.2022 15:48 Відповісти
Чтобы ломать чтото серьезно я так понимаю нуны професионалы, а тут любой может скачать програмку, челательно купить еще впн за 200-300 грн в мес, и все. А насчет фигня или нет, я не эксперт но думаю это лучше чем ничего, а от человека почти ничего не требуется за это.
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15.08.2022 16:21 Відповісти
 
 