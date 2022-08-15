Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО, - президент Румунії Йоганніс
Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Чорне море є зоною стратегічного інтересу Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.
"Ми знаходимося на березі Чорного моря, лише за кілька сотень кілометрів від несправедливої та жорстокої війни, розпочатої Росією проти України, збройного конфлікту, який багато хто вже не вважав можливим у Європі нашого часу. Сьогодні Чорне море вважається зоною стратегічного інтересу для євроатлантичної безпеки, про що я разом з іншими союзниками прямо заявив у стратегічній концепції НАТО, яку ми нещодавно схвалили на історичному саміті в Мадриді", - наголосив румунський лідер.
За словами Йоганніса, про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.
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Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак. Таким образом, по словам вице-премьера, страны говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах.
Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - заключил вице-премьер.
Срок для запуска АЭС
Как заметил Новак, энергетика является ключевой сферой российско-турецких отношений. Речь на переговорах шла и о строительстве атомной электростанции "Аккую" - президенты обговорили 2023 год как срок запуска этого проекта. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили функционирование "Турецкого потока". Ранее во время открытой части встречи Путин назвал этот газопровод "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом" и предположил, что "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".