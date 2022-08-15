Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО, - президент Румунії Йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Чорне море є зоною стратегічного інтересу Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

"Ми знаходимося на березі Чорного моря, лише за кілька сотень кілометрів від несправедливої ​​та жорстокої війни, розпочатої Росією проти України, збройного конфлікту, який багато хто вже не вважав можливим у Європі нашого часу. Сьогодні Чорне море вважається зоною стратегічного інтересу для євроатлантичної безпеки, про що я разом з іншими союзниками прямо заявив у стратегічній концепції НАТО, яку ми нещодавно схвалили на історичному саміті в Мадриді", - наголосив румунський лідер.

За словами Йоганніса, про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.

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