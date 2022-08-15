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Новини
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Чорне море є зоною стратегічного інтересу НАТО, - президент Румунії Йоганніс

йоганніс

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що Чорне море є зоною стратегічного інтересу Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на RFI.

"Ми знаходимося на березі Чорного моря, лише за кілька сотень кілометрів від несправедливої ​​та жорстокої війни, розпочатої Росією проти України, збройного конфлікту, який багато хто вже не вважав можливим у Європі нашого часу. Сьогодні Чорне море вважається зоною стратегічного інтересу для євроатлантичної безпеки, про що я разом з іншими союзниками прямо заявив у стратегічній концепції НАТО, яку ми нещодавно схвалили на історичному саміті в Мадриді", - наголосив румунський лідер.

За словами Йоганніса, про це свідчить не тільки безпрецедентна видимість всього регіону, але і присутність понад 5 тисяч союзних військ в Румунії.

Також читайте: Між Україною і Румунією побудують новий мостовий перехід через Тису

Автор: 

Румунія (1191) Чорне море (1678) Йоганніс Клаус (63)


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Топ коментарі
+8
nu pora togda uzhe zanjatsa etoi zonoi... a to kak to adni ruskie pirati tam hozainichajut
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15.08.2022 13:29 Відповісти
+7
І нічого там плавати лаптям як гівну в ополонці.
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15.08.2022 13:30 Відповісти
+5
Все Черное море может быть внутренним морем НАТО, если ускорить снабжение Украины современным оружием. По факту, Украина уже движется в НАТО семимильными шагами и если ничего не испортить политотай, то и кубанскую буферную зону вполне реально организовать.
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15.08.2022 13:33 Відповісти
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nu pora togda uzhe zanjatsa etoi zonoi... a to kak to adni ruskie pirati tam hozainichajut
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15.08.2022 13:29 Відповісти
І нічого там плавати лаптям як гівну в ополонці.
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15.08.2022 13:30 Відповісти
Все Черное море может быть внутренним морем НАТО, если ускорить снабжение Украины современным оружием. По факту, Украина уже движется в НАТО семимильными шагами и если ничего не испортить политотай, то и кубанскую буферную зону вполне реально организовать.
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15.08.2022 13:33 Відповісти
До того ж це ми викопали Чорне море. Кацапи самі це казали. Що хочемо те і робимо з ним.
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15.08.2022 13:41 Відповісти
А кацапи про це знають? Не боїтеся що *уйло почне "ядрьонною бімбою" розмахувати? Ви ж боїтеся ескалації конфлікту!
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15.08.2022 13:36 Відповісти
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15.08.2022 13:41 Відповісти
Раша рветься до Босфору і Дарданел .
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15.08.2022 13:42 Відповісти


Раша рветься до Босфору і Дарданел .

Засраша рветься, як старі кальсони
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15.08.2022 13:52 Відповісти
УКРАІНЕ потрібно створити міцне антиросійське лоббі на Балканах і в Турції
Раша підкупав всіх своїм газом і створює проблем для сжиженого Газа США
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15.08.2022 13:45 Відповісти
ТУРЕЦКИЙ ПОТОК ЗАБЛОКИРОВАЛ УКРАИНЕ ПОЛУЧЕНИЕ ГАЗА С СПГ ТЕРМИНАЛОВ ГРЕЦИИ И ТУРЦИИ ( газ США) . итоги переговоров Эрдогана и ***** .
«

Поставки российского газа в Турцию, по словам Новака, были "важной составляющей" переговоров. Сейчас РФ экспортирует в Турцию 26 млрд кубометров газа ежегодно. "В процессе переговоров президенты договорились о том, что мы начинаем частично поставки газа и оплату в рублях", - сообщил Новак. Таким образом, по словам вице-премьера, страны говорят о постепенном переходе на расчеты в национальных валютах.

Новак добавил, что президенты РФ и Турции также обсудили развитие денежно-финансовых отношений. "Для того, чтобы наши коммерческие компании, наши граждане могли рассчитываться во время туристических поездок и обмениваться в рамках товарооборота денежными средствами, мы обсуждали финансовый банковский блок, по которому тоже были достигнуты большие соглашения", - заключил вице-премьер.

Срок для запуска АЭС

Как заметил Новак, энергетика является ключевой сферой российско-турецких отношений. Речь на переговорах шла и о строительстве атомной электростанции "Аккую" - президенты обговорили 2023 год как срок запуска этого проекта. Кроме того, Путин и Эрдоган обсудили функционирование "Турецкого потока". Ранее во время открытой части встречи Путин назвал этот газопровод "одной из важнейших артерий снабжения Европы российским газом" и предположил, что "европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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15.08.2022 13:46 Відповісти
ВОТ КАКИЕ ЗАЯВЫ ДЕЛАЕТ ХРЕМЛЬ ⁉️

"европейские партнеры должны быть благодарны Турции за то, что она обеспечивает бесперебойный транзит нашего газа на европейский рынок".
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15.08.2022 13:47 Відповісти
Не мішало би румунськии есмінець під Одесу
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15.08.2022 14:15 Відповісти
Так хай зброю дадуть! Ми зачистимо Чорне море від залишків плавучих ржавих корит Кацапії. З превеликим задоволенням!
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15.08.2022 15:00 Відповісти
Чорне море повинно стати внутрішнім морем НАТО
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15.08.2022 15:00 Відповісти
Та які проблеми?Заходьте в Чорне море і "інтересуйтесь" присутністю в ньому кацапів.А ми допоможемо!
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15.08.2022 16:16 Відповісти
База НАТО в Констанце давно. Кажись ремонтная. Что любопытно, миколка чаушескин, зазывал в этот город америкосов зайти 6 флот, с визитами вежливости, политбюро скрипели гнилыми зубами, но молчало.
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15.08.2022 17:12 Відповісти
 
 