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Новини Війна Російська агресія
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У Дюссельдорфі демонтують пам’ятні знаки про побратимство з Москвою, новим містом-побратимом стануть Чернівці, - мер Келлер

дюссельдорф

У Німеччині столиця землі Північний Рейн-Вестфалія стала побратимом Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Мер Дюссельдорфа Штефан Келлер наказав зняти та відправити на зберігання всі знаки, що стосуються міста-побратима Москви. Побратимство Дюссельдорфа з Москвою було призупинено лише через кілька днів після того, як Росія вторглася в Україну в лютому.

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Проте в’їзні знаки, що символізують міське партнерство між Дюссельдорфом та Москвою продовжували стояти, їх знову і знову забруднювали або пошкоджували. П'ять вивісок "Москва" владі довелося відкрутити і здати на ремонт.

Але повторне прикріплення знаків, які вже були видалені, дасть абсолютно неправильний сигнал. Тому, за словами Келлера, він також наказав демонтувати інші три знаки про побратимство з Москвою.

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Натомість незабаром встановлять вказівники на нове українське місто-побратим Чернівці. Дюссельдорф вирішив взяти собі за побратима місто на Заході України, яке налічує близько 260 000 жителів, після призупинення партнерства з Москвою в лютому.

Своїм рішенням столиця землі Північний Рейн-Вестфалія посилає чіткий сигнал проти Москви та російської загарбницької війни в Україні.

Німеччина (7484) москва (1264) пам’ятник (932)


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Москва - *****!
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15.08.2022 13:31 Відповісти
Це вже давно повинні були зробити:
Чернівці красивіше,старіше,більші
за мацкву
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15.08.2022 13:36 Відповісти
Чернівецький університет дійсно старовинний.
І споруда гарна - можна встановити бігборди.
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15.08.2022 13:52 Відповісти
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15.08.2022 13:53 Відповісти
А чому не Лисичанськ? Боягузливі німці...
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15.08.2022 19:15 Відповісти
 
 