У Дюссельдорфі демонтують пам’ятні знаки про побратимство з Москвою, новим містом-побратимом стануть Чернівці, - мер Келлер
У Німеччині столиця землі Північний Рейн-Вестфалія стала побратимом Чернівців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.
Мер Дюссельдорфа Штефан Келлер наказав зняти та відправити на зберігання всі знаки, що стосуються міста-побратима Москви. Побратимство Дюссельдорфа з Москвою було призупинено лише через кілька днів після того, як Росія вторглася в Україну в лютому.
Проте в’їзні знаки, що символізують міське партнерство між Дюссельдорфом та Москвою продовжували стояти, їх знову і знову забруднювали або пошкоджували. П'ять вивісок "Москва" владі довелося відкрутити і здати на ремонт.
Але повторне прикріплення знаків, які вже були видалені, дасть абсолютно неправильний сигнал. Тому, за словами Келлера, він також наказав демонтувати інші три знаки про побратимство з Москвою.
Натомість незабаром встановлять вказівники на нове українське місто-побратим Чернівці. Дюссельдорф вирішив взяти собі за побратима місто на Заході України, яке налічує близько 260 000 жителів, після призупинення партнерства з Москвою в лютому.
Своїм рішенням столиця землі Північний Рейн-Вестфалія посилає чіткий сигнал проти Москви та російської загарбницької війни в Україні.
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Чернівці красивіше,старіше,більші
за мацкву
І споруда гарна - можна встановити бігборди.