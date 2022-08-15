У Дюссельдорфі демонтують пам’ятні знаки про побратимство з Москвою, новим містом-побратимом стануть Чернівці, - мер Келлер

У Німеччині столиця землі Північний Рейн-Вестфалія стала побратимом Чернівців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euronews.

Мер Дюссельдорфа Штефан Келлер наказав зняти та відправити на зберігання всі знаки, що стосуються міста-побратима Москви. Побратимство Дюссельдорфа з Москвою було призупинено лише через кілька днів після того, як Росія вторглася в Україну в лютому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Армата", "Владимир" і Т-80: німецька армія отримала повнорозмірні мішені у вигляді російських танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Проте в’їзні знаки, що символізують міське партнерство між Дюссельдорфом та Москвою продовжували стояти, їх знову і знову забруднювали або пошкоджували. П'ять вивісок "Москва" владі довелося відкрутити і здати на ремонт.

Але повторне прикріплення знаків, які вже були видалені, дасть абсолютно неправильний сигнал. Тому, за словами Келлера, він також наказав демонтувати інші три знаки про побратимство з Москвою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десять літаків РФ застрягли в Німеччині через санкції

Натомість незабаром встановлять вказівники на нове українське місто-побратим Чернівці. Дюссельдорф вирішив взяти собі за побратима місто на Заході України, яке налічує близько 260 000 жителів, після призупинення партнерства з Москвою в лютому.

Своїм рішенням столиця землі Північний Рейн-Вестфалія посилає чіткий сигнал проти Москви та російської загарбницької війни в Україні.