Росія залучає дітей до передавання інформації про ЗСУ через ігри в телефоні, - Вілкул
Окупанти вигадали небезпечну гру для дітей. На мобільний телефон надсилають завдання сфотографувати певний об’єкт. Дітей залучають через мобільні застосунки та ігри до коригування вогню.
Як інформує Цензор НЕТ із посиланням на ТСН, про це розповів очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у рамках національного телемарафону.
"Є така тема, це ФСБ придумала таку гру, у комп'ютері, інтернеті, Telegram, нібито це квест, гра. Окупанти не кажуть, що це російська розвідка. Треба сфотографувати об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, переміщення Збройних сил України, потім надіслати і за це навіть виплачують грошову винагороду. Ми працюємо з батьками, з вихователями, з дітьми, закликаємо перевіряти телефони задля того, щоб це присікати", - зазначив він.
За словами Вілкула, окрім цього, у Кривому Розі ведеться велика робота щодо пошуку, виявлення та знешкодження шпигунів, також агентів впливу РФ. Це один із напрямків роботи наших спецслужб, але до цього також долучаються всі містяни.
"Є спеціальний сайт, електронна пошта, є телефон, куди можна повідомити і допомогти своєму місту, своєму селищу. Коли підтверджується (інформація про зрадника - ред.), виплачується грошова винагорода. Вже є перші люди, за інформацією яких було знешкоджено колаборантів, вони вже отримали грошову винагороду. Вони її перерахували на потреби ЗСУ", - резюмував Вілкул.
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@alehandroxx
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12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
указатьуказывать координаты несуществующих баз НАТО со 100500 хаймарсами?
А сам формат картинки - це закритий незламний сейф, в який ніяк неможливо втрутитись сторонній людині?
Як би це було треба СБУ для дезинформації ворога через їх же канал, то в фото блокпоста аж бігом можно було б виставити координати хоч того ж Кремля.
Не смішіть якимись казками про Дітей - шпигунів, з них шпигуни, як з хвоста сито.
У ЗСУ третина генералітету і офіцерського складу, мають зв'язки з Рашею, вчилися, служили, мають друзів - товаришів по службі. Ось на цей контингент і спрямовані зусилля спецслужб, і спостереження, скажімо за нинiшнiм генералітетом, ведеться ще з часів совка. На кожного в / сл. відразу заводиться особиста справа, причому там є загальна, і секретна частина, з грифом " сов. секретно"