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Новини Війна
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Росія залучає дітей до передавання інформації про ЗСУ через ігри в телефоні, - Вілкул

вілкул

Окупанти вигадали небезпечну гру для дітей. На мобільний телефон надсилають завдання сфотографувати певний об’єкт. Дітей залучають через мобільні застосунки та ігри до коригування вогню.

Як інформує Цензор НЕТ із посиланням на ТСН, про це розповів очільник ОВА Кривого Рогу Олександр Вілкул у рамках національного телемарафону.

"Є така тема, це ФСБ придумала таку гру, у комп'ютері, інтернеті, Telegram, нібито це квест, гра. Окупанти не кажуть, що це російська розвідка. Треба сфотографувати об'єкти критичної інфраструктури, військові об'єкти, переміщення Збройних сил України, потім надіслати і за це навіть виплачують грошову винагороду. Ми працюємо з батьками, з вихователями, з дітьми, закликаємо перевіряти телефони задля того, щоб це присікати", - зазначив він.

За  словами Вілкула, окрім цього, у Кривому Розі ведеться велика робота щодо пошуку, виявлення та знешкодження шпигунів, також агентів впливу РФ. Це один із напрямків роботи наших спецслужб, але до цього також долучаються всі містяни.

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"Є спеціальний сайт, електронна пошта, є телефон, куди можна повідомити і допомогти своєму місту, своєму селищу. Коли підтверджується (інформація про зрадника - ред.), виплачується грошова винагорода. Вже є перші люди, за інформацією яких було знешкоджено колаборантів, вони вже отримали грошову винагороду. Вони її перерахували на потреби ЗСУ", - резюмував Вілкул.

Автор: 

Вілкул Олександр (329) інформація (298) ФСБ (1459) гра (106) зливання інформації (71) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+6
Чому? Всім весь час було відомо, що Баканов зрадник. Якщо це не було відомо Зє - то це просто ще один доказ того, що президент у нас дурник.
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15.08.2022 13:42 Відповісти
+5
дети от сепаров это те же вредители. Наказывать родителей нужно.
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15.08.2022 13:33 Відповісти
+4
EVERGREEN🦠та чіпиналоб🇺🇦🇬🇧🇺🇸🇵🇱🇪🇪
@alehandroxx
·
12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
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15.08.2022 13:36 Відповісти
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дети от сепаров это те же вредители. Наказывать родителей нужно.
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15.08.2022 13:33 Відповісти
Ты не веришь в то, что у вполне патриотичных граждан может быть глупый и жадный до денег ребёнок?! Никогда не сталкивался с тем, что в семье родители и дети, братья и сёстры совершенно разные люди с разными взглядами?! Тогда ТЫ ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ЗНАЕШЬ!!!
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15.08.2022 13:41 Відповісти
У патріотичних громадян може бути тне дуже розумна дитина, це факт. Але... Кли йде війна і по твоєму місту стріляють і ти знаєш про вади своєї дитини то може треба за тією дитиною приглядати? Може це і є частина батьківства?
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15.08.2022 13:56 Відповісти
EVERGREEN🦠та чіпиналоб🇺🇦🇬🇧🇺🇸🇵🇱🇪🇪
@alehandroxx
·
12 год
Заслухайте Генин спіч про те, чому Зе звільнив Баканова.. це пзц якщо правда
https://twitter.com/alehandroxx/status/1558933630654750725
показати весь коментар
15.08.2022 13:36 Відповісти
Чому? Всім весь час було відомо, що Баканов зрадник. Якщо це не було відомо Зє - то це просто ще один доказ того, що президент у нас дурник.
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15.08.2022 13:42 Відповісти
А взрослые в эти игры могут поиграть и указать указывать координаты несуществующих баз НАТО со 100500 хаймарсами?
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15.08.2022 13:40 Відповісти
При фотосъёмке с включенной геолокацией ты не можешь корректировать координаты, потому либо сделаешь Украине и украинцам плохо, либо не будешь делать ничего. Третьего не дано!!!
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15.08.2022 13:43 Відповісти
Тобто ви дійсно вважаете, що той кусочок програмного кода в вашому телефоні, який при включеній геолокації вписує в метаданні файлу зображення інфу про ваше гео, це щось абсолютно незбагненне і невідтворне?
А сам формат картинки - це закритий незламний сейф, в який ніяк неможливо втрутитись сторонній людині?
Як би це було треба СБУ для дезинформації ворога через їх же канал, то в фото блокпоста аж бігом можно було б виставити координати хоч того ж Кремля.
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15.08.2022 13:52 Відповісти
не нужно недооценивать эти программы. Как минимум координаты можно скрытно сохранить в само изображение и информацию для контроля целостности. И подмена EXIF будет лишь сразу отправлять эти фото в отбраковку
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15.08.2022 16:22 Відповісти
Печерський районний суд в ніч на 26 лютого обрав запобіжний захід для колишнього глави Генштабу ЗСУ Володимира Замани. Його заарештували. Таке рішення було прийнято щодо заміни, якого підозрюють у державній зраді.
Не смішіть якимись казками про Дітей - шпигунів, з них шпигуни, як з хвоста сито.
У ЗСУ третина генералітету і офіцерського складу, мають зв'язки з Рашею, вчилися, служили, мають друзів - товаришів по службі. Ось на цей контингент і спрямовані зусилля спецслужб, і спостереження, скажімо за нинiшнiм генералітетом, ведеться ще з часів совка. На кожного в / сл. відразу заводиться особиста справа, причому там є загальна, і секретна частина, з грифом " сов. секретно"
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15.08.2022 14:36 Відповісти
Приклади? Полторак Степан, Міністр оборони, навчався у військовому навчальному закладі Міністерства оборони СРСР і Міністерства оборони Російської Федерації, вищий, командний, м. Орджонікідзе. Я не кажу, що він зрадник, але справа на нього з часів СРСР велася, і компру туди складали i вербували вiдповiдно (повинi були)
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15.08.2022 14:49 Відповісти
Це ж сєпарьска пика вілкул, роками пропагандував сруській мір. Воно зрадить як тільки перший кацапский солдат зайде в кривий ріг.
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15.08.2022 14:50 Відповісти
Володимир Замана (про арешт писав постом вище)- Червонопрапорна академія бронетанкових військ імені Маршала Радянського Союзу Р. Я. Малиновського-вищий військовий навчальний заклад Збройних Сил СРСР і Збройних Сил Російської Федерації, мiсто Ленiнград (зараз СПБ)
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15.08.2022 14:55 Відповісти
Мне просто трудно представить , чтобы Еврейский ребенок , помогал наводить ракеты палестинцам , Хамасу или Хизбале Это же как надо не дружить с мозгами
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15.08.2022 15:00 Відповісти
мова йде про палестинського дітлаха
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15.08.2022 15:22 Відповісти
Ребёнок родителей-леваков? Я видела в заголовках новостей, что во время недавнего обострения где-то в Израиле (Тель-Авив?) была демонстрация в поддержку обстрелов Израиля исламским джихадом. Тоже в семье не без уродов.
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15.08.2022 22:38 Відповісти
14 червня Вінниця " нарада командування з представниками іноземних постачальників». Суперсекретний Захід, йшлося про шляхи постачання західного озброєння. Комусь там (не в залі) набридло слухати, або вже всі почули, i БАХ. Вищий комсклад, то постачальники, на небесах.. ВСУ покричали про удао по цивільному об'єкту, але РАША на наступний день дала список загиблих, там і генерали і полковники... Діти здали? Ось деякi джерела пишуть, що зброя доходе на 30 %. Чогось вiрю.
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15.08.2022 15:12 Відповісти
 
 