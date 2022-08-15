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У Росії агітують держслужбовців працювати на окупованих територіях України, обіцяють компенсації та надбавки, - ГУР

гур

Росіян агітують їхати працювати на окуповані армією РФ українські території.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російських держслужбовців агітують працювати на тимчасово окупованих територіях України. Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях.

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 За даними розвідки, керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ.

З бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд. руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд. руб.

Окрім того, з міського бюджету планують компенсувати людям витрати, пов’язані з – відрядженням (добові) та іншими потребами, та обіцяють надбавки до добових в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям. Російська влада обіцяє збільшити виплати, адже росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження.

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розвідка (3882) росія (66104) вчитель (401) Луганська область (4892)


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Додатково персональна надбавка від ЗСУ
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15.08.2022 13:49 Відповісти
Как и в старые добрые временя этим заезжим, и тем кто сотрудничает с ними, украинцы надбавку гарантируют.
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15.08.2022 13:50 Відповісти
Кажіть простіше, знов йде переселення 25-тисячників.
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15.08.2022 14:00 Відповісти
Хай приїжджають! Дерева в Україні ще ростуть і мотузки під рукою знайдуться!
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15.08.2022 14:15 Відповісти
так в Крым агитировали тоже и результат
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15.08.2022 14:42 Відповісти
Дуракам закон не писан.
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15.08.2022 14:42 Відповісти
- А если вдруг ногу оторвёт?
- Ничего страшного, мы выдадим вам повязку на глаз, деревянную ногу, треуголку и попугая матершинника - будете халтурить на утренниках и фоткаться у метро!...
- А медаль?
- Само-собой! А если повезёт, то и венок с ленточкой и пол кило карамелек на обелиск...
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15.08.2022 15:01 Відповісти
 
 