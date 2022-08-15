У Росії агітують держслужбовців працювати на окупованих територіях України, обіцяють компенсації та надбавки, - ГУР

Росіян агітують їхати працювати на окуповані армією РФ українські території.

Про це повідомляється на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російських держслужбовців агітують працювати на тимчасово окупованих територіях України. Згідно з рішенням адміністрації Бєлгорода співробітникам мерії, керівникам та працівникам муніципальних закладів в період їхньої можливої роботи у "ДНР" та "ЛНР" обіцяють виплачувати подвійний оклад у рублях.

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За даними розвідки, керівництво Бєлгородської області відповідає за підтримку російського окупаційного режиму у Білокуракинському та Троїцькому районах Луганщини. З вересня за участю бєлгородських вчителів там планується відкриття шкіл. Туди ж направляються і виховательки для дитячих садків з РФ.

З бєлгородського бюджету планується виділити 1,6 млрд. руб. При тому, що затверджений дефіцит бюджету Бєлгородської області на 2022 рік складає 30,8 млрд. руб.

Окрім того, з міського бюджету планують компенсувати людям витрати, пов’язані з – відрядженням (добові) та іншими потребами, та обіцяють надбавки до добових в гривні із розрахунку: 50% – голові адміністрації; 40% – першому та деяким іншим заступникам; 30% – начальникам відділів та їхнім заступникам, а також головним і провідним фахівцям. Російська влада обіцяє збільшити виплати, адже росіяни продовжують масово відмовлятися їхати в небезпечне відрядження.

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