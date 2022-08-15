Немає офіційної інформації про мою заміну на Венедіктову, - посол у Швейцарії Рибченко

Указу Зеленського про призначення ексгенпрокурорки Ірини Венедіктової послом у Швейцарії поки немає.

Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Швейцарії Артем Рибченко, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогодні (офіційних повідомлень про призначення Венедіктової. - Ред.) немає", - сказав дипломат.

Рибченко зазначив, що призначення і відкликання послів є прерогативою президента, а практика політичних призначень існує також в інших країнах.

"Тому тут рішення за міжнародним відомством і Президентом України", - пояснив посол.

Він сказав, що ще не бачив указу президента, який має юридичну силу, "тому поки що інших коментарів у мене немає".

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

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