Немає офіційної інформації про мою заміну на Венедіктову, - посол у Швейцарії Рибченко
Указу Зеленського про призначення ексгенпрокурорки Ірини Венедіктової послом у Швейцарії поки немає.
Про це в інтерв'ю НВ заявив посол України у Швейцарії Артем Рибченко, передає Цензор.НЕТ.
"Станом на сьогодні (офіційних повідомлень про призначення Венедіктової. - Ред.) немає", - сказав дипломат.
Рибченко зазначив, що призначення і відкликання послів є прерогативою президента, а практика політичних призначень існує також в інших країнах.
"Тому тут рішення за міжнародним відомством і Президентом України", - пояснив посол.
Він сказав, що ще не бачив указу президента, який має юридичну силу, "тому поки що інших коментарів у мене немає".
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підписав подання Президентові Володимиру Зеленському на призначення колишнього Генпрокурора Ірини Венедіктової послом України у Швейцарії.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
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Та ладно..Вєнєдіктову спровадили у відпустку, щоб не псувала Зелін рейтинг
У 2005 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр міжнародних відносин; у 2008 р. - Інститут міжнародних відносин Київського Національного університету ім. Т.Шевченка, магістр міжнародного права; у 2009 р. - Харківський національний університет внутрішніх справ, спеціаліст з правознавства; у 2014 р. - Інститут інтелектуальної власності Одеської національної юридичної академії в Києві, професіонал з інтелектуальної власності; у 2002-2003 рр. навчався в Єнському університеті ім. Фрідріха Шиллера, ФРН, спецкурс німецької мови для іноземців. Володіння мовами: українська, англійська, німецька.
Ирина Валентиновна Венедиктова
В 2000 году с отличием окончила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB Харьковский национальный университет внутренних дел , факультет управления и информатики, специальность «Правоведение и менеджмент».
Зачем менять профессионального дипломата? И где - в Швейцарии, где располагаются штаб-квартиры около трехсот международных организаций, включая офисы Европейского отделения Организации Объединенных Наций, специальных учреждений ООН и неправительственных организаций. Здесь находятся Международный Комитет Красного Креста, Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН), Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), Всемирная торговая организация (ВТО) и многие другие.
Достойная Леди...
..КВНшник есть...теперь черед круглой Дуры... Весело живём...и вперёд идём...Нарiд мудрішає...👍💯сто пудів...
При такому раскладе умной Украине не быть...
Даже на сугубо проукранского журналиста Романа Цимбалюка нет и миллиона подписчиков...
Позор вам ...мудрий нарід...
Когда зебиленыш "назначил" послом в США маркарову--амеры вообще по ней антикоррупционное расследование проводили. Ее , по-моему, до сих пор США послом не признали.
Зебильная дипломатия в действии...