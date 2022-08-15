Росіяни використовують ЗАЕС як прикриття для ведення бойових дій, обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції, - Старух
Окупанти ховаються на станції після обстрілів цивільного населення сусідніх міст.
Про це повідомив в етері "5 канал" голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, ситуація навколо ЗАЕС напружена. Місто зазнає обстрілів, є жертви серед цивільного населення. Загарбники продовжують обстрілювати українські міста, розміщуючи військову техніку на території станції.
"Тут весь світ знає, що ситуація складна. Росіяни фактично використовують станцію як прикриття для ведення бойових дій. Вони прикриваються ядерною безпекою світу. Обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції", - наголосив Старух.
Нагадаємо, що 14 серпня окупанти обстріляли житловий район Енергодару. Від поранень загинув працівник ЗАЕС - майстер цеху Марко Максим Петрович, що вигулював собаку. Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.
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Може так поймуть дебiли,шо то є їх тажкий хрест