Росіяни використовують ЗАЕС як прикриття для ведення бойових дій, обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції, - Старух

Окупанти ховаються на станції після обстрілів цивільного населення сусідніх міст.

Про це повідомив в етері "5 канал" голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація навколо ЗАЕС напружена. Місто зазнає обстрілів, є жертви серед цивільного населення. Загарбники продовжують обстрілювати українські міста, розміщуючи військову техніку на території станції.

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"Тут весь світ знає, що ситуація складна. Росіяни фактично використовують станцію як прикриття для ведення бойових дій. Вони прикриваються ядерною безпекою світу. Обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції", - наголосив Старух.

Нагадаємо, що 14 серпня окупанти обстріляли житловий район Енергодару. Від поранень загинув працівник ЗАЕС - майстер цеху Марко Максим Петрович, що вигулював собаку. Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

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