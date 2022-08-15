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Новини Війна
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Росіяни використовують ЗАЕС як прикриття для ведення бойових дій, обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції, - Старух

заес,аес,запорізька

Окупанти ховаються на станції після обстрілів цивільного населення сусідніх міст.

Про це повідомив в етері "5 канал" голова Запорізької ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, ситуація навколо ЗАЕС напружена. Місто зазнає обстрілів, є жертви серед цивільного населення. Загарбники продовжують обстрілювати українські міста, розміщуючи військову техніку на території станції.

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"Тут весь світ знає, що ситуація складна. Росіяни фактично використовують станцію як прикриття для ведення бойових дій. Вони прикриваються ядерною безпекою світу. Обстрілюють Марганець та Нікополь і ховаються на станції", -  наголосив Старух.

Нагадаємо, що 14 серпня окупанти обстріляли житловий район Енергодару. Від поранень загинув працівник ЗАЕС - майстер цеху Марко Максим Петрович, що вигулював собаку. Ще двоє енергодарців отримали поранення і наразі доправлені до спеціалізованої медико-санітарної частини Енергодару.

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Запорізька область (3740) Запорізька АЕС (1429) Старух Олександр (199)


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Гончаренко все таки правду говорил - Украина и украинский народ оказался несокрушимым https://m.youtube.com/watch?v=HaG0duCq8XU&t=78s
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15.08.2022 14:01 Відповісти
у меня вопрос неужели на складах НАТО нема боеприпасов 155 мм или Хаймас чтобы впарить по станции но С ГАЗОМ КОТОРЫЙ УСЫПЛЯЕТ И ХОРОШО ТАК УСЫПЛЯЕТ ПОДГОТОВИТЬ ДЕСАНТНО ШТУРМОВУЮ ГРУППУ СПЕЦНАЗА ПЕХОТЫ ВЕРТУШКИ АВИАЦИЮ ОБЕСПЕЧИТЬ ГРУППЫ 400-500 ЧЕЛОВЕК САПЕРАМИ... МИНОМЕТАМИ ПРОТИВОТАНКОВЫМИ СРЕДСТВАМИ и захватить станцию и сразу ликвидировав обездвижев гарнизон станции проведя противоминные мероприятия завести на станцию персонал комиссию МАГАТЭ и вывесив флаг ООН также телефоном предупредить сразу Путина--- что любые попытки обстрела станции будут привентивно нанесены симетричные тактические ядерные удары разрушение и угроза разрушени станции АЭС есть равное стрельбе тактической боеголовкой...
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15.08.2022 14:54 Відповісти
Ветер ,ветер ты могуч ,ты гоняешь ,стаи туч ,отнеси все до *****,хоп и кончилась она ,по гниют и руки и ноги,даже голову ,разїсть ,
Може так поймуть дебiли,шо то є їх тажкий хрест
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15.08.2022 17:01 Відповісти
 
 