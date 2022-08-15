На Одещині зросла кількість жертв від вибуху в морі, знайдено тіла трьох чоловіків, - Братчук

У Затоці під час купання в морі загинуло троє чоловіків з різних областей, поранені жінка та чоловік.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо, що кількість жертв в результаті вибуху на пляжі в Затоці збільшилася. Троє людей загинуло, двоє поранених знаходяться у лікарні. Нагадаємо, що у Білгород-Дністровському районі на пляжі люди підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

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За даними слідства, декілька людей, що працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі та попереджувальні знаки на пляжі й пішли купатися в море.

У воді в результаті вибуху невідомого предмета загинули троє чоловіків віком 25-ти, 32-х та 53-х років із Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей. Тіла двох старших загиблих дістали вчора, молодшого знайшли сьогодні за допомогою квадрокоптера. Також під час детонування отримали травми 43-річний чоловік з Чернігівщини та 44-річна жінка з Київщини, які перебували поряд на узбережжі.

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Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".