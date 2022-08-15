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Новини Війна
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На Одещині зросла кількість жертв від вибуху в морі, знайдено тіла трьох чоловіків, - Братчук

пляж,одещина,міна

У Затоці під час купання в морі загинуло троє чоловіків з різних областей, поранені жінка та чоловік.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, стало відомо, що кількість жертв в результаті вибуху на пляжі в Затоці збільшилася. Троє людей загинуло, двоє поранених знаходяться у лікарні. Нагадаємо, що у Білгород-Дністровському районі на пляжі люди підірвалися на мінно-вибуховому пристрої. На місці трагедії працювала слідчо-оперативна група.

Читайте також: Внаслідок підриву на міні на пляжу в Затоці загинули дві людини, ще одну - поранено, - ОК "Південь"

За даними слідства, декілька людей, що працювали на будівництві, проігнорували обмежувальні загорожі та попереджувальні знаки на пляжі й пішли купатися в море.

У воді в результаті вибуху невідомого предмета загинули троє чоловіків віком 25-ти, 32-х та 53-х років із Чернігівської, Запорізької та Житомирської областей. Тіла двох старших загиблих дістали вчора, молодшого знайшли сьогодні за допомогою квадрокоптера. Також під час детонування отримали травми 43-річний чоловік з Чернігівщини та 44-річна жінка з Київщини, які перебували поряд на узбережжі.

Також читайте: У Затоці на Одещині люди підірвалися на міні: попри заборону відвідували пляж, - ОВА

Поліцейські внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 п.1 ст.115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

мінування (1218) Одеська область (3297) пляж (158) Чорне море (1678) жертви (1817) Білгород-Дністровський (61)


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Топ коментарі
+11
это называется низкий интеллектуальный уровень - вот такие особи на выборах выбирают брехунов популистов и клоунов - а потом подрываются на минах
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15.08.2022 14:27 Відповісти
+6
"Впаде (випадково) кірпіч" - і лізти "сознательно" на міну - це дві різні речі....
Це Ваші родичі по родинних звязках чи по інтелекту?
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15.08.2022 14:31 Відповісти
+5
цензурних слів в мене немає для таких людей, а писати матюки.... (все ж таки це були наші громадяни)...
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15.08.2022 14:07 Відповісти
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цензурних слів в мене немає для таких людей, а писати матюки.... (все ж таки це були наші громадяни)...
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15.08.2022 14:07 Відповісти
жаль всех погибших... по сути из-за своего фатального пофигизма и умышленного нарушения запрета на купание...
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15.08.2022 14:14 Відповісти
это называется низкий интеллектуальный уровень - вот такие особи на выборах выбирают брехунов популистов и клоунов - а потом подрываются на минах
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15.08.2022 14:27 Відповісти
Это уж естественный отбор в деле. Там нечего жалеть.
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15.08.2022 14:25 Відповісти
ну да это же не твои родственники - тебе из не жалко, когда на тебя "упадет кирпич" - тебя тоже никто не пожалеешь
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15.08.2022 14:28 Відповісти
"Впаде (випадково) кірпіч" - і лізти "сознательно" на міну - це дві різні речі....
Це Ваші родичі по родинних звязках чи по інтелекту?
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15.08.2022 14:31 Відповісти
І я щось не розумію... Хіба дозволено купатися в Затоці??? Чи вони порушували закон?
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15.08.2022 14:32 Відповісти
одні гинуть в полі , за комбайном, в спеку 30-40 С,

а ці вирішили відпочити...
може таки трохи і є правди у світі..
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15.08.2022 14:53 Відповісти
Який ще нещасний випадок по п.1 ч.2 ст.115 ККУ? Нещасний випадок, це те що тих поліцейських взяли в поліцію.
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15.08.2022 15:21 Відповісти
Рідні загиблих людей мають вимагати контрибуцію від оркостану за нещасний випадок чи як?
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15.08.2022 16:10 Відповісти
 
 