Завершено спецрозслідування щодо Сівковича за підозрою у силовому розгоні Євромайдану у 2013 році, - ДБР

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.

"Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Він вмовив правоохоронця видати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

"Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", - зауважили в ДБР.

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Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України).

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.