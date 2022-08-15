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Новини Євромайдан
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Завершено спецрозслідування щодо Сівковича за підозрою у силовому розгоні Євромайдану у 2013 році, - ДБР

сівкович

Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Як зазначається, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.

"Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у місті Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Слідство встановило, що для цього колишній посадовець вступив у змову з колишнім головою Київської міської державної адміністрації та вплинув на начальника Головного управління Міністерства внутрішніх справ України в його ж кабінеті", - йдеться у повідомленні.

Він вмовив правоохоронця видати наказ працівникам міліції про звільнення силовим методом Майдану Незалежності від громадян, що реалізовували своє конституційне право на мирні збори.

"Внаслідок виконання цього явно злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України заподіяли тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Близько 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. При цьому правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби - такі як кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо", - зауважили в ДБР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повідомлено про підозру у держзраді топпосадовцю часів Януковича Сівковичу. Троє співробітників ФСБ РФ підозрюються у шпигунстві, - ДБР

Колишній заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України).

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Автор: 

розгін (55) революція (312) Сівкович Володимир (39) Євромайдан (957) ДБР (3560)


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Топ коментарі
+23
А як там справа по помічнику сівковича - гетманцеву?
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15.08.2022 14:15 Відповісти
+8
Еще год и 10 лет, оперетивно.
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15.08.2022 14:14 Відповісти
+8
А Гетманцева, поплічника Сівковича, не притягують до відповідальності за ті самі дії???
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15.08.2022 14:41 Відповісти
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Еще год и 10 лет, оперетивно.
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15.08.2022 14:14 Відповісти
Специальный отряд медленного реагирования
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15.08.2022 14:17 Відповісти
Як там спецрозслідування про міни і Оман?
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15.08.2022 15:05 Відповісти
Данилов и ДРУГИЕ нарушали Конституцию - ЭТО нормально и ОНИ НЕ подсудны !!! ДА ??? " ДРУЗЬЯМ - ВСЕ , ВРАГАМ - Закон !! " . Или Закон -- один ДЛЯ ВСЕХ ???
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15.08.2022 18:07 Відповісти
А як там справа по помічнику сівковича - гетманцеву?
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15.08.2022 14:15 Відповісти
Он сейчас уважаемый человек, заведует "ощипыванием гусей".
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15.08.2022 14:26 Відповісти
До сих пор не могу понрять: а зачем нужно было разгонять этих ребят? Ведь их акция не удалась, и они собирались расходиться - прямо говорили, что выходные еще посидят и разъедутся. Очень похоже, что вфя кто-то крупно и намеренно подставиил.
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15.08.2022 14:19 Відповісти
Это было начало операции по захвату Украины.
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15.08.2022 14:21 Відповісти
Сьогоднішній Мурзілка з лондОну знає всьо.
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15.08.2022 14:26 Відповісти
а хто нас захватив, бо люди не в курсі?
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15.08.2022 14:29 Відповісти
ти спецом сегодня зарегался, чтоб мне єто написать? иди накуй, ущербное говно.
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15.08.2022 14:47 Відповісти
не старайся я не буду марнувати свій час на москаля.
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15.08.2022 14:49 Відповісти
своїх тут не банять.
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15.08.2022 14:50 Відповісти
москалям не зрозуміти.
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15.08.2022 14:26 Відповісти
...с понималкой проблемы?
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15.08.2022 14:29 Відповісти
Все великие потрясения начинаются с мелочей и случайностей. Триггером Октябрьской революции считается кровавый разгон демонстрации 1905 года.
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15.08.2022 15:19 Відповісти
Коли Безкутна ************ завершить розслідування вагнергейту?
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15.08.2022 14:19 Відповісти
Коли її вилікують від аутізму.
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15.08.2022 14:22 Відповісти
Значить ніколи.
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15.08.2022 14:25 Відповісти
ну вона точно не аутик..ті тихі й чемні люди..

а вона просто шизофренічка кончена...он на засіданнях парламенту крокодилів з крилами малює й хизується
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15.08.2022 14:27 Відповісти
досвічені люди кажуть:два дєбіла ето сіла
а їх там набагато більше і ви уявляєте яка то "сіліща")
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15.08.2022 14:51 Відповісти
хто то так каже, бл... промєжуток?
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15.08.2022 15:03 Відповісти
знову відволікають увагу..плін..ото ж якась запіндя починається...Гонгадзе, Шеремет, Гандзюк на черзі
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15.08.2022 14:25 Відповісти
Кийок тонфа, а не томфа. Хоча від цього не легше.
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15.08.2022 14:25 Відповісти
Его колега та учень Гетьманцев досі керує у владі України, ганьба!!!
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15.08.2022 14:27 Відповісти
такий цiнний кадр - винести йому догану i на роботу в ОП, до своїх...
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15.08.2022 14:32 Відповісти
Про свого нинішнього куратота-антимайданівця ДБР "забуло".

«Схеми»: В розпал Майдану Янукович нагородив Татарова за особистим поданням Захарченка - документ.

На момент нагородження Татаров обіймав посаду заступника керівника Головного слідчого управління МВС і регулярно публічно коментував події на Майдані, розповсюджуючи звинувачення на адресу активістів. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які отримали ці https://www.radiosvoboda.org/a/31106151.html?nocache=1 документи у своє розпорядження.
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15.08.2022 14:32 Відповісти
А Гетманцева, поплічника Сівковича, не притягують до відповідальності за ті самі дії???
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15.08.2022 14:41 Відповісти
не притягують
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боневтік каже боніззя)
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15.08.2022 14:45 Відповісти
Який я радий! Може дадуть років.. . зо два! Умовно.
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15.08.2022 14:42 Відповісти
А про Татарова там не чути
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15.08.2022 14:43 Відповісти
чому так опєратівнєнько?
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15.08.2022 14:44 Відповісти
звичайно, до Татарова питань нема. дуже цінний кадр
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15.08.2022 15:03 Відповісти
до заступника начальника кожного відділу - нахер, без права пожиттєво обіймати посади в державних органах та обиратися на виборні посади.
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15.08.2022 15:08 Відповісти
Ще та гнида! 10 рокiв розлiдували. А скiльки татарових, гетьманцевих сидять i керують, не перелiчити. Це вони пiвдень здали i сидять в ОП.
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15.08.2022 15:54 Відповісти
 
 