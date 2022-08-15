Маселко про призначення членом Вищої ради правосуддя: Зроблю все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко прокоментував своє призначення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає Ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ. ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ УСІМ.

Це велика честь і ще більша відповідальність. Зроблю усе, щоб не розчарувати та втілити наші мрії про справедливі суди для усіх", - наголосив Маселко.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.

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