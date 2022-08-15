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Новини
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Маселко про призначення членом Вищої ради правосуддя: Зроблю все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх

маселко

Член Вищої ради правосуддя Роман Маселко прокоментував своє призначення.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Скажу чесно, я досі не вірю, що парламент за мене проголосував. Але ще більше мене вражає Ваша підтримка, яка і є основою рішення ВРУ. ВЕЛИЧЕЗНЕ ДЯКУЮ УСІМ.

Це велика честь і ще більша відповідальність. Зроблю усе, щоб не розчарувати та втілити наші мрії про справедливі суди для усіх", - наголосив Маселко.

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада обрала членами Вищої ради правосуддя Романа Маселка та Миколу Мороза.

Читайте: Якщо "Слуги народу" хочуть реальної реформи судової системи - слід почати з призначення Маселка членом ВРП, - Бутусов

Автор: 

ВР (15047) Вища рада правосуддя (583) Маселко Роман (98)


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Топ коментарі
+28
Пане Романе, сили Вам і натхнення. Ви ж знаєте, що Ви - не "їхній", а "наш", український. Буде тяжко, але українці підтримають. До праці!
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15.08.2022 15:26 Відповісти
+11
нехай щастить!

головне, щоб зелені слимаки не занепастили...
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15.08.2022 15:32 Відповісти
+6
Байдену респект ?
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15.08.2022 15:28 Відповісти
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Пане Романе, сили Вам і натхнення. Ви ж знаєте, що Ви - не "їхній", а "наш", український. Буде тяжко, але українці підтримають. До праці!
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15.08.2022 15:26 Відповісти
Байдену респект ?
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15.08.2022 15:28 Відповісти
Скоріш за все.
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15.08.2022 15:37 Відповісти
По-моему ЦРУ и "вашингтонский обком" раскрутили маховик! Вот бы ермака с кодлой кишнули - вообще был бы респектище!
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15.08.2022 17:55 Відповісти
нехай щастить!

головне, щоб зелені слимаки не занепастили...
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15.08.2022 15:32 Відповісти
Мечты, останутся мечтами!!!как всегда!
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15.08.2022 15:47 Відповісти
але надія помирає останньою
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15.08.2022 16:12 Відповісти
сил тобі, Романе!
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15.08.2022 15:48 Відповісти
Ще один Член до корита добравсь. Шукай Україно йому 2 млн на рік.
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15.08.2022 15:53 Відповісти
я бачу, тут член до клавіатури дорвався
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15.08.2022 17:32 Відповісти
Пане президент, шановні депутати - це дуже правильний вчинок. Вже давно настав час жити правильно.
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15.08.2022 15:55 Відповісти
До сліз розчулена, поділись баблом
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15.08.2022 17:32 Відповісти
Годі дякувати і плекати надії.По справах і висновок!
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15.08.2022 16:02 Відповісти
Рано чи пізно Україна повинна була починати обирати чесних людей. Тримайтесь.
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15.08.2022 16:02 Відповісти
Коллаборантов отпустить за бабло..остальным люббитетелям рюZZkoго мира Путлера дать шанс обосраціа еще раз...
Да здравствует наш гуманный суд Судьи Вовка...Вовк це не наследие СССР..это его приговор...
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15.08.2022 16:09 Відповісти
Їх там аж 21, а чи проходив хтось з них детектор брехні? Якби маселків було б хоча б 50%..А так маячня. Тому зелені і проголосували, що нема загрози.
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15.08.2022 16:48 Відповісти
Які всі розумні.
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15.08.2022 18:00 Відповісти
Як це так - українця призначили?
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15.08.2022 18:50 Відповісти
Дай то бог, аби лише свої "мрії" не почав втілювати... а то тут один "страж правосуддя" ******* 8 кг золота і це вже навіть не дивує...
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15.08.2022 19:46 Відповісти
 
 