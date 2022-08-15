Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА
На Херсонщині тривають обшуки та викрадення цивільних.
Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.
Раніше на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України повідомлялося, що на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС облаштувалися співробітники ФСБ, орієнтовно 50 осіб. Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.
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"Боевого" калмыка,оскопившего и убившего украинского солдата идентифицировали в течении дня.
А товарища, отдавшего приказ о разминировании крымского перешейка, - не могут найти уже полгода..
Ни по фамилиям..
Ни по имени-отчеству..
Ни по должности,и званию..
Ни по подписи, или реквизитам приказа..
Надо полагать,его и по фотографии никто не опознает
Бывает же!
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.