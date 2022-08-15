Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

На Херсонщині тривають обшуки та викрадення цивільних.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.

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Раніше на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України повідомлялося, що на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС облаштувалися співробітники ФСБ, орієнтовно 50 осіб. Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.