УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6756 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 243 7

Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку, - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщині тривають обшуки та викрадення цивільних.

Про це повідомляється на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, на Херсонщині окупанти продовжують проводити обшуки - людей зупиняють на вулиці або проникають в їхні будинки. Росіяни можуть викрасти й вивезти херсонців у невідомому напрямку навіть за українську символіку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти в Херсоні вимагають від медиків написати заяви про згоду працювати під егідою "нової влади" та отримувати зарплату в рублях, - ГУР

Раніше на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України повідомлялося, що на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС облаштувалися співробітники ФСБ, орієнтовно 50 осіб. Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

армія рф (17854) окупація (6751) спецслужби (271) Херсон (3444) Херсонська область (5887)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А за логотип " Зе" чи " 95 кв. " ?
показати весь коментар
15.08.2022 15:33 Відповісти
Странно.
"Боевого" калмыка,оскопившего и убившего украинского солдата идентифицировали в течении дня.
А товарища, отдавшего приказ о разминировании крымского перешейка, - не могут найти уже полгода..
Ни по фамилиям..
Ни по имени-отчеству..
Ни по должности,и званию..
Ни по подписи, или реквизитам приказа..
Надо полагать,его и по фотографии никто не опознает
Бывает же!
показати весь коментар
15.08.2022 15:34 Відповісти
шо його шукати, його фото у кожного корупціонера і "слуги народу" на стіні висить.
показати весь коментар
15.08.2022 15:44 Відповісти
Звісно, чого його шукати. 73% знають, що це Порошенко.
показати весь коментар
15.08.2022 15:57 Відповісти
"Ісчут пажарниє, исчєт міліція, исчют вісде і німоґут найті!"
показати весь коментар
15.08.2022 15:59 Відповісти
там остались одни без символов
показати весь коментар
15.08.2022 15:41 Відповісти
Рашизм - це гітлеризм 21-го століття, що спирається на запаси озброєння колишнього срср, ядерну тріаду та природні ресурси Сибіру.
Рашисти, намагаючись полонити територію і населення України, прагнуть знищити українську ідентичність.
Рашисти, воюючи з Україною, готують наступ на підкорення багатої й розніженої довготривалим миром Європи.
Війна з перемінним успіхом є природнім середовищем для живлення рашистської ідеології, а військовий розгром і поразка - стане її закатом.
показати весь коментар
15.08.2022 15:51 Відповісти
 
 