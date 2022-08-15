Ситуація в Чорному морі стабільна, "зернові коридори" функціонують, - Гуменюк

У Чорному морі наразі ситуація спокійна і стабільна, "зернові коридори" працюють.

Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Чорному морі ситуація досить спокійна і стабільна, оскільки все ж таки забезпечується функціонування "зернових коридорів" під міжнародними гарантіями і моніторингом Стамбульського координаційного центру. Ці гарантії працюють наразі і судна прямують без будь-яких перешкод", - сказала вона.

Гуменюк зауважила, що загроза залишається, ракетоносії ворожого флоту перебувають на бойовому чергуванні.

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