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Новини Війна
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Ситуація в Чорному морі стабільна, "зернові коридори" функціонують, - Гуменюк

порт,одеса,кубраков

У Чорному морі наразі ситуація спокійна і стабільна, "зернові коридори" працюють.

Про це заявила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Чорному морі ситуація досить спокійна і стабільна, оскільки все ж таки забезпечується функціонування "зернових коридорів" під міжнародними гарантіями і моніторингом Стамбульського координаційного центру. Ці гарантії працюють наразі і судна прямують без будь-яких перешкод", - сказала вона.

Гуменюк зауважила, що загроза залишається, ракетоносії ворожого флоту перебувають на бойовому чергуванні.

Також читайте: Удари по техніці та живій силі рашистів дозволяють "розхитати вже не такі стрункі ряди окупантів", - Гуменюк

Автор: 

Чорне море (1678) Гуменюк Наталія (804)


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А що було взамін цих ''коридорів''?
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15.08.2022 15:30 Відповісти
Зняття санкцій з добрив з боку сша та зняття обмеження товарів до Литви,а для нас це плюс в бюджет,всі в виграші
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15.08.2022 15:40 Відповісти
дуже рад за эфіопів та іранців , сирійців, вангующих за парашу в ООН
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15.08.2022 15:32 Відповісти
Ну я скажу, що в Одесі останній прильот був той самий, коли у порт прилетіло через декілька годин після підписання угоди в Стамбулі. З того часу - тьфу-тьфу-тьфу - поки не прилітало.

Хоча тривоги так само звучать.
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15.08.2022 15:40 Відповісти
Радий за Адесу. Співчуваю харків'янам та жителям Харківської та інших областей, на яких "розподілили" бомби та ракети, які були приназначені одеситам.
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15.08.2022 15:54 Відповісти
 
 