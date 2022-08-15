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Новини
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Україна повертає акциз на пальне, це дасть змогу відновити інфраструктуру та майже не позначиться на роздрібній ціні, – МІУ

бензин

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше, йдеться у повідомленні. При цьому в Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і нині мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить 359 євро за 1000 літрів.

"Отже, запропоновані ставки нижчі від тих, які є обов'язковими для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 євро, Польщі – 276,8 євро, Румунії – 373,3 євро, а у Словаччині – 555 євро. При цьому пільговий податок на додану вартість пального на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на пальне", - наголошується в релізі МІУ.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлено кризою на ринку пального, викликаною світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього було введено заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечено умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.

"Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку пального. Наразі гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. На нашу пропозицію, ставки акцизу істотно менші за ті, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається чинна зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.

Автор: 

акциз (439) паливо (895) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+34
Зелені пітараси
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15.08.2022 15:37 Відповісти
+33
Гетьманцев знов "обскубує гусей"?
Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
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15.08.2022 15:36 Відповісти
+28
Термін зеленої влади закінчується, а накрасти не встигли. Тож ви воюйте, дурники і по 50 грн на броніки збирайте, а "слуги" будуть і далі красти гроші на дорогах.
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15.08.2022 15:41 Відповісти
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Гетьманцев знов "обскубує гусей"?
Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
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15.08.2022 15:36 Відповісти
Зелені пітараси
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15.08.2022 15:37 Відповісти
"Не обокрал сегодня страну правления -- день прожит зря."
(зе и его команда)
имхо
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15.08.2022 15:40 Відповісти
Як таких гандонів можно захищати,крик душі.І долар по 75!
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15.08.2022 15:48 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3879184.html "Велике крадівництво. Частина друга"

Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
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15.08.2022 15:38 Відповісти
ну на каких-то 20% вырастет цена на заправках, подумаешь...для чинуш-казнокрадов и прочих бюджетных паразитов, повысивших себе зряплаты и получающих кучу всяких военных надбавок разве это деньги...
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15.08.2022 15:39 Відповісти
"та майже не позначиться на роздрібній ціні ".....до слез...
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15.08.2022 15:40 Відповісти
всего лишь бензин станет по 60 вместо 52, ну и цены на все поднимутся соответственно
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15.08.2022 15:47 Відповісти
Да кто ж там ВСЁ считает???
Речь ведь о бензине? Вот они только бензин и считают.
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15.08.2022 16:10 Відповісти
Термін зеленої влади закінчується, а накрасти не встигли. Тож ви воюйте, дурники і по 50 грн на броніки збирайте, а "слуги" будуть і далі красти гроші на дорогах.
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15.08.2022 15:41 Відповісти
майже это 20-30 грн? или больше?
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15.08.2022 15:43 Відповісти
Ну от - кожний літр подорожчає мініму на 4,5 гривні!

А в Європі теж війна, і у більшості людей зарплати впали, і багато людей залишились взагалі без роботи?
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15.08.2022 15:47 Відповісти
таварищ милиционер, срочно выясните, как этот рабочий попал к людям? (с)
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15.08.2022 15:49 Відповісти
Ви самі обрали та терпіли це лайно,тепер сьорбайте ложками по чуть-чуть
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15.08.2022 15:49 Відповісти
"Ви самі обрали"- не ототожнюйте нікчем і бидлоти 73%, хоча це з половини України і українською елітою з 25%, яка дійсно дбає про Україну.
А так, доречі, хочу спитати а ти хто?
Якщо маєш якесь відношення до України, якого хєра здриснув?
Якщо ні, йди лісом. Розберемось без усіляких "совєтніков".
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15.08.2022 16:02 Відповісти
Потикай своїми рогами у собі подібне бидло,та вказуй що їм робити,а поки що сьорбай лайно зелене ротом своїм чорним.
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15.08.2022 16:15 Відповісти
Читати навчись,, а потім ображай. Або сам жери, придурок.
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15.08.2022 17:59 Відповісти
Опять дороги будем строить? Типо накинем еще удавочку на шею воюющему народу?
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15.08.2022 15:50 Відповісти
та да 4 5 грн. верх фигня для них зеленые не нажрутся и во время войны
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15.08.2022 15:54 Відповісти
Ви краще частіше розказуйте не про акцизи в ЄС, а в скільки разів доходи простих людей в ЄС більші ніж у нас в Україні. Тоді можна і про розмір акцизів говорити! Ато, блін, кивають на ціни та акциз приводячи в приклад. Я розумію шо зараз війна, але ж до війни було таке саме, а зараз на фоні війни ще гірше. Всяким бєням мільярди списують, а тут вирішили ще з простого люду шерсті трохи зняти і це коли скоро зима.
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15.08.2022 15:54 Відповісти
вы там вообще ********? Какого вы х**** сравниваете акцизы Украины и Германии с Евросоюзом? В Германии идет война и половина страны разрушена? Или в Германии половина населения потеряли дома и работу и стали беженцами? Украина на гране дефолта а они налогами продолжают давить нищее население. Не зря многие знакомые фермеры продают или сдают в долгосрочную аренду свою технику и в ближайшие несколько лет не собираются засеивать поля
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15.08.2022 15:57 Відповісти
ти хочеш щоб тебе захищали а щоб ні копійки не платити Державі
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15.08.2022 16:10 Відповісти
Аяким боком "держава" до тих хто захищає країну?! "Держава" це "Велике крадівництво", Гетьманцев,Зеленський,Безугла?! Від них самих країну захищати потрібно!
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15.08.2022 18:44 Відповісти
Чем дальше,тем больше уверенности в том,что пора избавлятся от двс.
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15.08.2022 15:59 Відповісти
суки !
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15.08.2022 16:00 Відповісти
Виродки
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15.08.2022 16:05 Відповісти
Повышение на 4,50 грн/лит - это при нынешних цене на нефть и курсе евро !
При росте цен на нефть и курса евро стоимость вырастит на 6 или 7 или 10 грн/лит. !
Идиоты во власти получат обратный эффект - тотальная экономия, контрабанда и снижение поступлений в бюджет!
П.С.
И ещё... Сейчас нет акциза и у импортёров нет желания химичить !
После появления акциза в ДТ начнут добавлять керосин, масло потому, что они без акциза.....
Ну и в бензин, что-то безакцизное начнут доколачивать .....
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15.08.2022 16:06 Відповісти
в бензин - мочу
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15.08.2022 16:12 Відповісти
дядьку ви в курсі скільки коштує керосин ?
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15.08.2022 16:16 Відповісти
440 $ за 1000 лит.
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15.08.2022 16:38 Відповісти
Вот уроды,нет доверия этим слугам.Они делают ,что хотят и плевать им на народ.
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15.08.2022 16:10 Відповісти
Мда......

А тем временем, морды в Байрактор шоу уже не помещаются в телевизоре - "разнесло" от жира, зажрались....
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15.08.2022 16:11 Відповісти
На жаль уже ніхто нічого до виборів змінити не зможе, вони це знають тому стали такі ох...ші ....
Буде як завжди бо Х...ло нападе..., це у випадку завершення війни... А до виборів ще багато води потече і ті хто ховали зади стануть неймовірними героями...

Ну навіть якщо не повезе з виборами, після зміни влади у нас ще не був покараний ні один попередник, по приходу нова влада трохи общипує стару і та спокійно живе в Європі....
Одному янику зі всіх не повезло втік не в тому напрямку, але все його оточення всерівно лишилась при вкраденому, ну трохи схудли....
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15.08.2022 16:12 Відповісти
Но! Не исключено, что это МИСУ запустило таким образом опросник: а как украинцы отреагирует на такой вид ощипывания? Ну а через неделю-две наш самый популистичный в мире презЕдент скажет: "Да вы чёооо, народ?! У нас и в мыслях не было повышать цену бензина. Беру эту тему под свой контроль."
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15.08.2022 16:17 Відповісти
Дуже сумніваюсь, як у першому, так і у другому
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15.08.2022 16:26 Відповісти
кому неподобаеться їдьте в ракаштан там все стабільно - в нас 60 грв дальше на 150 км уже 50 грв і нічого терпим кацапье всі заводи розбомбили а ми хочемо нафіг сісти і рибку зьїсти - так не получиця
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15.08.2022 16:35 Відповісти
Не стало з чого красти слугам?
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15.08.2022 16:48 Відповісти
*******.
яка ж дійсно різниця - 53 чи 57 гривень за літр.
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15.08.2022 16:50 Відповісти
Головне - не випускати людей за кордон! Бо хто ж тоді буде їсти все це лайно - підвищення цін на все, додаткові збори на імпорт, подорожчання долару, мерзнути зимою та всі інші веселі атракціони від зелёных кловунів??
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15.08.2022 17:26 Відповісти
"Сейчас игроки рынка адаптировались и мы можем вернуться к нормальному функционированию фискальных инструментов Источник:
Это они про нас, твари.
И опять дерьмо в уши льют, какие высокие акцизы в Германии и Польше, изящно забывая о том, какие там зарплаты и пенсии.
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15.08.2022 17:56 Відповісти
Проблема совсем в другом.Налоги на импорт - это налоги на бедность.Точнее сказать налоги эти будем платить все мы - бедные жители Украины.Так как цену этого налога закладывают в цену и платим мы все!!Почему импорт обложили страшными налогами,акцизами и сборами,а экоспрт остался вообще без всяких налогов?Экоспортеры имеют льготные перевозки от Укрзализныци ,который в 3.5 раза меньше чем в Польше и привёл практически Укрзализныцю к банкротству.Экоспортеры имеют рентабельность 500-600% а за частую и по 800-900%.Экоспортерам возвращают НДС ,а мы все теряем до 100 млрд гр от этого налога в виде фирм- скруток ,которые воруют у бюджета до 100 млрд гр в год!!!Почему нельзя отменить НДС вообще,если он несёт такие катастраИчески убытки для бюджета!Минимальная зарплата в 10 раз меньше чем в ЕС,чтобы экспортеры платили как можно меньше налогов.Снизили ставку есв ,что экспортеры могли богатеть.Копеечные налоги на землю ,чтобы платили как можно меньше налогов в бюджет и богатели.За использование полезных ископаемых тоже рента три копейки итт.д.Так может нужно вводить налоги на экспорт?Или к власти пришли Экоспортеры иизахватили власть в Украине..Что-то я чего-то не понимаю.Слава Украине!
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15.08.2022 18:18 Відповісти
 
 