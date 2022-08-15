Україна повертає акциз на пальне, це дасть змогу відновити інфраструктуру та майже не позначиться на роздрібній ціні, – МІУ

Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше, йдеться у повідомленні. При цьому в Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і нині мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить 359 євро за 1000 літрів.

"Отже, запропоновані ставки нижчі від тих, які є обов'язковими для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 євро, Польщі – 276,8 євро, Румунії – 373,3 євро, а у Словаччині – 555 євро. При цьому пільговий податок на додану вартість пального на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на пальне", - наголошується в релізі МІУ.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлено кризою на ринку пального, викликаною світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього було введено заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечено умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.

"Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку пального. Наразі гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. На нашу пропозицію, ставки акцизу істотно менші за ті, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається чинна зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.