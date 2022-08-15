Україна повертає акциз на пальне, це дасть змогу відновити інфраструктуру та майже не позначиться на роздрібній ціні, – МІУ
Кабінет Міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на пальне, які діяли до повномасштабного вторгнення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні 100 євро/1000 літрів. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили 213,5 та 139,5 євро відповідно, тобто майже у два та півтора рази більше, йдеться у повідомленні. При цьому в Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС і нині мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить 359 євро за 1000 літрів.
"Отже, запропоновані ставки нижчі від тих, які є обов'язковими для країн членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить 654,5 євро, Польщі – 276,8 євро, Румунії – 373,3 євро, а у Словаччині – 555 євро. При цьому пільговий податок на додану вартість пального на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на пальне", - наголошується в релізі МІУ.
Нагадаємо, у березні Верховна Рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлено кризою на ринку пального, викликаною світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв. З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього було введено заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечено умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.
"Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку пального. Наразі гравці ринку адаптувалися і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. На нашу пропозицію, ставки акцизу істотно менші за ті, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається чинна зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед, мостів та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави", – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.
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Нічого, війна їм все спише, і прихватизацію яку вони готують теж...
(зе и его команда)
имхо
Вже майже всі на Печерських пагорбах знають, що Шмигаль закінчує працювати прем'єром. Замість нього, буде призначений міністр інфраструктури Кубраков. Депутатам вже повідомили з ОП - за кого вони хочуть проголосувати. Але ж повинна бути остання нота в цієї композиції.
І от вона. Уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне.
Урядовим законопроектом, замість «нульової» ставки акцизу, встановлюється акциз «100 євро за 1000 літрів» для всіх видів палива (на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан).
Тож кожний літр здорожчає приблизно на 4-4,5 грн/літр.
Аргументація повернення акцизів:
відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг. Бо війна війною, а "В̶е̶л̶и̶к̶е̶ ̶к̶р̶а̶д̶і̶в̶н̶и̶ц̶т̶в̶о̶" "Нове велике будівництво" зупиняти не можна. Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам? Тож може краще на армію? Чи все ж на дороги?
Ініціатор від Уряду: Мінінфраструктури, а пояснювальна записка підписана міністром О.Кубраковим. Тим, хто планується прем'єром. На цьому поки все.
Б.Береза
Речь ведь о бензине? Вот они только бензин и считают.
А в Європі теж війна, і у більшості людей зарплати впали, і багато людей залишились взагалі без роботи?
А так, доречі, хочу спитати а ти хто?
Якщо маєш якесь відношення до України, якого хєра здриснув?
Якщо ні, йди лісом. Розберемось без усіляких "совєтніков".
При росте цен на нефть и курса евро стоимость вырастит на 6 или 7 или 10 грн/лит. !
Идиоты во власти получат обратный эффект - тотальная экономия, контрабанда и снижение поступлений в бюджет!
П.С.
И ещё... Сейчас нет акциза и у импортёров нет желания химичить !
После появления акциза в ДТ начнут добавлять керосин, масло потому, что они без акциза.....
Ну и в бензин, что-то безакцизное начнут доколачивать .....
А тем временем, морды в Байрактор шоу уже не помещаются в телевизоре - "разнесло" от жира, зажрались....
Буде як завжди бо Х...ло нападе..., це у випадку завершення війни... А до виборів ще багато води потече і ті хто ховали зади стануть неймовірними героями...
Ну навіть якщо не повезе з виборами, після зміни влади у нас ще не був покараний ні один попередник, по приходу нова влада трохи общипує стару і та спокійно живе в Європі....
Одному янику зі всіх не повезло втік не в тому напрямку, але все його оточення всерівно лишилась при вкраденому, ну трохи схудли....
яка ж дійсно різниця - 53 чи 57 гривень за літр.
Это они про нас, твари.
И опять дерьмо в уши льют, какие высокие акцизы в Германии и Польше, изящно забывая о том, какие там зарплаты и пенсии.