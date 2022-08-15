Після вибухів у Мелітополі окупанти почали проводити масову фільтрацію цивільних, - Федоров

У Мелітополі росіяни почали брати в полон всіх, хто має українську символіку або чимось не сподобався.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.



За його словами, після того, як минулого тижня було підірвано сервісний центр, де видавались псевдоводійські посвідчення та номерні знаки, будинок напроти цього центру був повністю оточений та почалась масова фільтрація по всіх квартирах.

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Велика кількість російських військових зі зброєю заходили у кожну квартиру та проводили допити й обшуки. Якщо їм хтось не сподобався чи вони знаходили якусь українську символіку, то вони відразу забирали людей в полон.



"Тобто якщо у сім'ї є вдома прапор України - то це однозначно людей візьмуть в полон й проводитимуть кілька часові допити. Більшість з тих, хто залишається в окупації, не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Сьогодні вони є заручниками терористів Росії", - наголосив Федоров.

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