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Новини Війна
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Після вибухів у Мелітополі окупанти почали проводити масову фільтрацію цивільних, - Федоров

мелітополь

У Мелітополі росіяни почали брати в полон всіх, хто має українську символіку або чимось не сподобався.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, після того, як минулого тижня було підірвано сервісний центр, де видавались псевдоводійські посвідчення та номерні знаки, будинок напроти цього центру був повністю оточений та почалась масова фільтрація по всіх квартирах.

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Велика кількість російських військових зі зброєю заходили у кожну квартиру та проводили допити й обшуки. Якщо їм хтось не сподобався чи вони знаходили якусь українську символіку, то вони відразу забирали людей в полон.

"Тобто якщо у сім'ї є вдома прапор України - то це однозначно людей візьмуть в полон й проводитимуть кілька часові допити. Більшість з тих, хто залишається в окупації, не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Сьогодні вони є заручниками терористів Росії", - наголосив Федоров.

Читайте також: Військові РФ почали вивозити свої родини з Мелітополя, - Федоров

Мелітополь (773) окупація (6751) викрадення (822) Федоров Іван (651)


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Топ коментарі
+3
"...не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Джерело:
Відколи це наявність родичів в інших областях є умовою для виїзду? І щодо "літності": Маю 70+, то що, мені сидіти чекати на "асвабаждєніє"?
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15.08.2022 16:18 Відповісти
+3
+ждуны" рускогомира".
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15.08.2022 16:24 Відповісти
+1
ваня сам видел из конча заспы?
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15.08.2022 16:02 Відповісти
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ваня сам видел из конча заспы?
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15.08.2022 16:02 Відповісти
А ты типа не знаешь, что в Мелитополе работает интернет и VPN?
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15.08.2022 16:06 Відповісти
Референдум отменяется ва Мелитополе одни бандеровцы Порошенко...и правосеки с визиткой Яроша...
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15.08.2022 16:05 Відповісти
Наявність "мєстноґо насєлєнія" для проведення "рєфєрєндумав" необов'язкова. ************ - привезуть з Криму та ордло.
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15.08.2022 16:12 Відповісти
А арестович каже наступати в січні.Що буде з населенням,нікого не хвилює.Нехай туда їдуть і почекають.
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15.08.2022 16:07 Відповісти
цивільнi знали что так и будет
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15.08.2022 16:10 Відповісти
А ты знал, что в Буче так будет? Чего не предупредил людей?
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15.08.2022 16:22 Відповісти
оккупация украинских городов идет по одному и тому же сценарию, так что все все знали и про символику и про флаги.
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15.08.2022 16:26 Відповісти
Ты хотя бы сначала погугли за какое время Мелитополь оказался в оккупации, чтобы не писать про то, что "все знали".
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15.08.2022 16:28 Відповісти
ты из тех кто там ждал? Столько народа и все молча подчиняются.
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15.08.2022 16:30 Відповісти
Я из тех, у кого родные там остались. И я за месяц их готовил, потому что нападение было очень вероятно, но не являлось фактом, потому уезжать куда-то заранее они не хотели. И хотя у них все было собрано, но 24го утром я им позвонил и сказал немедленно выезжать, но у одного из стариков поднялось высокое давление. А вечером орки уже были в Мелитополе. И меня бесит, когда находятся умники, которые всех граждан Украины на неокупированных территориях называют сепарами. Это как к киевлянам на Западне Украины предъявляли претензии, что они эвакуировались вместо того, чтоб защищать свои дома.
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15.08.2022 16:36 Відповісти
Цей мер перед війною і в перші дні на джипах з однаковими номерами вивозив через блокпости орків,шо догадайтесь,лікарні всі розвалив другі зробив,для свого тата і мами, запитайте в любого місцевого,Ваня амфітамінщик)оце навибирали вбивців,а мені здихати в окопі з за цих баранів, шо і голосувати не вміють
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15.08.2022 16:16 Відповісти
Гнилось мэра не отменяет того факта, что орки лютуют в Мелитополе и начали охоту на ведьм после успешных операций местных партизан.
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15.08.2022 16:24 Відповісти
Не відміняє. А от кому в цьому "полюванні" допомагає гнилий мер - це вже питання.
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15.08.2022 17:48 Відповісти
18 августа 1941 года по приказу Сралина НКВДшные крысы взорвали ДнепроГЭС...в воде по разным данным утонуло свыше 100 000..чел..включая красноармейцев...
Немцы стоя на берегу фотографировали этот Ужас...и наверняка снимали на плёнку...типа парад в Брест-Литовске по случаю пабеды над Польшей 28 сентября 1939 г...Кстати качество съёмки изумительное...немцы есть немцы...
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15.08.2022 16:16 Відповісти
"...не мають змоги виїхати зі зрозумілих причин - це літні чи лежачі батьки, або немає родичів в інших областях. Джерело:
Відколи це наявність родичів в інших областях є умовою для виїзду? І щодо "літності": Маю 70+, то що, мені сидіти чекати на "асвабаждєніє"?
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15.08.2022 16:18 Відповісти
Как насчет гипертонии или диабета и постоять в чистом поле дней 7 при 38 градусах без необходимых лекарств? Покажешь геройство?
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15.08.2022 16:26 Відповісти
"Асвабадітєлі" ліками вже забезпечили? Хата ціла, кондиціонер працює? Друзі нашої сім'ї (власне, подруга, друг ще "молодий", всього 58, чекає повістку) вивезли маму 86 років, з діабетом і всіма належними такому віку болячками, евакуаційним потягом. Та й мова не про тих, хто мусить залишитися з нетранспортабельний родичами. Мова про те, що на думку автора допису що як "літні" - то вже й не мають змоги виїхати і мають сидіти, як пеньки. А про родичів в інших областях - то взагалі треш.
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15.08.2022 17:35 Відповісти
+ждуны" рускогомира".
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15.08.2022 16:24 Відповісти
Уехать из Мелитополя жалко...дома квартиры дачи тачки...и отдать это все рюZZkoму миру путлера?да не в жЫсть... жаба задавит...
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15.08.2022 16:25 Відповісти
Нет, выезд из Мелитополя сегодня это русская рулетка. И второе, это украинская земля, если все украинцы ее бросят, как думаешь, насколько легче оркам будет вычислить местных партизан?
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15.08.2022 16:27 Відповісти
У меня было две квартиры и дом под Харьковом...Жена каже Андрюха... гори оно все синим пламенем...поехали в Чехию к твоему брату..не пропадем...
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15.08.2022 16:28 Відповісти
Это хорошо, когда брат есть в Чехии. У некоторых пожилых жителей Мелитополя, которые и ходят с трудом нет братьев в Чехии. Даже на неокупированных территориях никого нет.
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15.08.2022 16:31 Відповісти
Дом мой был разрушен 28 марта...или бомба или ракета...точно не знаю...от дома остались развалины...квартиры целы..но домой уже не хочу...
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15.08.2022 16:31 Відповісти
правильно, учи чешский) мы тоже не хотим тебя дома
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15.08.2022 16:53 Відповісти
 
 