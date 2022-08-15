Окупанти не здатні просуватися суходолом на Півдні та завдають ракетних ударів, - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

Ситуація на Півдні України досить напружена, але контролюється силами оборони. Загарбники не здатні просуватися суходолом.

Про церозповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти не здатні просуватися суходолом на Півдні держави, навіть не намагаються висувати таких спроб, останню добу зокрема. Але практикують авіаційні удари, реактивну артилерію, якою обстрілюють тилові населені пункти, зокрема Миколаїв, Нікополь, Марганець", - поінформувала Гуменюк.

За її словами, ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями Півдня. Залежність від цих транспортних сполучень у росіян дуже велика, бо вони не мають можливості привозити боєприпаси. Завдані силами оборони удари по мостах не дають можливості ворогу використовувати останні для перевезення важкої техніки.

Гуменюк додала, що після ударів ЗСУ по мостах через Дніпро командний склад РФ дуже швидко переміщується на лівий берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного", - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

"Зафіксовані факти, що після завдання нами уражень, зокрема по командно-спостережних, по командних та передових пунктах окупаційних військ, дуже швидко їхній командний склад переміщується у напрямку "за міст", як у них це зараз називається. Тобто переміщуються на лівий берег, щоб не опинитись обмеженими у способах переміщення на більш безпечну територію", - сказала речниця.