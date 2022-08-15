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Новини Війна
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Окупанти не здатні просуватися суходолом на Півдні та завдають ракетних ударів, - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

Ситуація на Півдні України досить напружена, але контролюється силами оборони. Загарбники не здатні просуватися суходолом.

Про церозповіла начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Окупанти не здатні просуватися суходолом на Півдні держави, навіть не намагаються висувати таких спроб, останню добу зокрема. Але практикують авіаційні удари, реактивну артилерію, якою обстрілюють тилові населені пункти, зокрема Миколаїв, Нікополь, Марганець", - поінформувала Гуменюк.

За її словами, ЗСУ продовжують утримувати вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями Півдня. Залежність від цих транспортних сполучень у росіян дуже велика, бо вони не мають можливості привозити боєприпаси. Завдані силами оборони удари по мостах не дають можливості ворогу використовувати останні для перевезення важкої техніки.

Гуменюк додала, що після ударів ЗСУ по мостах через Дніпро командний склад РФ дуже швидко переміщується на лівий берег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ вдарили по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус "остаточно непроїзного", - речниця Сил оборони Півдня Гуменюк

"Зафіксовані факти, що після завдання нами уражень, зокрема по командно-спостережних, по командних та передових пунктах окупаційних військ, дуже швидко їхній командний склад переміщується у напрямку "за міст", як у них це зараз називається. Тобто переміщуються на лівий берег, щоб не опинитись обмеженими у способах переміщення на більш безпечну територію", - сказала речниця.

Автор: 

армія рф (17854) міст (1240) Миколаївська область (2299) Херсонська область (5887)


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Топ коментарі
+5
500 це добре, але хотілося б ще більше, і Бог не може бути з Гундяєвим - Бог за Україну👇

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15.08.2022 16:03 Відповісти
+3
У Германії був націонал-соціалізм,брат близнюк совдепії,звідки ви лізете невігласи?
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15.08.2022 16:12 Відповісти
+3
Чи не той це "блохер" Дрёмов, який на початку війни хвалився, як він жере "хахляцкое вареньице" з пограбованих квартир у Бучі?
Ти тільки глянь, як тон змінився.
Вже немає бравади, глузування, самовпевненості.
Вже немає впевненості у своїй силі і силі своєї зброї.
Вже починає проскакувати страх, істерика та перші жалі.
І сподівання на Бога.
А з якого бодуна ти, Дрёмов, порід Диявола, вирішив, що Бог вам допоможе?
Ваш покровитель з іншого відомства.
Можеш вже зараз готуватися до жаркої (ну дуже жаркої!) в зустрічі з ним.
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15.08.2022 16:18 Відповісти
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15.08.2022 15:58 Відповісти
500 це добре, але хотілося б ще більше, і Бог не може бути з Гундяєвим - Бог за Україну👇

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15.08.2022 16:03 Відповісти
Чи не той це "блохер" Дрёмов, який на початку війни хвалився, як він жере "хахляцкое вареньице" з пограбованих квартир у Бучі?
Ти тільки глянь, як тон змінився.
Вже немає бравади, глузування, самовпевненості.
Вже немає впевненості у своїй силі і силі своєї зброї.
Вже починає проскакувати страх, істерика та перші жалі.
І сподівання на Бога.
А з якого бодуна ти, Дрёмов, порід Диявола, вирішив, що Бог вам допоможе?
Ваш покровитель з іншого відомства.
Можеш вже зараз готуватися до жаркої (ну дуже жаркої!) в зустрічі з ним.
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15.08.2022 16:18 Відповісти
та від них і Диявол відмовиться..десь читала - що вони, як воїни світла попадуть до Одіна у залу звитяжних воїнів Вальгаллу..

о каша у них вже у головах..
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15.08.2022 16:24 Відповісти
агітдебіл
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15.08.2022 16:19 Відповісти
«Gott mit uns» с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA нем.  - «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1_%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%91%D0%BE%D0%B3 С нами Бог »Як це нагадує борців с "фахшизмам"
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15.08.2022 18:01 Відповісти
Это какойто треш..
Фашистская Германия перенеслась в 2022 год только уже на Восток.
Рей Бредбери отдыхает.
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15.08.2022 16:07 Відповісти
У Германії був націонал-соціалізм,брат близнюк совдепії,звідки ви лізете невігласи?
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15.08.2022 16:12 Відповісти
Націонал-соціалізм -родич комуністичних, соціалистичних та робочих партій.
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15.08.2022 16:29 Відповісти
исход из Херсона.... очередь на переправу......
https://twitter.com/i/status/1559157675694374913
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15.08.2022 16:17 Відповісти
 
 