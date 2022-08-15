ВР закликає засудити ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС та запровадити санкції проти атомної галузі РФ, - постанова

Верховна рада закликає ООН, ЄС, Європейську раду, ОБСЄ, парламентів та урядів країн-членів МАГАТЕ засудити акт ядерного тероризму, який здійснює Росія на Запорізькій АЕС.

Відповідну постанову підтримав 301 нардеп, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Рада закликає міжнародне співтовариство ввести санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", а також підприємств і організацій, що входять до її складу. Також обмеження слід ввести щодо російських фізичних осіб, які є керівниками "Росатому" та його дочірніх підприємств.

Нардепи звертаються до парламентів та урядів країн-членів Міжнародного агентства з атомної енергії звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ щодо призупинення дії привілеїв та прав РФ як члена Агентства, а також позбавлення Росії права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ і можливості брати участь у програмах співробітництва.

Також необхідно направити спільну безпекову місію ООН і МАГАТЕ на Запорізьку АЕС із подальшою демілітаризацією станції та виведенням російських військових і техніки з неї й усієї прилеглої території, включаючи Енергодар.

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Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку пройшло засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію.

15 серпня стало відомо, що окупанти пошкодили обладнання ЗАЕС: високий ризик розпилення радіоактивних речовин та пожежі