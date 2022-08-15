Українські воїни знищили два ворожі склади з боєприпасами, 2 "Піони", МК "Сані" та 31 окупанта, - ОК "Південь"
На півдні знищено два ворожі склади з боєприпасами.
Про це повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, деморалізований ворог веде бойові дії по займаному рубежу оборони, не маючи змін у складі та положенні, позбавлений перспектив у просуванні. Окупанти продовжують авіаційні атаки українських позицій та населених пунктів вздовж лінії зіткнення.
На південному напрямку ракетно-артилерійські підрозділи в рамках виконання вогневих завдань завдали втрати ворогу.
Підтверджені втрати ворога: 31 окупант, танк Т-72, 2 самохідних гармати "Піон", самохідна артустановка, мінометний комплекс "Сані" та 2 одиниці автомобільної техніки. Також знищено 2 склади з ворожими боєприпасами в Благодатівці та Новопетрівці.
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