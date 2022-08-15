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Новини Війна
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Призначеному окупантами новому "меру" Куп’янська повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури новому так званому "меру" Куп’янська заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, 27 червня 2022 року підозрюваного було призначено на псевдопосаду голови "тимчасової цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області". Раніше він був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань".

"У зв’язку з тим, що окупанти були незадоволені роботою колишнього мера Куп’янська, який підозрюється у держзраді, вони зняли його з посади та заарештували", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Призначеному окупантами новому меру Куп’янська повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора 01

Також читайте: Ексмер Куп’янська Демченко перейшов на бік російських окупантів, - Офіс Генпрокурора

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1171) підозра (787) Офіс Генпрокурора (3282)


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Наша "украинская"(???) власть - она и Ермак для врага разминировали подходы с Крыма
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15.08.2022 16:54 Відповісти
Цензор дайте вгадаю .чому арізвище ненаписали ? це не Демченко ?
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15.08.2022 19:47 Відповісти
 
 