Призначеному окупантами новому "меру" Куп’янська повідомлено про підозру у колабораціонізмі, - Офіс генпрокурора. ФОТО
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури новому так званому "меру" Куп’янська заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
За даними слідства, 27 червня 2022 року підозрюваного було призначено на псевдопосаду голови "тимчасової цивільної адміністрації Куп‘янського району Харківської області". Раніше він був так званим "головою тимчасової адміністрації смт Козача Лопань".
"У зв’язку з тим, що окупанти були незадоволені роботою колишнього мера Куп’янська, який підозрюється у держзраді, вони зняли його з посади та заарештували", - зазначили в Офісі генпрокурора.
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Светлана Науменко
показати весь коментар15.08.2022 16:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
neverlok lok
показати весь коментар15.08.2022 19:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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