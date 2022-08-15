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Новини
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Делегація Туреччини вирушила до Сполучених Штатів для переговорів щодо закупівлі винищувачів

сша,туреччина

Турецька делегація вилетіла до Штатів на запрошення американських урядовців.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.

"З метою якнайшвидшого проведення закупівлі та модернізації F-16 технічна делегація Міністерства національної оборони вирушила до США для проведення переговорів на запрошення США", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина хоче прискорити постачання американських винищувачів F-16, - Sabah

Раніше повідомлялося, що Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35. Іноземні ЗМІ писали, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв'язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.

Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400.

авіація (4169) візит (1613) США (23426) Туреччина (3628)


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Топ коментарі
+10
Да? А с х#я ли хитрожопые турки поехали в США? Припекло? А как же "дружеские атнашения с расеей"? Ублюдки циничные.
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15.08.2022 16:52 Відповісти
+8
Любителі *****, які звинувачують США і Європу в розв'язанні війни з парашею, та пропонують Україні піти на поступки кацапам?
Що скуповують крадене в Україні зерно, та допомагають кацапам обходити санкції?
Літайте на мігах!

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15.08.2022 16:54 Відповісти
+4
Придётся эродогану прогнуться, что бы получить самолёты, хотя, вряд ли они ему их продадут.
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15.08.2022 16:54 Відповісти
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Да? А с х#я ли хитрожопые турки поехали в США? Припекло? А как же "дружеские атнашения с расеей"? Ублюдки циничные.
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15.08.2022 16:52 Відповісти
ну не сушки їм же купувати
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15.08.2022 16:54 Відповісти
и заодно помойные с-400 выкинуть не забудьте, вы уже увидели их эффективность
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15.08.2022 16:53 Відповісти
Проти кацапських Су та МіГів - піде.
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15.08.2022 17:09 Відповісти
Україна скоро буде мати С-400 "Тріумф"
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15.08.2022 16:53 Відповісти
в Фуйла купили С_400 за 2,5 млрд
тепер в Байдена куплять винищувачі
та будуть їх збивати..
це така турецька гра..
турок-некозак
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15.08.2022 16:54 Відповісти
Придётся эродогану прогнуться, что бы получить самолёты, хотя, вряд ли они ему их продадут.
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15.08.2022 16:54 Відповісти
і к гадалкє нє хаді!..
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15.08.2022 19:04 Відповісти
Любителі *****, які звинувачують США і Європу в розв'язанні війни з парашею, та пропонують Україні піти на поступки кацапам?
Що скуповують крадене в Україні зерно, та допомагають кацапам обходити санкції?
Літайте на мігах!

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15.08.2022 16:54 Відповісти
Мерзотники
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15.08.2022 17:01 Відповісти
Там Америкосы спросят,о торговле с Кацапами.
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15.08.2022 17:02 Відповісти
Ердоган намагається всидіти відразу на двох стільцях. Головне щоб очко не порвав від такого раскоряку.
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15.08.2022 17:13 Відповісти
на котрому із двох ?

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15.08.2022 17:35 Відповісти
Очко натреноване
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15.08.2022 17:47 Відповісти
Думаю якраз стане нагода нагадати Туреччині що вона підтримуючи Росію фактично підриває НАТО, і в випадку подальшої підтримки Россії членство Туреччини в НАТО стане під питанням. F-16 продажами повиннабути заморожене, до виправлення позиції Туреччини
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15.08.2022 17:37 Відповісти
Зараз раша після втрат купи літаків шукає їм зміну. А Туреччина хоче на цьому зробити бізнес. Пазл склався
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15.08.2022 17:59 Відповісти
Требо розуміти, що Туреччина розширила свої комерційні обортки з рашею. На цьому необхідно робити висновки чи продавати ці літаки чи ні.
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15.08.2022 17:56 Відповісти
Американський аргумент за зелене світло для Фінляндії і Швеціі в НАТО.
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15.08.2022 18:00 Відповісти
Нажаль, це цілком можливо...
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15.08.2022 18:01 Відповісти
Турки вже мають близько 250 літаків F-16.
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15.08.2022 18:04 Відповісти
а чому не до московії? вони ж у андрофагів недавно с-300 чи там с-400 купували. я б на місті американців послав би тих турок... на мацкву. московіти подейкують, шо у них тієї зброї, як у дурника -- махорки! впєрдє планєти всєй! канвєєр просто нє виключаєцца! ердоган же -- відома повія; коли йому треба, він у дупи без мила залізе.
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15.08.2022 19:02 Відповісти
Туркам потрібно член на носа положити за співрацю с рашкою
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15.08.2022 19:39 Відповісти
Може я помиляюся, в турків наче була ліцензія на виробництво F-18?..
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15.08.2022 21:09 Відповісти
 
 