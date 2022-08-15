Делегація Туреччини вирушила до Сполучених Штатів для переговорів щодо закупівлі винищувачів
Турецька делегація вилетіла до Штатів на запрошення американських урядовців.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства національної оборони Туреччини, передає Цензор.НЕТ.
"З метою якнайшвидшого проведення закупівлі та модернізації F-16 технічна делегація Міністерства національної оборони вирушила до США для проведення переговорів на запрошення США", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Вашингтон запропонував поставити Туреччині винищувачі F-16 в обмін на зроблені нею раніше інвестиції в програму F-35. Іноземні ЗМІ писали, що Ердоган хоче прискорити процес постачання винищувачів F-16. У зв'язку з цим Анкара вимагає передати це питання на розгляд конгресу США.
Нагадаємо, 29 грудня 2017 року Туреччина і РФ підписали кредитну угоду в межах угоди про постачання зенітно-ракетних комплексів С-400.
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тепер в Байдена куплять винищувачі
та будуть їх збивати..
це така турецька гра..
турок-некозак
Що скуповують крадене в Україні зерно, та допомагають кацапам обходити санкції?
Літайте на мігах!