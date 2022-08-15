На Донбасі знищено російського чиновника Новікова, який приїхав допомагати терористам "ДНР"
Заступник голови Громадської палати Алтайського краю Євген Новіков загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на altapress.ru.
Раніше з'явилась інформація, що громадський діяч зник на окупованому Донбасі і родичі не знають, що з ним трапилося.
Тепер Новікова офіційно визнано загиблим. Його впізнали по черепу. Тіло мають доставити до Барнаула, поховання може пройти вже цього тижня.
У липні Новіков вирушив до так званої "ДНР" з "гуманітарною місією" та зник. Після цього його родичі розпочали пошуки, оскільки після обстрілу під Шахтарськом 10 липня він зник.
Топ коментарі
+75 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар15.08.2022 17:10 Відповісти Посилання
+52 Прощай немытая раССея
показати весь коментар15.08.2022 17:08 Відповісти Посилання
+29 Vadim Izumov #511001
показати весь коментар15.08.2022 17:09 Відповісти Посилання
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Чи яванська людина?
Мабуть, надзвичайно малий об'єм черепної коробки...
Шо за суїцідальні схильності...
Не могло як усі нормальні лю...(пардон) руські - провалитись у параші й втопитись у гівні?
Аби ото людям голову морочить, *********...
Ви ж Дератизатор, а не Асенізатор. Очевидно, саме тому не змогли знайти відповідь на це складне і цікаве запитання .
"Военнослужащие Российской армии защищают наших граждан, наше будущее", - считает председатель исполкома Алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Евгений Новиков.
10.03.2022 |
Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Новиков поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса
Он поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля взгляды всего мира оказались прикованы к ситуации на границе между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, цель которой восстановить мирную жизнь в ДНР и ЛНР и защитить Россию от военной угрозы. "На Украине после переворота к власти пришел самый настоящий фашистский режим. Национализм расцвел там махровым цветом. Бандера был произведен в герои. Националистические батальоны методично уничтожали русскоязычное население Украины. На линии соприкосновения убивали стариков, детей и женщин", - сообщил Евгений Новиков. По его мнению, Россия не могла остаться в ситуации такого беспредела. Евгений Новиков подчеркнул, что события на Донбассе - это не война, а спецоперация по защите будущего России и ее граждан. Он высказался от лица ветеранов боевых действий края, добавив, что "они полностью и безоговорочно поддерживают решение о признании Донецкой и Луганской народных республик и о начале военной спецоперации"
кацапів потрібно утилізовувати
така біда, малятки...
Нєх**й шастать!!!
Сиділи б в своїх алтаях , живі були б хоча б.