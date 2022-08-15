На Донбасі знищено російського чиновника Новікова, який приїхав допомагати терористам "ДНР"

Заступник голови Громадської палати Алтайського краю Євген Новіков загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на altapress.ru.

Раніше з'явилась інформація, що громадський діяч зник на окупованому Донбасі і родичі не знають, що з ним трапилося.

Тепер Новікова офіційно визнано загиблим. Його впізнали по черепу. Тіло мають доставити до Барнаула, поховання може пройти вже цього тижня.

У липні Новіков вирушив до так званої "ДНР" з "гуманітарною місією" та зник. Після цього його родичі розпочали пошуки, оскільки після обстрілу під Шахтарськом 10 липня він зник.

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