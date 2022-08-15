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На Донбасі знищено російського чиновника Новікова, який приїхав допомагати терористам "ДНР"

новіков

Заступник голови Громадської палати Алтайського краю Євген Новіков загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на altapress.ru.

Раніше з'явилась інформація, що громадський діяч зник на окупованому Донбасі і родичі не знають, що з ним трапилося.

Тепер Новікова офіційно визнано загиблим. Його впізнали по черепу. Тіло мають доставити до Барнаула, поховання може пройти вже цього тижня.

У липні Новіков вирушив до так званої "ДНР" з "гуманітарною місією" та зник. Після цього його родичі розпочали пошуки, оскільки після обстрілу під Шахтарськом 10 липня він зник.

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Автор: 

росія (66104) чиновник (803) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+75
Його впізнали по черепу.
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15.08.2022 17:10 Відповісти
+52
Пораскинул мозгами?...
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15.08.2022 17:08 Відповісти
+29
И снова по черепу, и сразу Шекспир : Бедный Йорик! - Я знал его, Горацио
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15.08.2022 17:09 Відповісти
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Пораскинул мозгами?...
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15.08.2022 17:08 Відповісти
Из палаты # 6?
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15.08.2022 17:09 Відповісти
И снова по черепу, и сразу Шекспир : Бедный Йорик! - Я знал его, Горацио
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15.08.2022 17:09 Відповісти
Спочатку прочитав "Я знав його, Геращенко". Хоча, безумовно, знайомий з оригіналом
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15.08.2022 17:58 Відповісти
Його впізнали по черепу.
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15.08.2022 17:10 Відповісти
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15.08.2022 17:12 Відповісти
Пітекантроп?
Чи яванська людина?
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15.08.2022 17:13 Відповісти
череп гориллы...деформированный )))))))
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15.08.2022 17:16 Відповісти
Отягощенный "интеллектом"
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15.08.2022 17:34 Відповісти
Новіков!
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15.08.2022 17:17 Відповісти
то новий вид кацапа - алтайський
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15.08.2022 19:39 Відповісти
Кацапопітек?
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15.08.2022 17:17 Відповісти
Знаменитая русскоязычная челюсть
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15.08.2022 17:49 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣👏👏👏
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15.08.2022 18:04 Відповісти
Сдох кудім,да і уйх с нім.
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15.08.2022 17:11 Відповісти
Його впізнали по черепу.
Мабуть, надзвичайно малий об'єм черепної коробки...
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15.08.2022 17:11 Відповісти
Нєхрєн шастать...
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15.08.2022 17:11 Відповісти
в семье были рады папа за жигулями поехал...
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15.08.2022 17:12 Відповісти
та ні...цей на "Волгу" потяне
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15.08.2022 17:15 Відповісти
Напевно за нього не отримають як за військового, бо він сгорів на роботі. Але якщо в нього був такий унікальний череп, то на ньому можно якось заробити. Наприклад зробити лакировану попельничку для *****
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15.08.2022 17:40 Відповісти
на 21-ю, или даже, страшно подумать - на "Победу"!
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15.08.2022 19:52 Відповісти
На ладу дадут или куй с ним.
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15.08.2022 17:12 Відповісти
Сиділо ото воно у себе в алтайській сраці, гнило собі потихеньку, *******, поїхало...
Шо за суїцідальні схильності...
Не могло як усі нормальні лю...(пардон) руські - провалитись у параші й втопитись у гівні?
Аби ото людям голову морочить, *********...
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15.08.2022 17:19 Відповісти

Ви ж Дератизатор, а не Асенізатор. Очевидно, саме тому не змогли знайти відповідь на це складне і цікаве запитання .
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15.08.2022 18:44 Відповісти
Ну, крепкого здоровья ему и долгих лет жизни....
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15.08.2022 17:20 Відповісти
так. а завтра ногу знайдуть та знов поховають. і так усі 9 днів...
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15.08.2022 18:50 Відповісти
переться из алтая, чтобы сдохнуть
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15.08.2022 17:20 Відповісти
Вдихнути повітря України і здохнути.... Бажання здійснилося...
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15.08.2022 18:13 Відповісти
Виродок повинен здохнути, це аксіома. Навіть не можу до нього застосувати прислів'я собаці собача смерть. Тому, що це є тварина, а ці виродки
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15.08.2022 17:23 Відповісти
Успел контракт подписать? Лада калина под вопросом
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15.08.2022 17:24 Відповісти
Вот паразит. Аж из Алтая приехал. Думал таким образом понравится путлеру и он повысит по службе. Но в итоге остался один череп
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15.08.2022 17:26 Відповісти
І хто тут нацисти?Як вони по черепам відрізняють козлокацапам от жареного бурята?)))
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15.08.2022 17:26 Відповісти
по запаху смаженого; вони різняться.
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15.08.2022 18:45 Відповісти
.... а череп находился в кулёчке АТБ ... и его узнали полюбэ
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15.08.2022 17:27 Відповісти
А що було 10 липня? Я щось не памьятаю новин (хоч читаю кожного дня, все), щоб жарили орків у Шахтарську.
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15.08.2022 17:28 Відповісти
Не в то время і не в тому місці
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15.08.2022 17:29 Відповісти
Евгений Новиков поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса

"Военнослужащие Российской армии защищают наших граждан, наше будущее", - считает председатель исполкома Алтайского отделения "Российского Союза ветеранов Афганистана" Евгений Новиков.

10.03.2022 |

Подготовлено управлением печати и массовых коммуникаций Алтайского края Евгений Новиков поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса

Он поддержал проведение спецоперации по защите Донбасса. 24 февраля взгляды всего мира оказались прикованы к ситуации на границе между Россией и Украиной. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, цель которой восстановить мирную жизнь в ДНР и ЛНР и защитить Россию от военной угрозы. "На Украине после переворота к власти пришел самый настоящий фашистский режим. Национализм расцвел там махровым цветом. Бандера был произведен в герои. Националистические батальоны методично уничтожали русскоязычное население Украины. На линии соприкосновения убивали стариков, детей и женщин", - сообщил Евгений Новиков. По его мнению, Россия не могла остаться в ситуации такого беспредела. Евгений Новиков подчеркнул, что события на Донбассе - это не война, а спецоперация по защите будущего России и ее граждан. Он высказался от лица ветеранов боевых действий края, добавив, что "они полностью и безоговорочно поддерживают решение о признании Донецкой и Луганской народных республик и о начале военной спецоперации"
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15.08.2022 17:31 Відповісти
точно закрил даунбасс своєй хрудью
кацапів потрібно утилізовувати
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15.08.2022 19:37 Відповісти
Та проще все в реале. Пребывание в зоне боевых действий к пенсушке накинут потом. Ото и все.
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15.08.2022 19:49 Відповісти
Він просто за білетом до кобздона приїхав
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15.08.2022 17:35 Відповісти
Откат не тот подогнали,вместо бабок орудийный.
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15.08.2022 17:38 Відповісти
Знищили гниду - зникла з виду
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15.08.2022 17:38 Відповісти
Швидко приїхав, одна нога тут, друга там.
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15.08.2022 17:43 Відповісти
Это всего навсего одна никому не известная обезьяна, но все же читали сколько из мордорского зверья, разные уроды-подразделения выискивают и уничтожают украинцев на оккупированной территории, по сравнению с ними группенфюрер Мюллер ангелочек.
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15.08.2022 17:56 Відповісти
Мюллер, как никак, обладал интеллектом, а рашистская орда - зомби...
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15.08.2022 18:10 Відповісти
Воровало бы это тело и воровало в своем Шалтай-Болтайском крае, так нет же - оно поперлось к даунбасятам собирать крошки, что остались после 8 лет русского мира!
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15.08.2022 18:03 Відповісти
воно поперлося виконувати накази любімой партіі "****** раіся". ну, і згорів на роботі...
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15.08.2022 18:43 Відповісти
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15.08.2022 18:04 Відповісти
О !!! Так це ж -- женя новіков !!! Одразу його впізнав.
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15.08.2022 18:39 Відповісти
Тело отвезли в Бараний аул... Сидел бы в своей палате этот кабанчик - был бы жив, а так только черепушка и вернулась в Шалтай-Болтайский край Земли.
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15.08.2022 18:08 Відповісти
Череп дохлой свинособаки в УКРАИНЕ-находки для археологов...................................................
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15.08.2022 18:09 Відповісти
Хто скаже чого я ржу?
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15.08.2022 18:10 Відповісти
Путинская макака пошла на удобрение украинского чернозема. И ведь родственникам никакой пользы - был бы на контракте, хоть Жигули купили бы, а так - одно расстройство.
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15.08.2022 18:20 Відповісти
Я милого узна'ю по коробке (черепной)..
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15.08.2022 18:32 Відповісти
Демилитаризовался кацапик!!!!
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15.08.2022 18:34 Відповісти
алтайскій чінуша женя новіков наступіл на "новічок"; астался адін чєрєпок...
така біда, малятки...
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15.08.2022 18:37 Відповісти
Був - Новіков, став - Жмуріков


Нєх**й шастать!!!
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15.08.2022 18:42 Відповісти
Понаехало тут, понимаешь-ли!
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15.08.2022 18:43 Відповісти
Как это "узнали по черепу"?! Чета смешно...😀
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15.08.2022 18:50 Відповісти
Ну как жє так? Он жє прієхал так па-дамашнєму, єму тута нравілось....
Сиділи б в своїх алтаях , живі були б хоча б.
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15.08.2022 18:52 Відповісти
Бедный Йорик)
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15.08.2022 18:55 Відповісти
а в такому випадку білі жігулі надаються?
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15.08.2022 19:34 Відповісти
Шо за хрон ?
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15.08.2022 20:10 Відповісти
Как можно Януковичам гуманитарно допомогти?
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15.08.2022 20:18 Відповісти
Треба ще й пеніса душиліна так само анулювати. разом з шоблою. хаймарсом бац - і по черепу тільки щоб упізнати.
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15.08.2022 21:07 Відповісти
Якутский скульптор сделает на черепе реконструкцию из говна и буде как новенький.
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15.08.2022 21:51 Відповісти
Вдома ти не міг сконати? аби твого черепа не тягати через всенький світ!
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16.08.2022 03:46 Відповісти
+1 хороший руський
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16.08.2022 06:43 Відповісти
 
 