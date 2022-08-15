Посол ЄС Маасікас про призначення двох членів ВРП: Чудові новини для української реформи правосуддя. Маселко і Мороз мають підтримку суспільства

Глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас назвав обрання двох членів Вищої ради правосуддя чудовою новиною для судової реформи України.

Про це Маасікас написав у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Чудові новини для української реформи правосуддя. Верховна Рада обрала двох високопрофесійних членів Вищої ради правосуддя - органу, який керує судами. І Роман Маселко, і Микола Мороз також мають підтримку українського громадянського суспільства", - зазначив він.

Також читайте: Сенцов закликав Раду призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя: "Саме такі люди мають змінювати цю корумповану систему"

Нагадаємо, 15 серпня Верховна Рада обрала двох членів Вищої ради правосуддя, ними стали адвокат Роман Маселко і доцент Микола Мороз. Сам Маселко, коментуючи своє призначення, зазначив, що зробить все, щоб втілити мрії про справедливі суди для всіх.

Раніше музикант Положинський закликав ВР призначити адвоката Маселка членом Вищої ради правосуддя. Підтримати кандидатуру також закликав український режисер Олег Сенцов.