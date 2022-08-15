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Новини Війна
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Судитимуть заступника командувача ЧФ РФ і командира бригади за підрив Північно-Кримського каналу, - Херсонська облпрокуратура

гес,каховська

Херсонською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Слідством установлено, що наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - ідеться в повідомленні.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

Зазначається, що наразі обвинувачені оголошені у міжнародний розшук.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ спільно з оперативними підрозділами УСБУ в Херсонській області.

Автор: 

прокуратура (3703) Херсон (3444) Чорноморський флот рф (625) воєнні злочини (1877)


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Топ коментарі
+32
пока дрон не убьет их дома в мухосранске вместе с семьей дома - им *****, судите не судите.
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15.08.2022 17:15 Відповісти
+25
Нащо писати в новинах цю , вибачте на слові, х.йню? Ви краще підозру яєрмаку з Татаровим випишіть. А майбутнє наркомана вирішить народ. Повторить долю Каддафі або саддама
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15.08.2022 17:18 Відповісти
+18
яка *****! замість тогт щоб зосередитись на тих до кого можна дістати, а це від члєнів ОППОблока до коригувальників, вони маяться хєрньой
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15.08.2022 17:18 Відповісти
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пока дрон не убьет их дома в мухосранске вместе с семьей дома - им *****, судите не судите.
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15.08.2022 17:15 Відповісти
Це точно. Поки не почнуть страждати сім'ї та помьйоти кацапсячих виродків вони і далі будуть знущатись з України.
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15.08.2022 17:20 Відповісти
его еще поймать нужно
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15.08.2022 17:18 Відповісти
Нащо писати в новинах цю , вибачте на слові, х.йню? Ви краще підозру яєрмаку з Татаровим випишіть. А майбутнє наркомана вирішить народ. Повторить долю Каддафі або саддама
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15.08.2022 17:18 Відповісти
яка *****! замість тогт щоб зосередитись на тих до кого можна дістати, а це від члєнів ОППОблока до коригувальників, вони маяться хєрньой
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15.08.2022 17:18 Відповісти
коли вже український "моссад" запрацює, клієнтів вже на багато років
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15.08.2022 17:20 Відповісти
Неможливо створити Моссад в країні, населення якої під час війни обрало клоунів що заглядали в очі пуйлу
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15.08.2022 17:55 Відповісти
Відчувається, що херсонський прокуратурі немає чого робити, тільки перекладати кокі з холоші в холошу.
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15.08.2022 17:42 Відповісти
Ну, то есть найти того, кто приказал разминировать мосты и Чонгар - не на часi. Некогда хернёй заниматься. Мы очень заняты - гневно и беспощадно судим тех, до кого никогда не дотянемся.
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15.08.2022 17:48 Відповісти
Это военные , выполнявшие приказ. Но кто способствовал со стороны
Украины , об этом молчат. А виновны в первую очередь помощники,
без них дело бы шло медленней.
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15.08.2022 18:10 Відповісти
Цензор , ну хоть ти цю ***** од зелебобиків не пиши !!! я розумію " будуть судити " це вони уже піймані і доставлені як мінімум у СІЗО ... не ставайне частиною " єдиноправильних чесних новин " !!!
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15.08.2022 18:12 Відповісти
Насправді існував дуже простий спосіб вивести з ладу весь канал так, щоб навіть підрив перемички не допоміг. Треба було просто перетворити гирло каналу між перемичкою і межею з окупованим Кримом у стихійне сміттєзвалище! За 8 років його б так засрали сміттям, що потім би його прийшлося розчищати дуже і дуже довго (і дезинфіковувати, щоб срачки не було).
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15.08.2022 18:30 Відповісти
а коли будуть судити тих хто розмінував підходи до цих споруд і дозволив їх захопити?
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15.08.2022 18:49 Відповісти
Поздно. Ох торжествовали тогда в марте в Крыму, с тв не сходило как вода пошла. Там кстати не все просто с перепадами рельефа, но радости конечно было много. А теперь догадались где ни разу не показали и не сказали об этом?
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15.08.2022 19:35 Відповісти
Пардон так це вони віні в розмінуванні Чонгару?
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15.08.2022 19:39 Відповісти
з таким понтом можна і )(уйла засудити
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15.08.2022 20:10 Відповісти
 
 