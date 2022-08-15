Судитимуть заступника командувача ЧФ РФ і командира бригади за підрив Північно-Кримського каналу, - Херсонська облпрокуратура

Херсонською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача Чорноморського флоту РФ з матеріально-технічного забезпечення та командира 11-ї окремої інженерної бригади Південного військового округу за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"Слідством установлено, що наприкінці лютого 2022 року підозрювані керували захопленням споруд Каховської ГЕС та підривом Північно-Кримського каналу на Херсонщині. Генерал-майор заступник командувача ЧФ керував незаконними діями загарбників на цьому цивільному об’єкті, який відноситься до критичної інфраструктури та забезпечує водою населення, а також зрошування полів у регіоні. У свою чергу, полковник командир бригади безпосередньо керував підпорядкованими йому солдатами, які підірвали канал у декількох місцях", - ідеться в повідомленні.

Як наслідок, значної шкоди завдано цивільній інфраструктурі, унеможливлено здійснення належного зрощування сільгоспземель регіону. Крім того, завдана значна шкода довкіллю та спричинено матеріальні збитки державі у великих розмірах.

Зазначається, що наразі обвинувачені оголошені у міжнародний розшук.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчим відділом УСБУ в Херсонській області за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального забезпечення об'єктів критичної інфраструктури та протидії фінансування тероризму Департаменту захисту національної державності СБУ спільно з оперативними підрозділами УСБУ в Херсонській області.