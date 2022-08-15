240 млрд грн на ЗСУ, звільнення від оподаткування волонтерської допомоги та митний безвіз: Рада сьогодні прийняла 23 рішення. ПЕРЕЛІК

Сьогодні Верховна Рада прийняла 23 рішення.

Про це розповів "слуга народу" Павло Фролов, передає Цензор.НЕТ.

"Воєнний стан і загальна мобілізація до кінця осені, 240 мільярдів гривень на ЗСУ, обрання двох членів Вищої ради правосуддя, примусове вилучення оборонного майна, захист інвесторів нерухомості, звільнення від оподаткування благодійної та волонтерської допомоги, митний безвіз та доступ до митних баз даних європейських країн – детально про усі 23 рішення Верховної Ради, прийняті у понеділок 15 серпня.

1-2. Рейтинговим голосуванням обрали членами Вищої ради правосуддя Романа Маселко - адвоката "Автомайдану" та Миколу Мороза - доцента Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

3-4. Законами 7664 та 7665 затвердили Укази Президента і продовжили воєнний стан та строк проведення загальної мобілізації в Україні на 90 діб - до 21 листопада 2022 року.

5. Постановою 7667 звернулись до ООН, Євросоюзу, Європейської Ради, ОБСЄ, парламентів та урядів держав-членів МАГАТЕ щодо засудження акту ядерного тероризму, який здійснює держава-агресор на Запорізькій атомній електростанції.

6. Постановою 7549 змінили назву Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій національних меншин і міжнаціональних відносин (це - нова назва без уточнення складу окупованих територій Криму, Донеччини та Луганщини), та уточнили предмет його відання на "відновлення та розвиток деокупованих територій України".

7. Постановою 7622 звернулись до членів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням коштів (FATF) з приводу виключення російської федерації з числа членів FATF та внесення її до переліку країн з високими ризиком.

8. Законом 7605 удосконалили примусове відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану, встановивши зокрема, що стосовно обладнання, яке використовується чи може використовуватись для цілей діяльності оборонно-промислового комплексу і щодо якого існує ризик переривання його функціонування у зв'язку розташуванням на відстані не більше 30 км від району ведення бойових дій або від тимчасово окупованої території; таке рішення уповноважили приймати РНБО.

9. Законом 7453 надали право за бажанням заявника виключати періоди страхового стажу під час воєнного стану + 3 місяці (у разі зменшення доходу у цей час) для недопущення зниження коефіцієнту заробітної плати при обчисленні пенсій.

10. Законопроєктом 5748, прийнятим за основу, запропонували шляхи протидії мобінгу (цькуванню) на роботі, а саме, приниженню гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема, зобов’язавши сторони трудового договору та сторони соціального діалогу на національному/галузевому рівнях включати у зміст відповідних договорів (угод) відповідні заходи протидії мобінгу, додаткове право працівника на розрив трудового договору із виплатою 3-місячного заробітку у разі не вжиття таких заходів, відшкодування заподіяної працівнику шкоди від мобінгу (цькування) в розмірі понесених витрат на лікування, а також звільнення працівника (керівника) за вчинення мобінгу.

11. Євроінтеграційним законопроєктом 4558, прийнятим за основу, запропонували вдосконалення правового державного регулювання у сфері поводження з пестицидами і агрохімікатами та наближення законодавства України до законодавства Європейського Союзу у санітарних та фітосанітарних сферах, зокрема, щодо запровадження вимог упакування та маркування пестицидів і агрохімікатів з мінімізацією помилкового їх прийняття за харчовий продукт, уточнення вимог до змісту етикетки, скасування положень про страхування господарської діяльності у сфері зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів, включення поняття фасування у ліцензію щодо виробництва особливо небезпечних хімічних речовин, до яких відноситься і виробництво пестицидів для боротьби з фальсифікатом, заборони ввезення до України пестицидів і агрохімікатів фізичними особами для власних потреб, що каналом потрапляння контрабанди та фальсифікату.

12. Євроінтеграційним законопроєктом 7581, прийнятим за основу, запропонували поліпшити систему екстреної допомоги населенню щодо створення умов для забезпечення доступу до єдиного телефонного номера 112 усім особам, що перебувають на території України, у тому числі особам з інвалідністю та особам, що не володіють державною мовою, захисту інформації про кінцевого користувача та про надані електронні комунікаційні послуги, а також забезпечення оброблення екстрених комунікацій оперативно-диспетчерськими службами номерів 101, 102, 103, 104 в умовах дії воєнного стану.

13. Євроінтеграційним законом 7420 впровадили так званий "митний безвіз" - європейські практики у здійснення митної справи в Україні для приєднання України до Конвенції про процедуру спільного транзиту й участі України у Новій комп’ютеризованій транзитній системі (NCTS), що дозволить отримати доступ до митних баз даних європейських країн і нівелювати корупцію в цій сфері. Крім цього запровадили норму "право бути почутим" - повідомлення про намір прийняти несприятливе рішення особи, якої стосується це рішення, а також спрощення при здійсненні митних формальностей для "надійних підприємств" та авторизованих економічних операторів (загальна фінансова гарантія, звільнення від гарантії, самостійне накладання пломб спеціального типу, спрощене декларування та процедура випуску за місцезнаходженням).

14. Законопроєктом 5737, прийнятим за основу, запропонували звільнити від ПДВ та не включати до розрахунку доходу для оподаткування ПДФО ввезення в Україну/придбання лікарських засобів "зі співчуття" - механізм вже дозволений законом від 15.02.2022, що використовується також у США, Канаді, Великій Британії, більшості країн ЄС, Японії та Австралії і дозволяє з міркувань гуманності доступ важкохворим пацієнтам до ще не зареєстрованих в Україні інноваційних ліків, щодо яких розпочато щонайменше другу фазу клінічних досліджень та з маркуванням "не для продажу" і які можуть врятувати їхнє життя.

15. Законопроєктом 7365, прийнятим за основу, запропонували розмежувати адміністративну відповідальність за незаконне встановлення та використання номерних знаків транспортних засобів із впровадженням можливості тимчасового затримання автомобіля за ці правопорушення, зокрема, за керування водієм транспортного засобу без номерного знака, з номерним знаком, що не належить цьому засобу або не відповідає встановленим зразкам або вимогам, з номерним знаком, закріпленим у не встановленому для цього місці, перевернутим чи неосвітленим, закритим іншими предметами тощо - залишити санкцію у вигляді штрафу 850 грн, а за керування транспортним засобом із незаконно встановленими номерними знаками ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби, ДСНС, Нацполіції - збільшити штраф до 1700 грн, а при повторному такому правопорушенні – 3400 грн з позбавленням права керування ТЗ на 3-6 місяців.

16. Законом 5337 зобов’язали МВС щокварталу надавати військовим комісаріатам (ТЦК) відомості про реєстрацію (перереєстрацію), зняття з обліку транспортних засобів, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період і перебувають у власності підприємств, установ та організацій.

17. Законопроєктом 6222, прийнятим за основу, запропонували усунути ознаки дискримінації під час притягнення вантажовідправника до адміністративної відповідальності за порушення вимог оформлення та внесення відомостей до товарнотранспортної накладної та інших документів на вантаж, зокрема, при розгляді справи враховувати характер вчиненого правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність та скасувати відповідальність за внесення вантажовідправником недостовірних відомостей про габарити вантажу до ТТН за відсутності оформленого дозволу на проїзд автомобільними дорогами "нестандартних" транспортних засобів, встановивши водночас диференційовані санкції в залежності від перевищення встановлених законодавством вагових норм.

18. Законопроєктом 6230, прийнятим за основу, запропонували вдосконалення порядку прийняття на службу цивільного захисту, її проходження особами рядового і начальницького та їх пенсійного забезпечення, умови контракту про проходження служби цивільного захисту, визначення прав відповідних осіб на відпустки (порядку надання та відкликання із відпусток) тощо.

19. Законом 7506-1 звільнили від оподаткування ПДФО благодійну допомогу, виплачену на користь поранених та загиблих під час відсічі збройної агресії проти України учасників бойових дій та членів їх сімей.

20. Законом 7644 збільшили на 270 млрд грн показники видатків, фінансування за рахунок внутрішніх запозичень, дефіциту держбюджету-2022 та граничного обсягу держборгу, спрямувавши ці кошти на додаткові видатки Міноборони - 241 млрд, МВС (в т.ч. ДПС, Нацгрардію, ДСНС та Нацпол) - 23 млрд, СБУ - 2,5 млрд, ГУР - 2,2 млрд, Держспецзвязку – 425 млн, УДО – 197 млн, СЗР – 139 млн, мобілізаційну підтримку економіки - 10 млн, поповнення резервного фонду – 716 млн грн.

21. Законом 5091 захистили права інвесторів на первинному ринку нерухомості (покупці квартир на етапі будівництва отримають статус гарантованого покупця), зокрема, встановили умови, за яких об’єкти незавершеного будівництва можуть бути об’єктами цивільних прав, запровадили механізм державної реєстрації права власності на такі об’єкти, принцип "єдиного вікна" в т.ч. на отримання права на будівельні роботи та держреєстрацію права власності на об’єкт будівництва та його складові частини, визначили особливості іпотеки та особливості вчинення правочинів з об’єктами незавершеного будівництва, удосконалили процедури продажу майбутніх об’єктів нерухомості через фонди фінансування будівництва, передбачили створення "недоторканного" запасу квадратних метрів, доки будинок не здадуть в експлуатацію, унеможливили подвійний продаж квартир.

22. Законом 7363 визначили форми державної підтримки волонтерської діяльності та додаткові напрями волонтерської діяльності щодо надання допомоги для подолання наслідків військової агресії рф проти України та інших, а також поширили норми про розмір та порядок виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі або інвалідності волонтера внаслідок поранення на тих волонтерів, що здійснюють діяльність з протидії збройній агресії рф на всій території України, визначили також, що волонтерська допомога може здійснюватися в онлайн-режимі за допомогою мережі Інтернет та інших телекомунікаційних мереж.

23. Законом 7364 виключили з оподатковуваного доходу волонтера доходи у вигляді витрат неприбуткової організації на проведення медичного огляду, вакцинації та інших лікувально-профілактичних заходів волонтера, витрати на відрядження волонтера (проїзд, проживання, харчування, телефонні розмови, оформлення закордонних паспортів, дозволів на в’їзд, обов’язкове страхування, інші документально оформлені витрати), а також встановили не включати ввезення гуманітарної допомоги до розрахунку суми для реєстрації платником ПДВ", - розповів нардеп.