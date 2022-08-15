Експрокурор привласнив 8 кілограмів золота, які незаконно вилучив під час обшуку, - НАБУ

Колишньому прокурору повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн.

"Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, що не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу", - йдеться в повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого - власника злитків.

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