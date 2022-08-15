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Експрокурор привласнив 8 кілограмів золота, які незаконно вилучив під час обшуку, - НАБУ

золото

Колишньому прокурору повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн.

"Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, що не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу", - йдеться в повідомленні.

Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого - власника злитків.

Читайте: Колишнім посадовцям "Укрінмашу" повідомили про підозру у спробі заволодіння $488 тис., - НАБУ

Автор: 

НАБУ (5096) золото (439) крадіжка (662) прокурор (626) Офіс Генпрокурора (3282)


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Топ коментарі
+29
Панять і прастіть,жоден прокурвор не встоїть перед такою спокусою.
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15.08.2022 17:45 Відповісти
+28
Достойний кандидат в зегенпрокурори
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15.08.2022 17:51 Відповісти
+22
И сколько таких прокуроров, судей....? UBLUDKI ...Их как гамна ..
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15.08.2022 17:51 Відповісти
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Панять і прастіть,жоден прокурвор не встоїть перед такою спокусою.
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15.08.2022 17:45 Відповісти
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15.08.2022 17:46 Відповісти
Взяв роботу на дом.
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15.08.2022 17:46 Відповісти
Понять и простить....На службу к дерьмаку с татаровым допустить.🤫
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15.08.2022 17:47 Відповісти
Достойний кандидат в зегенпрокурори
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15.08.2022 17:51 Відповісти
За заявою рідних власника, а що з власником?
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15.08.2022 17:51 Відповісти
Власник на копальні.
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15.08.2022 17:54 Відповісти
Золото миє.
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15.08.2022 17:55 Відповісти
може власник теж прокурор...або митник чи податківець? А може і суддя)))
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15.08.2022 20:01 Відповісти
И сколько таких прокуроров, судей....? UBLUDKI ...Их как гамна ..
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15.08.2022 17:51 Відповісти
на превеликий жаль таких мерзотників ще дофігіща
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15.08.2022 19:50 Відповісти
Прокурору забить слитки в рот и задницу,удовлетворить его сверхжадность.
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15.08.2022 17:52 Відповісти
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15.08.2022 17:54 Відповісти
экспроприируем экспроприаторов!! 🤣🤣
грабь награбленное!!

тепер маємо золотого прокурора!! а шо там з діамантовими, таварішч генпрокурорскій???? 🤣🤣
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15.08.2022 17:55 Відповісти
Гангстеры, мародеры и мафиози.
Прокуратура, налоговая, суды.
Лечение не поможет, нужно резать
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15.08.2022 18:00 Відповісти
поки не з'являться Сашки Білі, які цих ****** іх же галстуками не будуть душити, ніфуя з країни не буде!!!! вони ж цього піздєц як ссуться, тому Білого і завалили!!!!
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15.08.2022 18:00 Відповісти
Розплавити золото і залити йому в глотку, привселюдно, на Майдані
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15.08.2022 18:01 Відповісти
Конфисковать инаправить на нужды ЗСУ‼️
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15.08.2022 19:04 Відповісти
На сегодня стоимость золота в слитках а это высшая проба более 16 млн гр особо крупный размер +воен положение прокурора можно и к стенке
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15.08.2022 18:02 Відповісти
і заодно до попереднього власника питання, він часом не дєжслужбовєц???? 🤣🤣
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15.08.2022 18:04 Відповісти
Готовый Генпрокурор. Учитесь как надо жить. Это не на фронте под артобстрелов. А пенсия на старость под 100 000 грн -- каста.
Всё спустят на......... Война !!
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15.08.2022 18:03 Відповісти
В Китаї, Японії, Кореї та інших державах існувавало дуже гуманне покарання для крадіїв дорогоцінних металів - розплавленний метал заливали в горлянку, щоб наївся досхочу.
Відомо, що ніхто з покаранних потім не звертався з апеляцією. Чиновнику, який продав європейцям секрет виготовлення пороху, цей виріб затовкли з протилежної сторони та підпалили, а чим закінчилось, то історія скромно мовчить.
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15.08.2022 18:05 Відповісти
мабудь пора створювати якісь "народно-військові" трибунали,чи х. з. як дальше так можна........
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15.08.2022 18:08 Відповісти
Мерзота, все привласнює і привласнює. Я би хотів спитати, коли в нас руки рубати почнуть? Та не буду, бо рубали би їх все одно простим смертним. Нажаль.
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15.08.2022 18:27 Відповісти
Поки наші західні партнери не будуть призначети нам прокурорів та суддів, України залишиться одна з найкорумпованіших країн світу.
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15.08.2022 18:28 Відповісти
Прокуратура в Україні є найгнилішим сегментом правоохоронної системи. Без хабаря прокурору не можна прийняти жодного судового рішення. Адвокати (в умовах повної відсутності змагального процесу) заносять суддям, а вже судді платять прокурорам за те що вони "не посмітять" порушення законів на користь хабародавців. Прокуратура смокче гроші звідусіль - від дільничих, слідчих, тюремщиків до суддів Верховного та Конституційного Судів, а депутати для прокурорів звичайна "кормова база". Прокурори - окремий штучно виведений вид людини в яких совість взагалі відсутня.
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15.08.2022 18:38 Відповісти
І скільки волосин із цього прокурвора впаде?
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15.08.2022 19:13 Відповісти
Срочно олухи копните все погреба, всей родни и по линии жены, до троюродных. Глаза на лоб вылезут у копальщиков, а то успеют переныкать.
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15.08.2022 19:24 Відповісти
Меня больше волнует,когда он окажется в сизо ,или под залогом 100млн грн.Лучше в СИЗО и можно не торопиться. со следствием.Вертухаи хоть себе машині покупляють от золотого плокулола.
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15.08.2022 19:33 Відповісти
Прокурора до стінки.Конфіскація його майна і його родини.Повірте вся ситема запрацює за місяць по іншому.Якщо так будуть працювати закони.Задовбали тварюки !
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15.08.2022 19:37 Відповісти
Десь-колись-в-якійсь-країні крісло судді було оббите шкірою судді попередника, що попався на хабарі. Такий собі, тонкий натяк... А зараз випустять під заставу в півмільйона, а через півроку і діло закриють через "брак свідків, доказів і складу злочину"...
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15.08.2022 19:39 Відповісти
Персидський правитель Кір, наказав здерти шкіру з судді-хабарника живцем. Дійсно, оббив його шкірою суддівське крісло та посадив в нього сина невдахи. Той син прославився як самий чесний суддя
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15.08.2022 19:46 Відповісти
не Кір а Камбіс 1, син Кира...згідно переказіі Геродота ...«Здирання шкіри з продажного судді» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 картина https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8 нідерландського живописця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B4_%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4 Герарда Давида написана у https://uk.wikipedia.org/wiki/1498 1498 році для зали міської https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%88%D0%B0 ратуші https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D0%B3%D0%B3%D0%B5 Брюгге , в якій проводились https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4 судові засідання. Картина є частиною https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%85 диптиха «Суд Камбіса».
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15.08.2022 20:07 Відповісти
Каким же тупым нужно быть, чтобы с 8кг золота остаться в Украине.
В патриотизм таких людей верить не приходится
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15.08.2022 19:41 Відповісти
На кордоні пригальмували, не втік
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15.08.2022 19:47 Відповісти
Так нужно было тикать сразу, а не ждать пока начнут искать. Два года прошло
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16.08.2022 08:06 Відповісти
м у с о р або б і о м у с о р
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15.08.2022 19:51 Відповісти
Злодюга-експрокурор є, заява на нього є, а де золото? Про золото жодного слова.
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15.08.2022 20:52 Відповісти
А скiльки з написавших тут поcти,тримали в руках 8 КГ голди??
Може з людьми в чей час ,щось недобре коiться...
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15.08.2022 21:38 Відповісти
А шо слышно про бриллиантовых прокуроров? Про прокуроров, ментов и следаков которые под видео спёрли ювелирки на 2 ляма зелени? Ещё работают?
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15.08.2022 22:41 Відповісти
Фамілія , Імя і т.д. прокурора стидливо замовчується ...
Чому ???
Як і щасливого бувшого власника 8-ми кг золота
Чому ???
Що , хочуть засвідчити - що у правоохоронній системі є позитивні тенденції

А інакше - нащо було це публікувати ?
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15.08.2022 23:21 Відповісти
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16.08.2022 06:46 Відповісти
 
 