Експрокурор привласнив 8 кілограмів золота, які незаконно вилучив під час обшуку, - НАБУ
Колишньому прокурору повідомлено про підозру у заволодінні майном та службовому підробленні документів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
За даними слідства, у 2019 році прокурор (на момент вчинення злочину) провів обшук у банківському індивідуальному сейфі та незаконно заволодів 8 кг золотих злитків, вартість яких становила понад 11,8 млн грн.
"Для реалізації свого задуму, він підробив службові документи, зокрема вказав, що майно належить взагалі іншій особі, що не мала жодного стосунку до цього індивідуального сейфу", - йдеться в повідомленні.
Розслідування цих фактів НАБУ розпочало за заявою родичів потерпілого - власника злитків.
Топ коментарі
+29 Timur Davidov
показати весь коментар15.08.2022 17:45 Відповісти Посилання
+28 CrossFirenko
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+22 Temp Tempo
показати весь коментар15.08.2022 17:51 Відповісти Посилання
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грабь награбленное!!
тепер маємо золотого прокурора!! а шо там з діамантовими, таварішч генпрокурорскій???? 🤣🤣
Прокуратура, налоговая, суды.
Лечение не поможет, нужно резать
Всё спустят на......... Война !!
Відомо, що ніхто з покаранних потім не звертався з апеляцією. Чиновнику, який продав європейцям секрет виготовлення пороху, цей виріб затовкли з протилежної сторони та підпалили, а чим закінчилось, то історія скромно мовчить.
В патриотизм таких людей верить не приходится
Може з людьми в чей час ,щось недобре коiться...
Чому ???
Як і щасливого бувшого власника 8-ми кг золота
Чому ???
Що , хочуть засвідчити - що у правоохоронній системі є позитивні тенденції
А інакше - нащо було це публікувати ?