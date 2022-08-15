Окупанти захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з рашистами
Військові армії РФ захопили Енергодарське відділення Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує міський голова Енергодару Дмитро Орлов.
"Сьогодні стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр), штат якого - 33 особи", - написав Орлов.
Повідомляється, що працівники відмовилися співпрацювати з рашистами.
"Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об'єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників", - додав міський голова.
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tZE inform
@tZEinform
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https://twitter.com/tZEinform/status/1559151056248004610 5 ч
Для розуміння всім. Жоден ядерний реактор в світі не можна пошкодити простим артилерійським обстрілом. Навіть не простим. Конструкція така. В разі виникнення пошкоджень допоміжної інфраструктури (охолодження, термоконвертори, незалежне енергозабезпечення і т.п.) реактор повинен бути заглушений і опущений в захисний кожух. Якщо українська сторона не контролює технологічний цикл, вона повинна віддати команду на аварійну зупинку і залишити територію АЕС, заявивши офіційно про втрату контролю за АЕС.
Якщо Зеленський і К бажають зберегти надлишковий рівень енергогенерації для продажу електроенергії в Європу, вони повинні усвідомлювати всі ризики свої позиції.
Якщо реактор зупиняється, то паливо заливається борною водою та опускаються графітові стержні.
Це зупиняє реакцію розпаду.
Але все рівно за реактором потрібно слідкувати.
Щоб повністю закрити реактор потрібно вивантажувати паливо, а це процедура не така проста, особливо якщо воно ще не відпрацювало повністю.
Правильно сказали, що сам реактор пробити дуже важко.
Для пошкодження допоміжного обладнання (охолодження, електроживлення і тд) існує багато ступенів захисту, але не факт що вони витримають ситуацію коли все підряд ********.
І так як ви сказали при терористичній загрозі реакторна установка має бути зупинена.
Але хто там зараз керує???