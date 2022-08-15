Окупанти захопили лабораторний центр в Енергодарі: працівники відмовилися від співпраці з рашистами

Військові армії РФ захопили Енергодарське відділення Запорізького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це інформує міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Сьогодні стало відомо, що військові РФ захопили Енергодарське відділення "ВП Василівський відділ "ДУ Запорізький ОЦ КПХ МОЗ" (лабораторний центр), штат якого - 33 особи", - написав Орлов.

Повідомляється, що працівники відмовилися співпрацювати з рашистами.

"Окупанти продовжують захоплювати в Енергодарі об'єкти та підприємства, встановлювати там свої порядки і чинити тиск на працівників", - додав міський голова.

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