Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО
Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх же військах та про документи, згідно яких він зараз знаходиться в Москві.
Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+14 Павло ШОвте
показати весь коментар15.08.2022 19:26 Відповісти Посилання
+12 Nov
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+6 stavr
показати весь коментар15.08.2022 19:27 Відповісти Посилання
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побільше таких ситуацій
Скабєєва буде на раїсі потім крутити))
Тероборонці отримали військову форму від комбінату «Запоріжсталь»
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporizki-teroborontsi-otrimali-novu-viyskovu-formu-vid-metalurgiv-foto
пушкинизды и просто упоротые при рождении.
Київ за три дня взяли.
Тепер будуть брати Піски.
Піски за пів кілометра від Донецька,у них зараз 9 жителів.
Піски кацапи вже восьмий рік беруть,все таки друга армія світу.