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Новини Війна
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Рашист, що воює на Харківщині: "Начальство такое конченое, бл#ть, нас #башат даже свои, епта. Арта х#ярит", - перехоплення ГУР. АУДIО

Російський військовий, знаходячись в Харківській області, розповідає про втрати, недорахування виплат, вогонь артилерії по своїх же військах та про документи, згідно яких він зараз знаходиться в Москві.

Про це в черговому перехопленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупант про ситуацію на фронті: "Тут спецы поляки приехали. Ночью подкрались, восьмерых #бнули, прямо во сне", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: 

армія рф (17876) розвідка (3883) Харківщина (6054) перехоплення (354)


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Топ коментарі
+14
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15.08.2022 19:26 Відповісти
+12
какой-нибудь орок русский поедет в Европу по визе в отпуск и отрежет головы европейцам, по привычке, как в Буче
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15.08.2022 19:27 Відповісти
+6
кацапи гавкають так:бєй своіх чтоби чужіє боялісь
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побільше таких ситуацій
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15.08.2022 19:27 Відповісти
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15.08.2022 19:26 Відповісти
Мобики дохнут как Бобики.
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15.08.2022 23:05 Відповісти
кацапи гавкають так:бєй своіх чтоби чужіє боялісь
---------------------------------------------------------------------------
побільше таких ситуацій
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15.08.2022 19:27 Відповісти
какой-нибудь орок русский поедет в Европу по визе в отпуск и отрежет головы европейцам, по привычке, как в Буче
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15.08.2022 19:27 Відповісти
У мене навіть стурбованості не буде з приводу європейців з відрізаними головами
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15.08.2022 23:39 Відповісти
постановочна документалка для пропагандонов))

Скабєєва буде на раїсі потім крутити))
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15.08.2022 19:28 Відповісти
А тим часом
Тероборонці отримали військову форму від комбінату «Запоріжсталь»
http://iz.com.ua/zaporoje/zaporizki-teroborontsi-otrimali-novu-viyskovu-formu-vid-metalurgiv-foto
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15.08.2022 19:31 Відповісти
Повеселили
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15.08.2022 19:38 Відповісти
это из пушкиниздов?бо все фоены вяликой жыдоугрофиннобурятии делятся на два лагеря...
пушкинизды и просто упоротые при рождении.
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15.08.2022 19:41 Відповісти
повизгиванием поросёнка довольна
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15.08.2022 20:02 Відповісти
https://dumskaya.net/news/rossiyskiy-inzhener-kotoryy-sdaval-pozitcii-ukra-167776/
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15.08.2022 20:28 Відповісти
Православний Ептич
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15.08.2022 20:37 Відповісти
Російська спецоперація буря в стакані йде успішно,скоро укацапів не буде ні солдат,ні техніки.
Київ за три дня взяли.
Тепер будуть брати Піски.
Піски за пів кілометра від Донецька,у них зараз 9 жителів.
Піски кацапи вже восьмий рік беруть,все таки друга армія світу.
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15.08.2022 21:56 Відповісти
Кацапам Ростовську область треба гасити,все горить,знову окурки не туди кинули.
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15.08.2022 22:06 Відповісти
 
 