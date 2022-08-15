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Шмигаль доручив розглянути можливість повернення в ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий"

тв,эфир,телевидение,телеканал,трв

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно із МКІП додатково опрацювати питання, порушене у петиції щодо повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ,  із посиланнячм на Укрінформ, про це йдеться у його відповіді на петицію.

У відповіді зазначається, що Рада національної безпеки та оборони 18 березня ухвалила рішення "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", яким встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації — цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "5 канал" та "Прямий" звернулись до РНБО і Нацради ТРМ щодо участі у телемарафоні замість медіагрупи "Україна"

Це рішення РНБО введено в дію Указом Президента від 19 березня. На їх виконання Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку - забезпечує на всіх наявних частотах трансляцію телевізійного марафону відповідно до графіка.

"Ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати Вас поінформувати", - ідеться у відповіді глави уряду.

Також читайте: Нацрада з ТРМ анулювала аналогову ефірну ліцензію телеканалу "Прямий"

Автор: 

5 канал (317) ефір (17) телебачення (1175) петиція (321) Прямий канал (65) Шмигаль Денис (4650) Еспресо (7)


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Топ коментарі
+63
Незаконно вимкнені телеканали ніяк не можуть повернути глядачам.
Зараз почнуть торг і шантаж
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15.08.2022 19:40 Відповісти
+61
Там нет новостей с фронтов. И нет реальных интервью военных. От слова совсем. Там тупая пропаганда а-ля Аристович, вылизывание величайшего зада и эти дебилы в прайме. Нравятся, идиот? Мне нет, стошнило меньше чем за месяц.

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15.08.2022 19:50 Відповісти
+53
Интересно, а кто-то вообще сейчас смотрит этот мусор "єдині новини"?
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15.08.2022 19:42 Відповісти
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Да кому он нахрен нужен, этот его рейтинг???
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15.08.2022 20:23 Відповісти
Та ви що, а це точно безпечно для влади.
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15.08.2022 20:09 Відповісти
Де в тому рішенні РНБО написано про відключення проукраїнських інформаційних каналів і залишення всяких Інтерів і Г+Г гарних олігархів? Не хоче ця ганчірка провести розслідування хто і чому під час війни відключив ці канали від ефіру, а залишив у сітці мовлення, при чому з державним фінансуванням, олігархічні і проросійські канали з кужеєвими і влащучками?
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15.08.2022 20:09 Відповісти
Який "прямый пятый еспресо"??? Опять двадцать пять! Поверніть ще ОПЗЖ з кивою!
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15.08.2022 20:26 Відповісти
О, ще один "свідок зради Порошенка". Йди падляка з дристовичем слухай, тобі вистачить.
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16.08.2022 09:28 Відповісти
А, це означає, що зелені testis добре зажали в європейських лещатах.
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15.08.2022 20:28 Відповісти
Котел для оккупантов на Юге / Провал ПВО противника / Атака на Зеленского в США // №294 - Юрий Швец

Про те, як канал Трампа Fox News громить Зеленського за методи Хйла у зажимі опозиціїї та медіа, про підлабузницьке до СІ інтерв"ю Зеленського головній китайській газеті ...
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15.08.2022 23:47 Відповісти
Пропоную всім переглянути. Дуже цікаво.
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16.08.2022 08:28 Відповісти
В мене "кабель", то вони в мене нікуди й не зникали.
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15.08.2022 20:28 Відповісти
Т2 вимкнули. Просто вимкнули. Без рішення скду, без зауважень, без рішення Наглядової ради. Не дивлячись на куплені ліцензії. З 2019 року всілякими методами пробували прибрати най патріотичні канали. Ніяк не могли. Тепер війна. Тепер їм все можна.
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15.08.2022 20:31 Відповісти
Не відновити незаконне вимкнення, а розглянути можливість. Ржуть з українців. Прямо в лице ржуть.
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15.08.2022 20:28 Відповісти
от-от.
От ти зрозумів!
Я вище для зазначав суть брехні Шмигаля.
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15.08.2022 20:36 Відповісти
Ти винен був давно припинити беззаконня, ане доручати, розглянути…
Сцикливе гівно.
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15.08.2022 20:38 Відповісти
Якщо не повернуть канали, люди самі почнуть шукати альтернативні джерела, слава богу в наш час з цим проблем нема, а телемарафон перетвориться на затичку в ефірі.
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15.08.2022 20:43 Відповісти
*Добре якщо цією альтернативою будуть не кацапській джерела.
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15.08.2022 20:44 Відповісти
Для тих хто не розуміє та думає шо ці телеканали були заборонені. Вони були виключені тільки з мережі Т2 яка належала донедавна ахмєтці гудку. Ні з супутник ні з мереж кабельното та IP телебачення як працювали та і працюють до сих пір. Хочу ще добавити, що ці телеканали ніколи не кодували свої сигнали на супутнику навідміну від Ги+Ги, та інших медіагруп. Вони завжди йшли у відкритому доступі.
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15.08.2022 20:47 Відповісти
Розкажи мені, пенсіонерці, про супутникове та кабельне. Там ці канали і так ніхто не дивився з лохів, що на вибори ходять і виживають на мізер, на Т2 самий ''благодарний'' глядач
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15.08.2022 21:20 Відповісти
Шановний Грицько думає що по містах і селах у майже всіх українців є інтернет кабельне супутникове мовлення? Це зовсім не так! І коли з екранів тече один земарафон з обдристовичем, обдрищенком, подляком з переможними реляціями --то можна уявити що твориться в головах пересічних українців. Вибори 2019 р. це наглядно показали.
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15.08.2022 21:42 Відповісти
Однозначно треба повернути патріотичні українські канали! Досить "зеленого" беззаконня та політичної цензури!
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15.08.2022 20:48 Відповісти
чому зелений мовчить про петицію, яка набрала більш ніж 25000 підписів за повернення цих трьох каналів в ефірне тб? і це той президент, що напередодні виборів казав про покращення, справедливість, кумів, друзів, шашлики, перестать стріляти і тд і тп. так що петиції у нього до зеленої сраки.
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15.08.2022 20:51 Відповісти
Та не ржуть вони! Їх Женевське фіаско по бабках на відбудову даєцься в знаки. Аж 140 лодирів поїхало, Агрохімія вже їх там чекав і всі вимагали бабло на "відбудову", А дали аж два ярди не зеленку, але при умові, що віддадуть всі борги. Так і приїхало "зелене посольство" не солоно хлебавши. Єлдак вже призначив "винуватих", і почали відмивати свої зелені соплі.
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15.08.2022 20:51 Відповісти
Та шо ж таки случилось? Кому-то в (ж)ОПе Лохабонэвтик крепко прищемили семейные ценности в тиски?
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15.08.2022 21:02 Відповісти
зевлада, как быстро Т2 телеоппозицию выключили так быстро и включайте, без проволОчек, вы, чиновники-зепутаны, задрали, а люди сейчас на нервах, многие много потеряли, многого перестали бояться и чувство справедливости обострено до краю ,
а жополизов, виновных в утысках свободы слова, - в суд
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15.08.2022 21:33 Відповісти
Ці єдині новини мабуть ніхто і не дивиться.Дуже вони згадують совєтські ура новини.Всі гарні а найгарніший Зеленський-Брежнєв
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15.08.2022 21:52 Відповісти
Влада все робить що б народ перестав дивитись телебачення ,якщо перші місяці війни цей телевізійний марафон виглядав більш менш ,то зараз це перетворилось на карикатуру на свободу слова одна "правильна" думка і жодної альтернативи.
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15.08.2022 22:31 Відповісти
"Денис Шмигаль доручив" і 500 тисяч робочих місць під час пандемії створити. Звиздіти не державою керувати.
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15.08.2022 22:40 Відповісти
видно пістона вставили західні партнери....
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15.08.2022 22:45 Відповісти
А можно узнать на каком основании их закрыли? Кто виноват? Кто наказан?
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15.08.2022 22:46 Відповісти
П'ятий та Прямий - найкращі телеканали!
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15.08.2022 23:26 Відповісти
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