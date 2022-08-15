Шмигаль доручив розглянути можливість повернення в ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий"

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно із МКІП додатково опрацювати питання, порушене у петиції щодо повернення у цифровий ефір телеканалів "Еспресо", "5 канал" і "Прямий".

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланнячм на Укрінформ, про це йдеться у його відповіді на петицію.

У відповіді зазначається, що Рада національної безпеки та оборони 18 березня ухвалила рішення "Щодо реалізації єдиної інформаційної політики в умовах воєнного стану", яким встановлено, що в умовах воєнного стану реалізація єдиної інформаційної політики є пріоритетним питанням нацбезпеки, забезпечення якої реалізується шляхом об’єднання всіх загальнонаціональних телеканалів, програмне наповнення яких складається переважно з інформаційних та/або інформаційно-аналітичних передач, на єдиній інформаційній платформі стратегічної комунікації — цілодобовому інформаційному марафоні "Єдині новини".

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Це рішення РНБО введено в дію Указом Президента від 19 березня. На їх виконання Концерн радіомовлення, радіозв’язку та телебачення - державний оператор телерадіомовлення, радіорелейного та супутникового зв’язку - забезпечує на всіх наявних частотах трансляцію телевізійного марафону відповідно до графіка.

"Ураховуючи суспільний інтерес до питань, порушених у петиції, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації спільно з Міністерством культури та інформаційної політики доручено додатково опрацювати їх та про результати Вас поінформувати", - ідеться у відповіді глави уряду.

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