75% шкіл у Києві готові до очного навчання, але дистанційка безпечніша, - начальник поліції Вигівський

Керівник Головного управління Національної поліції Києва Іван Вигівський заявив, що 75% київських шкіл готові до навчання в режимі офлайн.

В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він сказав, що з точки зору якості освіти офлайн-навчання краще, але "ніхто не гарантує, що завтра не прилетить в школу", передає Цензор.НЕТ.

На території Києва працюють майже тисячу навчальних закладів освіти державної власності – 422 школи та 540 дошкільних закладів. На сьогодні перевірили всі школи.

"За тією інформацією, яка в мене є, 75% готові до навчання в режимі офлайн", – сказав Вигівський.

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Рішення про те, як відбуватиметься навчання, залишається за керівниками навчальних закладів.

"Звісно, є певні ризики, що з урахуванням того, куди і як ворог б'є – ніхто не гарантує, що завтра не прилетить у школу. Це загалом не питання поліції. Але моя особиста думка, якщо ми говоримо безпосередньо про освіту дітей – то краще офлайн-навчання, а якщо говоримо про безпеку – то онлайн", – сказав начальник поліції.