75% шкіл у Києві готові до очного навчання, але дистанційка безпечніша, - начальник поліції Вигівський
Керівник Головного управління Національної поліції Києва Іван Вигівський заявив, що 75% київських шкіл готові до навчання в режимі офлайн.
В інтерв'ю Інтерфакс-Україна він сказав, що з точки зору якості освіти офлайн-навчання краще, але "ніхто не гарантує, що завтра не прилетить в школу", передає Цензор.НЕТ.
На території Києва працюють майже тисячу навчальних закладів освіти державної власності – 422 школи та 540 дошкільних закладів. На сьогодні перевірили всі школи.
"За тією інформацією, яка в мене є, 75% готові до навчання в режимі офлайн", – сказав Вигівський.
Рішення про те, як відбуватиметься навчання, залишається за керівниками навчальних закладів.
"Звісно, є певні ризики, що з урахуванням того, куди і як ворог б'є – ніхто не гарантує, що завтра не прилетить у школу. Це загалом не питання поліції. Але моя особиста думка, якщо ми говоримо безпосередньо про освіту дітей – то краще офлайн-навчання, а якщо говоримо про безпеку – то онлайн", – сказав начальник поліції.
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"... по всій козацькій землі ми помітили прегарну рису, що нас дуже дивувала: всі вони за малим винятком, навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають порядок богослужби й церковний спів. Крім того, священики вчать сиріт та не дозволяють, щоб вони тинялися неуками по вулицях"- Павло Алеппський, який разом з антіохійським патріархом Макарієм подорожував Україною у 1654 та 1656 pp.
В нашій школі №220 на Теремках "по наказу зверху" зробили пародію на "бомбосховище". Кімната в підвалі, розрахована на 120 дітей. Отворів для вентиляції нема. Посеред кімнати чавунні батареї опалення. Над головами чавунні труби опалення. Одні двері вихід-вхід. А саме страшне що посеред кімнати великий елетричний щит.
Страшно уявити яка трагедія станеться якщо від вибухової хвилі зруйнуються чавунні батареї з кип'ятком, та вся ця вода попаде на електричний розподільчий щит... А там діти молодшої школи...
Питання до Влади! Навіщо нам вести в таку школу дітей? Всі ці місяці ми оберігали їх, виживали як могли, без роботи, без допомоги. А тепер я повинен сам, добровільно відвести своїх дітей до цієї школи і "грати в російську рулетку - попаде чи не попаде?"