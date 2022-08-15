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Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

шольц

Питання про візи для росіян для в’їзду до Європейського Союзу "слід обговорити", причому на рівні окремих держав ЄС "існує простір для дискусій".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи пропозицію заборонити видачу віз громадянам РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Водночас він нагадав, що з Росії були змушені виїхати багато біженців. "Для нас важливо розуміти, що багато людей тікають із Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати втечу від російської влади та диктатури", - зазначив Шольц.

"Це війна Путіна, а не російського народу", - наголосив канцлер Німеччини.

Читайте також: Кулеба відповів Шольцу: Це війна не тільки Путіна, росіяни переважно її підтримують і схвалюють ракетні удари по українських містах

Автор: 

віза (736) росія (66144) Шенген (120) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+58
Гнида ти нацистська.
Це *****, втікачі від диктатури з ****** ***** на футболках?!
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15.08.2022 20:10 Відповісти
+54
Німецький покидьок...
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15.08.2022 20:07 Відповісти
+52
Єто война именно российского народа вместе с Х*йлом. Пусть сидят у себя дома
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15.08.2022 20:08 Відповісти
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Шольц- Куколд мазохіст
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15.08.2022 21:00 Відповісти
группа в телеграмме http://t.me/+_nOawWyoJqczMzgy автор нашенская гнида и любитель руцкого мира.Кто желает послать кацапов нах заходите
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15.08.2022 21:03 Відповісти
Где это туристы бегут от диктатуры, мудак?
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15.08.2022 21:03 Відповісти
. А.П.Чехов Быть подлецом и в то же время не хотеть сознавать этого - страшная особенность русского негодяя!»
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15.08.2022 21:09 Відповісти
Чехов це знав, бо був таким же біосміттям
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16.08.2022 00:42 Відповісти
от чомусь від ковіду Захід карантинні заходи) "вмикав на раз", а от проти вірусу рашистської імперської шизофренії "санітарні норми та дистанцію" геть бояться вмикати..
кацапи ж на своїх козлячих копитах та рогах вам такої зарази нанесуть - ваші правнуки кров"ю харкатимуть, як оце ми вже триста років.. вчіться вже на наших помилках, якщо не дурнІ
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15.08.2022 21:09 Відповісти
Скажу своє ІМХО. Зараз в ЄС, обговорюють-скасовують шенген кацапам, 10 країн. Бельгія, Прибалти, Польща, Чехія... Категорично проти, Німеччина, Франція, Італія.
Чи велика проблема, кацапу поїхати в ЄС? Ну отримає шенген в інших країнах, хоча в Естонії, французький шенген анулювали, але то зокрема, думаю, звернуться до суду, то ще й компенсацію отримають, але, мені все одно))).
Тепер, що хотів сказати. Сьогодні, читав репортаж відомого русофоба. репортера The Times Едварда Лукаса. На росіян він кидається як скажений))) що прочитав? Поїхав Едвард у відрядження до Італії, місто Кампаньї (передмістя Неаполя. Там перевіряв, чи пускають свинособак на курорт, причому Елітний.Далі нижче
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15.08.2022 21:12 Відповісти
Едвард знайшов тусовку русні, крутий пляж, забитий санкційними, поруч Готель - господар Російський. Едвард пише? що грошей русня не шкодує, а далі написав те, що його здивувало. Всю ХардВорк, роблять... українець. Їх беруть туди, тому. що українці. розуміють по-російськи.
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15.08.2022 21:38 Відповісти
Так вони їдуть в футболках з портретом путіна і буквами Z де тіки можна. Раніше їздили з колорадскими стрічками. Макаки зомбіроание
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15.08.2022 21:12 Відповісти
Шольц дибіл , всі про це давно знають
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15.08.2022 21:15 Відповісти
Руйнівні дії російської армії в Україні підтримують 74% росіян, а не підтримують лише 19%. Більше половини опитаних чомусь покладають відповідальність за загибель людей та руйнування в Україні на США та країни НАТО.

Такі дані результату опитування російського «Левада-центру». Покажіть німецькому дебілу ці цифри . .
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15.08.2022 21:15 Відповісти
Шольц классический чиновник, любит включать дурака, пока ему пинка не дают под зад
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15.08.2022 21:18 Відповісти
ми не повинні ускладнювати втечу нафти, газу і агентів фсб від диктаторського режиму (с) німецька хвойда
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15.08.2022 21:19 Відповісти
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15.08.2022 21:54 Відповісти
Пусть квасятся там вечно, кто хотел, уже ********
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15.08.2022 21:26 Відповісти
Краще б Шольц подумав про нерозповсюдження "русского міра" по Європі, а не піклувався про "втікачів від диктатури". Для справжніх дисидентів можна передбачити якийсь механізм отримання візи.
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15.08.2022 21:31 Відповісти
Salo°|°∆@sala_malo

Скільки було в стрічці реакцій "лібєральнай" русні на можливу заборону видачі віз їм - вони звинувачували то Зеленського, то країни Балтії, то Європу загалом, і ні разу не бачив, щоб вони звинуватили свого ***** чи свій російський, ска, народ! Ні разу! Вони усі гній. УСІ
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15.08.2022 21:33 Відповісти
Да, Путин лично насилует, убивает, запускает ракеты и сидит за штурвалом каждого штурмовика. *****.с...
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15.08.2022 21:33 Відповісти
Європа фінансує війну, тому і не хоче псувати стосунки з тими, хто нас вбиває. Лише за останній місяць вони заплатили московії 7 лярдів євро за газ.
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15.08.2022 21:37 Відповісти
Так що, розвал масковії, відкладається?
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15.08.2022 23:47 Відповісти
пусть просят убежище на границе. но шлятся по отпускам когда из-за них у нас закрыт выезд это не справедливо
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15.08.2022 21:38 Відповісти
" ... русские -это народ со сломанным позвоночником. Это абсолютные конформисты в абсолютной своей массе. При этом очень свирепые конформисты. Потому при каждом удобном случае, когда они видят чью-то слабость, Россия сразу пытается отхватить новый кусок чьей-то страны. Потому русский народ несет всю ответственность за такую политику. Не тиран порождает русский народ, а русский народ порождает свирепых тиранов. Вся история России об изнасиловании. Об изнасиловании царями народа, об изнасиловании русским народом всех соседей до которых он мог дотянуться. Таким образом, не Путин является главной проблемой для планеты и Украины, в частности, а русский народ, который постоянно рождает Путиных"

(Ю.Романенко)
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15.08.2022 21:39 Відповісти
Вони не для цього в Європу їдуть. А для того, що бути наводчиками для кацапських гармат і ракет, коли кацапи туди нападуть. Тільки дурню це не ясно.
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15.08.2022 21:48 Відповісти
война Путина, трупы и военные преступления десятков тысяч москальни за бабло миллионов "мы не занимаемся политикой".
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15.08.2022 21:49 Відповісти
Шольц не розуміє простих речей. І попередні канцлери якісь недолугі були. Це говорить про те, що в Німеччині неправильна система виборів. Там канцлера й президента парламент обирає. А потрібно, щоб на демократичних виборах обирав народ.
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15.08.2022 21:52 Відповісти
Не нам критикувати "систему виборів Німеччини". Подивіться що у нас нарід вибирає на кожних "демократичних" виборах.
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15.08.2022 23:53 Відповісти
Звідки ви взяли, що в нас демократичні вибори? Чули в зомбі ТБ і інших зомбі ЗМІ?

Факти говорять про те, що в нас ніколи не було демократії й демократичних виборів. Народу приходиться обирати президента зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетені через небаченого більше ніде в світі розміру грошову заставу. А ставленики олігархії це бувша комуняцька номенклатура ссср в Україні, сформована для нас москвою з різних покидьків. Бур'ян. Це демократія?
А на зомбі ЗМІ тільки й роблять, що зомбують людей через спецтехнології. Це демократія?
При такій системі нарід може обрати когось нормального?
Ні один наш президент нічого не зробив для ліквідації олігархії.
Те що ми зараз маємо такого президента винуваті всі попередні президенти. У всьому звинувачувати нарід це цинічна брехня організована олігархами й підконтрольними їм політиками, щоб відвести від себе вину.

Нам необхідно перейти до аналогу польської демократичної системи виборів президента.

Хтось може сказати, що в нас нарід не визрів до демократії. То нащо цинічно брехати, що в нас демократія.
Крім того, щоб нарід до чогось визрів його треба освітлювати, а не заморочувати цинічною брехнею, в тому числі брехати, що в нас демократія. Тільки при демократії формується правильна думка народа.
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18.08.2022 03:39 Відповісти
І ще. І якщо ви вірите зомбі ЗМІ, що в нас демократичні вибори, то подумайте, чим ви кращий ніж нарід, до якого ви зверхньо відноситесь.
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18.08.2022 04:11 Відповісти
Takim obrazom. Rezhim pravil'no soobrazhaet na schjot sviei dobrotnozti i dolgovechnosyi. Esti eschjo debily na svete v rolu poleznyx idiotov dlia nix.
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15.08.2022 21:55 Відповісти
Боже, какой дебил. И большинство в Европе - все такие. Они довели меня до болезни, рассказывая мне про "бедных хороших русских"...
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15.08.2022 22:03 Відповісти
Ага, і на сторінку генштабу такі всраті голуби миру злітаються. Oh no, why are you laughing at poor injured russian soldiers, they are people too. Запрошую їх в Україну посидіти під ракетами - одразу затикаються.
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15.08.2022 23:35 Відповісти
Гер Швульц лишається вірним собі.
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15.08.2022 22:03 Відповісти
Уже у немчуры один склад с боеприпасами взорвали а до них ещё не дошло. Это ж на до быть такими идиотами.
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15.08.2022 22:24 Відповісти
Швуль довбаний
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15.08.2022 22:25 Відповісти
Нехай тикають у Африку і не паскудять Европу
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15.08.2022 22:30 Відповісти
только что Наш человек в Вашингтоне уведомил об очередном высере Елдака и Арахамии устами Гнусавого (ну что с него взять, он непонимайт) так там на это трио ополчились даже трамповская инфобратва. И делают вывод, что Гнусавый, как его друг Галустян, срет под дверьми Америки и зачем этому новоявленому диктатору помогать. А он "просто" попросил помощи товарища Си что бы он вмешался и помирил его с Путиным. Ну прохвосты, ну дают. Скажешь что идиоты. Нет, это просто их работа на врага. Ни чем не гребуют.
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15.08.2022 22:44 Відповісти
Всі втечуть і хто її ту диктатуру скидувати буде?

Шоха
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15.08.2022 22:44 Відповісти
Опять двуличие....
Не путайте туризм с полит беженцами...
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15.08.2022 22:47 Відповісти
на росії не буває політичних біженців. За кордони росії виїжджають виключно окупанти.
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16.08.2022 00:44 Відповісти
от же ж курва, вже напхав цілу Європу асадівцями і бойовиками під виглядом біженців від війни. Якщо вони від війни втікли, чого тоді поводяться як бандюгани, які ділять між своїми бандитським кланами землю, на якій, курви, жодного дня не працювали. А тепер ще й русскіми окупантами треба йому наводнити Європу, і по фіг, він за отримані гроші собі острів купить, а ви тут ї...ся!
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15.08.2022 22:52 Відповісти
Дерьмом был, дерьмом и остался. Перевелись истинные арийцы в Германии...
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15.08.2022 23:47 Відповісти
Слюнявые лягушатники, дойче швайне и макаронники-мы вам все припомним!
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16.08.2022 01:54 Відповісти
все рівно навпаки: якраз заборона віз і допоможе втікачам, бо тоді вони не зможуть втекти і почнуть задумуватись і щось міняти всередині *********, а там і недалеко до ПОВНОГО РОЗВАЛУ *********!!!
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16.08.2022 02:27 Відповісти
Кончене
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16.08.2022 04:31 Відповісти
До них поки не доходить,бо гинуть українці....
Сита европа ніколи не зрозуміє нас,нажаль...
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16.08.2022 07:04 Відповісти
Ситость под угрозой.

Британская оптовая цена на электроэнергию за этот месяц подорожала на Межконтинентальной бирже по сравнению с прошлым годом почти в 7 раз - до 591 фунта стерлингов (713 долларов) за мегаватт-час сообщает Bloomberg.
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16.08.2022 08:44 Відповісти
Колись від совку також тікали, як показала історія, через 30 і 20 років ці люди залишаються латентними совками. Це не лікується, треба декілька поколінь. Навіть наступне покоління все одно... Недостатньо...
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16.08.2022 07:09 Відповісти
Ні, покоління не врятують. Це генерика. "Зайва хромосома"))
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16.08.2022 09:11 Відповісти
Каждая страна должна сама решить впускать или нет. Хватит уже этого колхоза с немецкими председателями.
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16.08.2022 08:42 Відповісти
Та ні, не так ти сказав, бюргере! Ти мав на увазі: "Ми не повинні ускладнювати притік рашиських грошей до наших кишень!"
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16.08.2022 09:10 Відповісти
А чё бы, тов. Шольц, в анкете на визу не ввести строчку "Ваше отеношение к путинскому режиму?"
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16.08.2022 12:13 Відповісти
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