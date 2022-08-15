Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури

Питання про візи для росіян для в’їзду до Європейського Союзу "слід обговорити", причому на рівні окремих держав ЄС "існує простір для дискусій".

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи пропозицію заборонити видачу віз громадянам РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Водночас він нагадав, що з Росії були змушені виїхати багато біженців. "Для нас важливо розуміти, що багато людей тікають із Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати втечу від російської влади та диктатури", - зазначив Шольц.

"Це війна Путіна, а не російського народу", - наголосив канцлер Німеччини.

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