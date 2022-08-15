Шольц про заборону шенгенських віз для громадян РФ: Ми не повинні ускладнювати втечу від російської диктатури
Питання про візи для росіян для в’їзду до Європейського Союзу "слід обговорити", причому на рівні окремих держав ЄС "існує простір для дискусій".
Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц, коментуючи пропозицію заборонити видачу віз громадянам РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Водночас він нагадав, що з Росії були змушені виїхати багато біженців. "Для нас важливо розуміти, що багато людей тікають із Росії, тому що вони не згодні з російським режимом. Усі рішення, які ми приймаємо, не повинні ускладнювати втечу від російської влади та диктатури", - зазначив Шольц.
"Це війна Путіна, а не російського народу", - наголосив канцлер Німеччини.
Топ коментарі
+58 mrSmith
показати весь коментар15.08.2022 20:10 Відповісти Посилання
+54 Aleksii Rodin
показати весь коментар15.08.2022 20:07 Відповісти Посилання
+52 Стас Петров #423214
показати весь коментар15.08.2022 20:08 Відповісти Посилання
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кацапи ж на своїх козлячих копитах та рогах вам такої зарази нанесуть - ваші правнуки кров"ю харкатимуть, як оце ми вже триста років.. вчіться вже на наших помилках, якщо не дурнІ
Чи велика проблема, кацапу поїхати в ЄС? Ну отримає шенген в інших країнах, хоча в Естонії, французький шенген анулювали, але то зокрема, думаю, звернуться до суду, то ще й компенсацію отримають, але, мені все одно))).
Тепер, що хотів сказати. Сьогодні, читав репортаж відомого русофоба. репортера The Times Едварда Лукаса. На росіян він кидається як скажений))) що прочитав? Поїхав Едвард у відрядження до Італії, місто Кампаньї (передмістя Неаполя. Там перевіряв, чи пускають свинособак на курорт, причому Елітний.Далі нижче
Такі дані результату опитування російського «Левада-центру». Покажіть німецькому дебілу ці цифри . .
Скільки було в стрічці реакцій "лібєральнай" русні на можливу заборону видачі віз їм - вони звинувачували то Зеленського, то країни Балтії, то Європу загалом, і ні разу не бачив, щоб вони звинуватили свого ***** чи свій російський, ска, народ! Ні разу! Вони усі гній. УСІ
(Ю.Романенко)
Факти говорять про те, що в нас ніколи не було демократії й демократичних виборів. Народу приходиться обирати президента зі ставлеників олігархії, які скуповують місця в бюлетені через небаченого більше ніде в світі розміру грошову заставу. А ставленики олігархії це бувша комуняцька номенклатура ссср в Україні, сформована для нас москвою з різних покидьків. Бур'ян. Це демократія?
А на зомбі ЗМІ тільки й роблять, що зомбують людей через спецтехнології. Це демократія?
При такій системі нарід може обрати когось нормального?
Ні один наш президент нічого не зробив для ліквідації олігархії.
Те що ми зараз маємо такого президента винуваті всі попередні президенти. У всьому звинувачувати нарід це цинічна брехня організована олігархами й підконтрольними їм політиками, щоб відвести від себе вину.
Нам необхідно перейти до аналогу польської демократичної системи виборів президента.
Хтось може сказати, що в нас нарід не визрів до демократії. То нащо цинічно брехати, що в нас демократія.
Крім того, щоб нарід до чогось визрів його треба освітлювати, а не заморочувати цинічною брехнею, в тому числі брехати, що в нас демократія. Тільки при демократії формується правильна думка народа.
Шоха
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Сита европа ніколи не зрозуміє нас,нажаль...
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