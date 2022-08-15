"В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених, яких утримують в окупованій Оленівці Донецької області, однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. При цьому МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих товаришів.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення в Оленівку", — розповів він.

Власенко зазначив, що візит був коротким та не повністю відповідав чинним вимогам МКЧХ.

"Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", — пояснив речник Комітету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Guardian повідомляє про новий випадок знущання росіян з українських військових на Донбасі

Посадовець зазначив, що Червоний Хрест нині має доступ до деяких військовополонених, й намагається тримати на контролі й ситуацію з полоненими в Оленівці.

"Що стосується Оленівки, ми, звичайно, хотіли побачити цих людей. З приводу цього ведемо переговори. І в принципі, таким каменем спотикання є те, що ми хотіли побачити людей. Для нас важливо потрапити саме в місце, де вони знаходилися. Ми хотіли побачити людей, які там були", — зауважив Власенко.

Він розподілив полонених, яких нині утримують в Оленівці, на три категорії.

"Це поранені, люди, які переміщені в медичні установи. І їм надається лікарняна допомога. Друга категорія — це люди, які не постраждали внаслідок цієї трагедії 29 липня. Третя категорія — це тіла загиблих людей, які ми хотіли б також побачити", — пояснив посадовець.

За його словами, МКЧХ має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії.