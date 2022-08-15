УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11436 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 464 33

"В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених

оленівка

Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених, яких утримують в окупованій Оленівці Донецької області, однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. При цьому МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих товаришів.

Про це у коментарі Суспільному розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, передає Цензор.НЕТ.

"До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення в Оленівку", — розповів він.

Власенко зазначив, що візит був коротким та не повністю відповідав чинним вимогам МКЧХ.

"Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", — пояснив речник Комітету.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Guardian повідомляє про новий випадок знущання росіян з українських військових на Донбасі

Посадовець зазначив, що Червоний Хрест нині має доступ до деяких військовополонених, й намагається тримати на контролі й ситуацію з полоненими в Оленівці.

"Що стосується Оленівки, ми, звичайно, хотіли побачити цих людей. З приводу цього ведемо переговори. І в принципі, таким каменем спотикання є те, що ми хотіли побачити людей. Для нас важливо потрапити саме в місце, де вони знаходилися. Ми хотіли побачити людей, які там були", — зауважив Власенко.

Він розподілив полонених, яких нині утримують в Оленівці, на три категорії.

"Це поранені, люди, які переміщені в медичні установи. І їм надається лікарняна допомога. Друга категорія — це люди, які не постраждали внаслідок цієї трагедії 29 липня. Третя категорія — це тіла загиблих людей, які ми хотіли б також побачити", — пояснив посадовець.

За його словами, МКЧХ має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії.

Автор: 

вибух (4527) військовополонені (994) Червоний Хрест (405) воєнні злочини (1880)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+20
показати весь коментар
15.08.2022 21:06 Відповісти
+12
І це все? А де звіти та заяви до міжнародного співтовариства про недопуск їх до азовців, про невиконання кацапами вимог женевської конвенції про поводження з військовополоненими, які мали бути зроблені ще до вбивства азовців??? МКЧХ має розпуститися, щоб далі себе не ганьбити.
показати весь коментар
15.08.2022 20:57 Відповісти
+10
Скільки бруду ще виллють на МКЧХ за Маріуполь та Оленівку! Але мало хто розуміє, що вони працюють при згоді ОБОХ сторін. І зелені про це знали, коли оголошували МКЧХ гарантом безпеки захисників Маріка.

Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!

Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
показати весь коментар
15.08.2022 20:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
татишо. клюнув в жопу жарєний пєтух? подивились, як від гАмнесті відвалюються донори? чи від вас теж уже стали відвалювалится? чи навпаки зелена шобла дєнєх прислала?
показати весь коментар
15.08.2022 20:49 Відповісти
❗️❗️Ініціатива «Першого грудня» закликала міжнародну спільноту не допустити «трибуналу» над захисниками Маріуполя

Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до політичних і громадських діячів світу через підготовку показового суду над захисниками Маріуполя, і, зокрема, "Азовсталі". Група закликала світову спільноту не допустити проведення "трибуналу", який порушує міжнародні закони про поводження з військовополоненими.

Відповідну заяву опублікували на сайті Ініціативної групи "Першого грудня". (http://1-12.org.ua/2022/08/14/4314#more-4314)

Група закликає політичних та громадських діячів підняти хвилю протестів в усьому світі, щоб не допустити "суду".

"Ми просимо захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам'ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та "Азовсталі", підірвавши їх 28 липня в ув'язненні в Оленівці, - і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними", - наголосила Ініціативна група.

Представники Ініціативи нагадали, що РФ з початку широкомасштабного вторгнення "так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь".

Декораціями та клітками РФ порушує домовленості з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН. Росія обіцяла провести подальший обмін військовополонених, але нині в окупованому Маріуполі російська адміністрація готує "трибунал". Москва цим порушує Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених.
показати весь коментар
15.08.2022 20:51 Відповісти
Що значить " не допустити"? Як?
Якраз подібні заяви тільки мотивують орків на такі дії...

.
показати весь коментар
15.08.2022 21:04 Відповісти
це мабудь з серії - он так хотєл, как я боялась

було б бажання! і чому відразу не волали, що не допускають??
показати весь коментар
15.08.2022 21:29 Відповісти
Типа ,не стоит ,но ногу задираю?
А кто, эти подонки,которые отдали цвет нации под "гарантии" этих импотентов?
Ну да, это цвет не их нации...

Но неужели это им сойдёт с рук?А наверное сойдёт!
показати весь коментар
15.08.2022 20:53 Відповісти
Бред сивой кобылы,самое правильное-разогнать к херам вашу некчемную контору!
показати весь коментар
15.08.2022 20:56 Відповісти
кароче просто водовозы...о направлении куда двигаться сами должны догадаться.
показати весь коментар
15.08.2022 20:56 Відповісти
І це все? А де звіти та заяви до міжнародного співтовариства про недопуск їх до азовців, про невиконання кацапами вимог женевської конвенції про поводження з військовополоненими, які мали бути зроблені ще до вбивства азовців??? МКЧХ має розпуститися, щоб далі себе не ганьбити.
показати весь коментар
15.08.2022 20:57 Відповісти
Скільки бруду ще виллють на МКЧХ за Маріуполь та Оленівку! Але мало хто розуміє, що вони працюють при згоді ОБОХ сторін. І зелені про це знали, коли оголошували МКЧХ гарантом безпеки захисників Маріка.

Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!

Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
показати весь коментар
15.08.2022 20:59 Відповісти
Ага, ще захистіть їх! Зі згодою обох сторін?! То як? Коли злочинець хоче смерті жертви, то яка згода? Дагаварітца пасрєдінє?? Тоді до біса такий статус!
показати весь коментар
15.08.2022 21:16 Відповісти
Потрібно було ввести в Оленівку збройні сили Червоного Хреста, як і обіцяли.
показати весь коментар
15.08.2022 20:59 Відповісти
Оленівка--- це Катинь 2022 року.Привезуть нового-антрополога Герасимова, письменника Толстого та кучу експертів і дадуть свій
висновок А світ , то як те ООН - проковтне , що їм дадуть.
Наші партнери-- Польща, Прибалти, Британія , Скандінави.
показати весь коментар
15.08.2022 21:02 Відповісти
Та ще й за статутом не можуть свідчити на трибуналах! Хитрожопі
показати весь коментар
15.08.2022 21:17 Відповісти
показати весь коментар
15.08.2022 21:06 Відповісти
Сподіватимемося на взяття достатньої кількості кацапського "обмінного фонду", для обміну азовців.
показати весь коментар
15.08.2022 21:06 Відповісти
(((навряд чи це допоможе. свинособаки - це гній, м'ясо, опариші, вони нікому не потрібні. виміняти можна хіба на кадирівців, льотчиків, офіцерів.
але де ми наберемо тисячі льотчиків.
а там одних тільки азовців - 2000. і крім них іще тисячі зниклих безвісти=в полоні у рашистів.

тому треба тільки наступати, тільки відбивати. а в нас снарядів не вистачає(((
он, Піски нещасні не можемо відстояти(.
показати весь коментар
15.08.2022 21:15 Відповісти
Треба було за зерно вимагати
показати весь коментар
15.08.2022 21:18 Відповісти
Український (?) актор Євген Капорін, відомий за спілкуванні Олексія Долдонова в серіалі "Свати", принципово відмовився переходити на українську в живому спілкування та соціальних мережах. Ба більше, зірка вважає, що ті, хто піднімає мовне питання, "хайпуються".

Артист став на захист тих українців, які з дитинства не бажають вчити державну мову, запевнивши, що російська - не мова Путіна. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю "https://kino.24tv.ua/yevgen-kaporin-intervyu-pro-svati-rosiyskih-aktoriv-viynu_n2123597#%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 24 каналу "
показати весь коментар
15.08.2022 21:08 Відповісти
І що нового я узнала про це артист, 24 після оборудки однокоритових
показати весь коментар
15.08.2022 21:35 Відповісти
Який серіал, такі і актори. Ще одне вузькощелепне- вузькомізке.
У пліснявій підтанцьовці садового зійде і за ведучого.
показати весь коментар
15.08.2022 21:48 Відповісти
то най курва підтримує по-справжньому, най п..є на фронт. А то він підтримав "українців", які не бажають знати українську мову. То такі українці як слон - балерина. Нащадки окупантів.
показати весь коментар
15.08.2022 22:45 Відповісти
бесполезная организация. напичкана фсбшной агентурой. финансируется *********** подачками
показати весь коментар
15.08.2022 21:08 Відповісти
треба недопустити той хрест до полонених рашкостанівців і заценити реакцію..

для чистоти експерименту недопустити три рази
показати весь коментар
15.08.2022 21:34 Відповісти
Хрест червоний, бо на ньому кров мучеників Азовсталі
показати весь коментар
15.08.2022 22:20 Відповісти
Припиніть свій піздьож,корисні ідійоти,або свідомі провокатори,це гуманітарна організація,і ніяких гарантій вона не могла давати апріорі,ЧХ допомогає нашим біженцям по всьому світу,без галасу та піару,заткніть свої чорні ротяки паскудні,пліснява зелена!!!Саме каломийські здали азовців,крапка!
показати весь коментар
15.08.2022 22:32 Відповісти
він возив так званим днр лнр гуманітарку. він легалізував своєю присутністю депортацію українців русскіми. Якщо не може давати ніяких гарантій, ок. Тоді за яким бісом вони влізли в цю справу? Щоб піаритися чи що?
показати весь коментар
15.08.2022 22:48 Відповісти
Це зезедент сказав,що вони влізли у цю справу,вони на усі питання відповіли,що та як відбувалось,читайте та аналізуйте,знайдіть хоч слово про "гарантії".
показати весь коментар
15.08.2022 23:01 Відповісти
Фонд ахметова возив гуманітарку лугандонам,ми платили пенсії та соц.виплати,ми приймали у виші дітей лугандонців які потім сцяли на пам'ятники у столиці,ми давали безкоштовно воду та електрику лугандонам,і ще багато чого,але винен ЧХ.
показати весь коментар
15.08.2022 23:06 Відповісти
3/14здять...
показати весь коментар
15.08.2022 23:38 Відповісти
Они не врут, врет боневтик оманский, причем все время...
показати весь коментар
16.08.2022 00:14 Відповісти
А чого тоді приіздили ? Просто паабщацца у буцигарні з катими та галочку-відмітку поставити ?
показати весь коментар
16.08.2022 08:15 Відповісти
АтвАжньіє рєбята! Треба їм ще бабосиків підкинути!
показати весь коментар
16.08.2022 09:12 Відповісти
Пусті теревені , ні про що .Розігнати цю багадєльню нах@й разом з оон .
показати весь коментар
17.08.2022 13:13 Відповісти
 
 