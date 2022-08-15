"В Оленівці ми справді були два рази": Червоний Хрест розповів про спроби отримати доступ до українських полонених
Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених, яких утримують в окупованій Оленівці Донецької області, однак не мали змоги поспілкуватися з ними віч-на-віч. При цьому МКЧХ намагається отримати доступ до полонених, яких все ще там утримують, а також до тіл їхніх загиблих товаришів.
Про це у коментарі Суспільному розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко, передає Цензор.НЕТ.
"До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення в Оленівку", — розповів він.
Власенко зазначив, що візит був коротким та не повністю відповідав чинним вимогам МКЧХ.
"Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", — пояснив речник Комітету.
Посадовець зазначив, що Червоний Хрест нині має доступ до деяких військовополонених, й намагається тримати на контролі й ситуацію з полоненими в Оленівці.
"Що стосується Оленівки, ми, звичайно, хотіли побачити цих людей. З приводу цього ведемо переговори. І в принципі, таким каменем спотикання є те, що ми хотіли побачити людей. Для нас важливо потрапити саме в місце, де вони знаходилися. Ми хотіли побачити людей, які там були", — зауважив Власенко.
Він розподілив полонених, яких нині утримують в Оленівці, на три категорії.
"Це поранені, люди, які переміщені в медичні установи. І їм надається лікарняна допомога. Друга категорія — це люди, які не постраждали внаслідок цієї трагедії 29 липня. Третя категорія — це тіла загиблих людей, які ми хотіли б також побачити", — пояснив посадовець.
За його словами, МКЧХ має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії.
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Ініціативна група "Першого грудня" звернулася до політичних і громадських діячів світу через підготовку показового суду над захисниками Маріуполя, і, зокрема, "Азовсталі". Група закликала світову спільноту не допустити проведення "трибуналу", який порушує міжнародні закони про поводження з військовополоненими.
Відповідну заяву опублікували на сайті Ініціативної групи "Першого грудня". (http://1-12.org.ua/2022/08/14/4314#more-4314)
Група закликає політичних та громадських діячів підняти хвилю протестів в усьому світі, щоб не допустити "суду".
"Ми просимо захистити цих конкретних людей, які виявили чудеса героїзму та витривалості, і не допустити їхнього психічного та фізичного знищення. Пам'ятаймо, що Росія вже знищила понад пів сотні військовополонених із Маріуполя та "Азовсталі", підірвавши їх 28 липня в ув'язненні в Оленівці, - і цей злочин доповнив усі попередні, які залишилися безкарними", - наголосила Ініціативна група.
Представники Ініціативи нагадали, що РФ з початку широкомасштабного вторгнення "так часто принижувала міжнародні інституції та окремих західних політиків, що у світі мають врешті згадати про таке поняття, як честь".
Декораціями та клітками РФ порушує домовленості з Міжнародним комітетом Червоного Хреста та ООН. Росія обіцяла провести подальший обмін військовополонених, але нині в окупованому Маріуполі російська адміністрація готує "трибунал". Москва цим порушує Женевські конвенції 1949 року, які гарантують права військовополонених.
Якраз подібні заяви тільки мотивують орків на такі дії...
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було б бажання! і чому відразу не волали, що не допускають??
А кто, эти подонки,которые отдали цвет нации под "гарантии" этих импотентов?
Ну да, это цвет не их нации...
Но неужели это им сойдёт с рук?А наверное сойдёт!
Зате тепер злиття азовців при проведенні "екстракшен" на "єдиних новинах" можна перекладати на ООН та МКЧХ. А зелені Мері Поппінси, агрохімії, подляки, абдристовичі з оманами та парижами - ні до чого!
Я не гуппія - пам'ять є... І, на відміну від 73%, стаю все злішим. "Пабєдітєлєй нє судят" тут не проканає.
висновок А світ , то як те ООН - проковтне , що їм дадуть.
Наші партнери-- Польща, Прибалти, Британія , Скандінави.
але де ми наберемо тисячі льотчиків.
а там одних тільки азовців - 2000. і крім них іще тисячі зниклих безвісти=в полоні у рашистів.
тому треба тільки наступати, тільки відбивати. а в нас снарядів не вистачає(((
он, Піски нещасні не можемо відстояти(.
Артист став на захист тих українців, які з дитинства не бажають вчити державну мову, запевнивши, що російська - не мова Путіна. Відповідний коментар пролунав в інтерв'ю "https://kino.24tv.ua/yevgen-kaporin-intervyu-pro-svati-rosiyskih-aktoriv-viynu_n2123597#%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 24 каналу "
У пліснявій підтанцьовці садового зійде і за ведучого.
для чистоти експерименту недопустити три рази