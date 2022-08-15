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Новини Війна
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Два безпілотники типу "Орлан-10" та авіаційну ракету Х-59 знищено на Запорізькому напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ

орлан

15 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.

Усі цілі знищено на Запорізькому напрямку.

Нагадуємо, також 15 серпня був збитий гвинтокрил Ка-52 рашистів.

Також читайте: ППО збила ворожу ракету на Миколаївщині, - ОВА

Автор: 

безпілотник (4363) ППО (3294) Запорізька область (3746) Повітряні сили (2774)


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Молодці ❤️
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15.08.2022 20:50 Відповісти
Красунчики наші, бережи вас Господь
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15.08.2022 20:57 Відповісти
Також дрг орків вже в Соледарі....
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15.08.2022 21:09 Відповісти
Добрий врожай... СЛАВА ЗСУ!
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15.08.2022 21:39 Відповісти
Гепарды начали поступать и приносить пользу.
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15.08.2022 21:44 Відповісти
 
 