Два безпілотники типу "Орлан-10" та авіаційну ракету Х-59 знищено на Запорізькому напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ
15 серпня зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено два безпілотних літальних апарати типу "Орлан-10" та авіаційну ракету "повітря-поверхня" Х-59.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командування Повітряних Сил ЗСУ.
Усі цілі знищено на Запорізькому напрямку.
Нагадуємо, також 15 серпня був збитий гвинтокрил Ка-52 рашистів.
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