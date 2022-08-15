Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі. ФОТОрепортаж
В Одесі затримали 63-річного жителя, якого підозрюють в умисному спаленні в міському дворі двох волонтерських трейлерів з медпрепаратами і продуктами харчування, привезеними для роздачі тимчасово переміщеним громадянам.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області.
"Установлено, що зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив розташований на подвір’ї одного з автосалонів трейлер з медпрепаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які призначалися для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Вогонь поширився на припарковані поряд транспортні засоби: знищені два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що поліцейські затримали правопорушника, під час обшуку в його домоволодінні вилучили речові докази його причетності до цього злочину. Затриманому оголосили підозру за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Уже встановлено, що напередодні підпалу фігурант кримінального провадження кілька разів навідувався до волонтерського центру і добре знав розташування їхнього майна.
Умисне знищення майна шляхом підпалу карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.
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как одессит знающий более менее прикидоны нашего городка задам несколько вопросов...
1.каким ветром в каком то автосалоне поставили трейлеры с гуд-допомогой если их надо было сразу направлять в Центр помощи беженщам?? какое отношение автосалон имеет к этой гумманитарке отношение??? неужели чиновники и имеющие отношение к грузу не решили вопрос как будем "коммундзить тырить пользу новой партии старушек"????!!!!
2. допускаю что надо было на охрану так почему не поставили например на заднем дворе Малиновского (по старому называю) отдела полиции там место огромные грузовые трейлеры поставить не проблема штуки 4 ....не то что эти недоразумения... или в воинской части у военных где и у полиции и военных проходная охрана и все такое.... морской порт места хватит для 20 штук авианосцев США...
вывод промежуточный нехороший кто то кого то поимел а пострадали беженцы мутная скажем так история...и главное в статье нет ОПИСАНИЯ ПРИЧИНЫ... МОТИВА ТАКОГО ПОСТУПКА 63 ЛЕТНЕГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА...
головне слово, колись.
кілька днів він ходив до них і за кілька днів трейлери не стали порожніми
то коли це колись мало настутити?
місяць тому заїхав на склад гуманітарки в І Франківську.
фур десять всього що хочеш.
от мені по дзвінку видали на одну з бригад дещо.
перед мною його відкрили, видали і закрили.
10 фур, теж мабудь чекають "колись"
Який сенс був у спаленні волонтерського майна?