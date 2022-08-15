Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі. ФОТОрепортаж

В Одесі затримали 63-річного жителя, якого підозрюють в умисному спаленні в міському дворі двох волонтерських трейлерів з медпрепаратами і продуктами харчування, привезеними для роздачі тимчасово переміщеним громадянам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області.

"Установлено, що зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив розташований на подвір’ї одного з автосалонів трейлер з медпрепаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які призначалися для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Вогонь поширився на припарковані поряд транспортні засоби: знищені два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали правопорушника, під час обшуку в його домоволодінні вилучили речові докази його причетності до цього злочину. Затриманому оголосили підозру за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Уже встановлено, що напередодні підпалу фігурант кримінального провадження кілька разів навідувався до волонтерського центру і добре знав розташування їхнього майна.

Умисне знищення майна шляхом підпалу карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

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