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Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі. ФОТОрепортаж

поліція

В Одесі затримали 63-річного жителя, якого підозрюють в умисному спаленні в міському дворі двох волонтерських трейлерів з медпрепаратами і продуктами харчування, привезеними для роздачі тимчасово переміщеним громадянам.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій ГУ НП в області.

"Установлено, що зловмисник облив горючою сумішшю і підпалив розташований на подвір’ї одного з автосалонів трейлер з медпрепаратами, засобами гігієни та продуктами харчування, які призначалися для роздачі тимчасово переміщеним громадянам. Вогонь поширився на припарковані поряд транспортні засоби: знищені два автотрейлери з продукцією і два легкові автомобілі", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що поліцейські затримали правопорушника, під час обшуку в його домоволодінні вилучили речові докази його причетності до цього злочину. Затриманому оголосили підозру за ознаками ч. 2 ст. 194 (умисне знищення чужого майна, що заподіяло шкоду в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

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До обрання запобіжного заходу зловмисника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Уже встановлено, що напередодні підпалу фігурант кримінального провадження кілька разів навідувався до волонтерського центру і добре знав розташування їхнього майна.

Умисне знищення майна шляхом підпалу карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років.

Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі 01

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Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі 02


Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі 03

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Чоловіка, який спалив два трейлери з гумдопомогою, затримали в Одесі 04

Автор: 

Одеса (5509) підпал (696) Нацполіція (15285) волонтери (1341) гуманітарна допомога (1005)


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Топ коментарі
+30
Безумовно заслуговує розстрілу. Ворог расєйський.
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15.08.2022 21:49 Відповісти
+27
Няких сізо вішати гадів !
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15.08.2022 21:44 Відповісти
+22
Шукайте замовника. Хитро}|{опі ділки такими пожежами можуть спіонерене перед цим волонтерське майно прикривати.
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15.08.2022 21:42 Відповісти
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15.08.2022 21:41 Відповісти
Безумовно заслуговує розстрілу. Ворог расєйський.
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15.08.2022 21:49 Відповісти
Одесса - значит топить проще. и рыбы опять же голодные не будут.
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15.08.2022 22:26 Відповісти
меня эта новость мягко говояр не удивила --а даже породила кучу вопросов...
как одессит знающий более менее прикидоны нашего городка задам несколько вопросов...
1.каким ветром в каком то автосалоне поставили трейлеры с гуд-допомогой если их надо было сразу направлять в Центр помощи беженщам?? какое отношение автосалон имеет к этой гумманитарке отношение??? неужели чиновники и имеющие отношение к грузу не решили вопрос как будем "коммундзить тырить пользу новой партии старушек"????!!!!
2. допускаю что надо было на охрану так почему не поставили например на заднем дворе Малиновского (по старому называю) отдела полиции там место огромные грузовые трейлеры поставить не проблема штуки 4 ....не то что эти недоразумения... или в воинской части у военных где и у полиции и военных проходная охрана и все такое.... морской порт места хватит для 20 штук авианосцев США...

вывод промежуточный нехороший кто то кого то поимел а пострадали беженцы мутная скажем так история...и главное в статье нет ОПИСАНИЯ ПРИЧИНЫ... МОТИВА ТАКОГО ПОСТУПКА 63 ЛЕТНЕГО ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА...
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15.08.2022 23:00 Відповісти
гуманитарка могла быть и без центров, просто кто-то дал бабла и закупил, поставили где нашли место, охрану опять же на всех не напасешься, тем более, если там не миллионы евро, а мелко-бытовые но нужные\помогающие в обиходе приблуды. мотив - такой же как у Хйла, чтобы всем было плохо, а то раздают, понимаешь, как при коммунизме, а пенсионеру не дали, а он может войну воевал (хотя скорее в застенках расстреливал).
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16.08.2022 00:21 Відповісти
Нет. Это мягко за такое. Отправить на разминирование берега, ползком.
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15.08.2022 21:54 Відповісти
Предварительно засунувши куда надо 4 тротиловые шашки
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15.08.2022 22:36 Відповісти
привязать его к тральщику - пусть загорает на минах
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15.08.2022 22:42 Відповісти
Після допиту з пристрастю
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15.08.2022 22:48 Відповісти
Тільки обов'язково дохлого.
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16.08.2022 05:54 Відповісти
Шукайте замовника. Хитро}|{опі ділки такими пожежами можуть спіонерене перед цим волонтерське майно прикривати.
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15.08.2022 21:42 Відповісти
колись мало роздаватися біженцям
головне слово, колись.
кілька днів він ходив до них і за кілька днів трейлери не стали порожніми
то коли це колись мало настутити?
місяць тому заїхав на склад гуманітарки в І Франківську.
фур десять всього що хочеш.
от мені по дзвінку видали на одну з бригад дещо.
перед мною його відкрили, видали і закрили.
10 фур, теж мабудь чекають "колись"
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15.08.2022 22:27 Відповісти
капець...якою сумішшю??
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15.08.2022 21:44 Відповісти
Няких сізо вішати гадів !
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15.08.2022 21:44 Відповісти
говорите что плохо живем потому что воруют? но нет а из-за того что 73% таких вот дебилов
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15.08.2022 21:47 Відповісти
Ну і нах тут твій спіч про 73%, новина про інше, загубись.
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15.08.2022 22:10 Відповісти
зеленые тупаки не любят правду - когда их подводят к тому что они лоханулись на выборах
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15.08.2022 22:37 Відповісти
Тут на сайе вчера было - иностр агентство делала опрос - 93 процента уже за зеленых порохоботы 7 = вот так )))
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15.08.2022 22:48 Відповісти
та нет, их всего 25% было... таких пожизненно нужно!
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15.08.2022 22:34 Відповісти
не писти кацап недорезанный
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15.08.2022 22:35 Відповісти
его бы за решетку, а все его имущество продать и обеспечить нуждающихся.
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15.08.2022 21:48 Відповісти
На тернопольскую зону
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15.08.2022 22:02 Відповісти
Яке *** сізо... я худію... До стінки!
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15.08.2022 21:48 Відповісти
Самоповесить в камере.
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15.08.2022 21:48 Відповісти
Ету тварь у в тюрьму а в его квартиру заселить беженцев пока не компенсирует убытки
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15.08.2022 21:49 Відповісти
яке ж лайно ці шанувальники "руського міру", і це майже правило - якщо зустрічається якесь виняткове лайно, то це наступний "любітель"...
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15.08.2022 21:49 Відповісти
В Африці за таке його самого би спалили
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15.08.2022 21:50 Відповісти
Облить ****** горючей смесью и в крематорий............................................................................вот же сучище..............................................................................
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15.08.2022 21:50 Відповісти
Во время войны это называется диверсия а никакое не хулиганство и умышленное уничтожение имущества. Сколько людей может погибнуть от такого *хулиганства*
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15.08.2022 21:51 Відповісти
жопу ему порвать на руцький флаг
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15.08.2022 21:51 Відповісти
Повісити падлюку
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15.08.2022 21:52 Відповісти
Це мабуть той 41 перший недожарений з дому профсоюзов
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15.08.2022 21:54 Відповісти
любителю рюсского міра нагадати що з такими робили під час другої світової?
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15.08.2022 21:56 Відповісти
Чесно кажучи, я б таких покидьків, вбивав на місці, з публічною демонстрацією трупа та відповідним написом.
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15.08.2022 21:58 Відповісти
від 3 років???? та ні, навіщо травмувати психіку людини, ми ж не звіри три години досить буде, та наказати буквар читати
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15.08.2022 22:02 Відповісти
ты гонишь беса без кавычек
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15.08.2022 22:38 Відповісти
Путівку на пляж в Затоку. І нехай гамністі інтернешнл щось заявить про негуманне поводження із затриманими.
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15.08.2022 22:09 Відповісти
Вместо того чтобы мужчину расстрелять по законам военного времени -его отпустят через несколько дней.
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15.08.2022 22:18 Відповісти
Наглеют совкодрочеры ,мразоты подрашистные , ждут ,что им ***** пенсии повысит
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15.08.2022 22:21 Відповісти
Пусть бесятся, таким образом они приближают время и усиливают мотивы прийти к власти военным, которые , уж поверьте, с такими церемониться не будут.
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05.03.2023 11:29 Відповісти
Qui prodest?

Який сенс був у спаленні волонтерського майна?
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15.08.2022 22:27 Відповісти
Это называется диверсия. Опять хотят отмазать очередную мразь.
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15.08.2022 22:34 Відповісти
63 летний ублюдок уничтожил лекарства во время войны - падло! привязать его к тральщику пусть загорает на минах
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15.08.2022 22:40 Відповісти
З конфіскацією бо хто ж відшкодує втрати?
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15.08.2022 22:41 Відповісти
Условный срок этому негодяю!
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15.08.2022 22:42 Відповісти
Сколько же в том городе великолепном швали, твари, мразоты, гидоты и скотобазы!? Сплошная 5 колона. И конечно многие таких знают. И спецслужбы и мвд итд. Этому нет конца. И не только там. А по всему югу сплошные падлики морозовы стадами в 5 поколении плодятся. И во власти почти все и давно. Та запросто можно найти жуков что во власти местной ещё до 91г! Кодекс строителя коммунизма в кладовках хранят.
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15.08.2022 22:47 Відповісти
а якщо подивитися з іншого кута мало бути свідома підстава для цього. Просто від нема чого робити, як правило таке не роблять. Тут одне з двох, або власник цих трейлерів має темні справи, або навпаки власнику піднасрав якийсь з партнерів. А там по любому можна і ноги в лаптях знайти. Ну, розслідування покаже. А суддя визначить)
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15.08.2022 22:49 Відповісти
А возмещать ущерб кто будет?
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15.08.2022 22:49 Відповісти
С таким слабым сердцем, острой формой диабета и склонностью к суициду и такими делами заниматься! А Скорая помощь сейчас очень долго едет до изолятора!
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15.08.2022 22:56 Відповісти
Руки и ноги ампутировать,но при этом медсредства не применять!
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15.08.2022 22:57 Відповісти
А потом спалить живьем урода. Военное время, кто-то может голодает без этой гуманитарки...
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15.08.2022 23:45 Відповісти
Якби я брав участь у його затриманні - він би був смертельно поранений при спробі чинити опір(ще й втікти!), і ніяким чином його б не врятували ніякі медики зі "швидкої"...😡
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16.08.2022 01:06 Відповісти
Там достаточно обе руки отрубить, пусть дальше вкушает прелести совкожизни, когда был дефицит даже туалетной бумаги... Ковры со стены и пола не чiпати, больше блох и вони будет у совка.
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05.03.2023 11:34 Відповісти
ЗА совок и нарабсеюшку топят тока неудачники по жизни.
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05.03.2023 11:36 Відповісти
 
 