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ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою України та Росії

заес

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС.

Gро це повідомив журналістам у понеділок речник генсека ООН Стефан Джаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар ясно дав зрозуміти в Токіо, що будь-який напад на атомну електростанцію є "самовбивчим", - сказав Джаррік.

Речник генсека також спростував фальшиві наративи російських посадовців, які, не допускаючи місію МАГАТЕ на об’єкт, звинувачують у цьому ООН.

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"В останні кілька днів неодноразово звучали коментарі різних російських посадовців, які звинувачують Секретаріат ООН у тому, що він або скасував, або заблокував візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - сказав Джаррік.

Він зазначив, що, по-перше, МАГАТЕ є спеціалізованим агентством, яке діє незалежно, ухвалюючи рішення, що стосуються його компетенції.

По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.

По-третє, "в тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН оцінив, що в Україні є потенціал логістики і безпеки", щоб організувати відвідання інспекторами МАГАТЕ Запорізької атомної електростанції з Києва, "якщо обидві країни на це погодяться", додав речник генсека.

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Гутерріш відвідав Японію, де виступив у вихідні в Хіросімі з промовою з нагоди 77-х роковин першого у світі ядерного бомбардування.

Автор: 

МАГАТЕ (738) ООН (3380) Гутерріш Антоніу (394) Запорізька АЕС (1430) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+23
Ніяких інспекцій !Рашка повина покинути ЗАЕС ! ВСЕ !
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15.08.2022 21:49 Відповісти
+14
а до чого тут раїся??? її територія?? майно??

чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
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15.08.2022 21:48 Відповісти
+14
Яка ще згода з підорассеюю?
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15.08.2022 21:51 Відповісти
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Головне, жодних активних дій в Запорізький області з боку України!
Нада проста пєрєстать стрєлять!
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15.08.2022 21:46 Відповісти
Ще одна зернова ядерна угода між Вільною Україною та країною терористом?
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15.08.2022 21:48 Відповісти
а до чого тут раїся??? її територія?? майно??

чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
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15.08.2022 21:48 Відповісти
Ніяких інспекцій !Рашка повина покинути ЗАЕС ! ВСЕ !
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15.08.2022 21:49 Відповісти
Яка ще згода з підорассеюю?
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15.08.2022 21:51 Відповісти
А вот спроси у Хамоарии. Он тебе расскажет, как с рашкой нужно договариваться на примере спасения голодающих африканцев. Вот тут такая же схема разрабатывается. Рабинович уже с тупиным план утвердили, Ермак работает.
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15.08.2022 23:25 Відповісти
Ось ці всі ООН вже задовбали своєю тупістю і конченостю.Щоб вам тварюки прилетіли ракети і снаряди гади ви всі !
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15.08.2022 21:52 Відповісти
Пздц. антоніна самовбийся об стєну.
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15.08.2022 21:57 Відповісти
от суки, а гітлєру такої турботи не приділяли
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15.08.2022 21:58 Відповісти
Це просто не вкладається в жодні матюки: вони прийшли в наш дім, окупували, погрожують і вбивають нас, а ми повинні з ними домовлятися. Про що????
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15.08.2022 21:58 Відповісти
Ми тридцять років під кацапську дуду жили і про все з ними домовлялися.
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15.08.2022 22:49 Відповісти
Керівник МАГАТЕ - ватнік. Там більшість в керівництві московити.
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15.08.2022 21:58 Відповісти
Шах!
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15.08.2022 21:59 Відповісти
ООН уже миссию по пленных азовцах выполнило. Идите нах. с вашими договорняками. Рашисты должны покинуть АЕС а не давить компромисами на Украину
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15.08.2022 21:59 Відповісти
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15.08.2022 22:00 Відповісти
вытурить кацапов с магате \ оон для начала не хотят? кстати, это стОило бы делать сразу после оккупации Чернобыля, а так Хйло убедился, что все это филькина грамота для бедных. за взрыв в Чернобыле кстати кацапов нужно не забыть отдельно "отблагодарить" в перспективе. вряд ли обошлось прям совсем без них.
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15.08.2022 22:03 Відповісти
С согласия федерастов? Дядя ты дибил?
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15.08.2022 22:06 Відповісти
Українці скоро без згоди расєї та аон і до туалету не ходитиме...
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15.08.2022 22:08 Відповісти
Ми самі себе ніколи не поважали, тому чекати поваги до нас не доводиться.
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15.08.2022 22:54 Відповісти
испытываю неконтроллируемые приступы рвоты при аббревиатуре "оон"
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15.08.2022 22:10 Відповісти
А при чому тут дозвіл парашостану? Аони на території України,окупували її і в них питати дозвіл?
Чи я дурний,чи я щось не розумію?
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15.08.2022 22:13 Відповісти
В захвате АЕС, ООН не менее виновато чем росийкие террористы. Росийские террористы являются теми же членами ООН и МАГАТЕ. И все делалось под молчаливым согласием ООН. Теперь же ООН предлагает нам договориться с террористами. А не пойти вам нах.
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15.08.2022 22:18 Відповісти
А кацапердія як там опинплася?! ООН це не цікаво?! *****!
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15.08.2022 22:18 Відповісти
террорист и шантажист должен дать согласие на инспекцию того чем он шантажирует и что он незаконно (преступно) занял???? и это нормально???
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15.08.2022 22:25 Відповісти
Блин, да сколько же в Европе свиносбачьих проституток? Бахнет в Украине, почти в центре Европы, а кто то нашёл возможность и в этой ситуации, отсосать пу#ина у *****...
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15.08.2022 22:31 Відповісти
А хто нам заважав купляти європейських шалав?
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15.08.2022 22:57 Відповісти
Гениально-изощрённые в оон! Просто верх лицемерия и скотобазы.
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15.08.2022 22:32 Відповісти
ТупоЕріш йди *****
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15.08.2022 22:33 Відповісти
ага, так як ви Азовців підтримали? Давали гарантії людям, обіцяли, а як сталася біда одразу: ми нікаму нічего не должни?. Йдіть за русскім кораблем.
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15.08.2022 22:41 Відповісти
кацапія тут при чому???? нах. передасти х України!!! і нах гттаперчевий гомосек з ООН!!!
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15.08.2022 22:47 Відповісти
тепер, якщо хочеш послати когось на три букви - можна посилати в оон..
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15.08.2022 22:50 Відповісти
схерали они разрешение у росии спрашивают для поездки на Украинскую станцию?
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15.08.2022 23:14 Відповісти
починається, *****. Сумісний дозвіл Росії та України.
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15.08.2022 23:19 Відповісти
А до чого тут росія і їх згода ?

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16.08.2022 01:59 Відповісти
Рашка цього добивається, якщо імпотентне ООН попаде на територію станції, автоматично заморожений конфлікт.
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16.08.2022 06:36 Відповісти
 
 