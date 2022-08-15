ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою України та Росії
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС.
Gро це повідомив журналістам у понеділок речник генсека ООН Стефан Джаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Генеральний секретар ясно дав зрозуміти в Токіо, що будь-який напад на атомну електростанцію є "самовбивчим", - сказав Джаррік.
Речник генсека також спростував фальшиві наративи російських посадовців, які, не допускаючи місію МАГАТЕ на об’єкт, звинувачують у цьому ООН.
"В останні кілька днів неодноразово звучали коментарі різних російських посадовців, які звинувачують Секретаріат ООН у тому, що він або скасував, або заблокував візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - сказав Джаррік.
Він зазначив, що, по-перше, МАГАТЕ є спеціалізованим агентством, яке діє незалежно, ухвалюючи рішення, що стосуються його компетенції.
По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.
По-третє, "в тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН оцінив, що в Україні є потенціал логістики і безпеки", щоб організувати відвідання інспекторами МАГАТЕ Запорізької атомної електростанції з Києва, "якщо обидві країни на це погодяться", додав речник генсека.
Гутерріш відвідав Японію, де виступив у вихідні в Хіросімі з промовою з нагоди 77-х роковин першого у світі ядерного бомбардування.
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Нада проста пєрєстать стрєлять!
зерноваядерна угода між Вільною Україною та країною терористом?
чи ще одна спілка сцикунів, що думають - атом нє врєдний, патамушта єго нє відна
Чи я дурний,чи я щось не розумію?