ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на ЗАЕС за згодою України та Росії

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає будь-яку атаку на атомну станцію "самовбивчою" і закликав надати міжнародним інспекторам доступ до Запорізької АЕС.

Gро це повідомив журналістам у понеділок речник генсека ООН Стефан Джаррік, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Генеральний секретар ясно дав зрозуміти в Токіо, що будь-який напад на атомну електростанцію є "самовбивчим", - сказав Джаррік.

Речник генсека також спростував фальшиві наративи російських посадовців, які, не допускаючи місію МАГАТЕ на об’єкт, звинувачують у цьому ООН.

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"В останні кілька днів неодноразово звучали коментарі різних російських посадовців, які звинувачують Секретаріат ООН у тому, що він або скасував, або заблокував візит місії МАГАТЕ на ЗАЕС", - сказав Джаррік.

Він зазначив, що, по-перше, МАГАТЕ є спеціалізованим агентством, яке діє незалежно, ухвалюючи рішення, що стосуються його компетенції.

По-друге, Секретаріат ООН не має повноважень блокувати або скасовувати будь-яку діяльність МАГАТЕ.

По-третє, "в тісному контакті з МАГАТЕ, Секретаріат ООН оцінив, що в Україні є потенціал логістики і безпеки", щоб організувати відвідання інспекторами МАГАТЕ Запорізької атомної електростанції з Києва, "якщо обидві країни на це погодяться", додав речник генсека.

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Гутерріш відвідав Японію, де виступив у вихідні в Хіросімі з промовою з нагоди 77-х роковин першого у світі ядерного бомбардування.