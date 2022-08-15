Російські сили повинні негайно забратися з території Запорізької АЕС без жодних умов, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 173 дня війни з Росією.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру. Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ.

Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки" – вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу. Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції й сусідніх районів – без жодних умов.

Світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку. І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє. Ще є шанс не допустити цього програшу", - зазначив Зеленський.

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