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Новини Війна
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За добу окупанти 4 рази обстріляли прикордоння Сумщини з артилерії, - ОВА

сумщина,обстріли

15 серпня окупанти здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумської бласті Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Шалигинська громада: з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював громаду з із мінометів та ствольної артилерії − 25 прильотів. Продовжились обстріли після 14.00 − 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

Хотінська громада: було 2 прильоти з міномету.

Зноб-Новгородська громада: з 13:00 здійснено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомету", - повідомив чиновник.

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Автор: 

обстріл (29282) Сумська область (3898) Живицький Дмитро (466)


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