США, Південна Корея та Японія провели навчання з протиракетної оборони, - Пентагон
Сполучені Штати, Південна Корея та Японія минулого тижня брали участь у протиракетних навчаннях біля узбережжя Гаваїв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.
Навчання відбулися 8-14 серпня і продемонстрували реакцію трьох країн на виклики, створені Північною Кореєю, захист спільної безпеки та зміцнення заснованого на правилах міжнародного порядку.
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Василий Воробец
показати весь коментар16.08.2022 07:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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