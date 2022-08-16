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США, Південна Корея та Японія провели навчання з протиракетної оборони, - Пентагон

пентагон

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія минулого тижня брали участь у протиракетних навчаннях біля узбережжя Гаваїв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Пентагон.

Навчання відбулися 8-14 серпня і продемонстрували реакцію трьох країн на виклики, створені Північною Кореєю, захист спільної безпеки та зміцнення заснованого на правилах міжнародного порядку.

Читайте: Ефективність ЗСУ - 12 із 10, - Пентагон

Автор: 

Пентагон (1439) США (23449) військові навчання (2781) Південна Корея (469) Японія (1212)


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16.08.2022 07:42 Відповісти
 
 