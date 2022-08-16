УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11326 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 132 1

Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

гуляйполе,обстріли

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Рашисти обстріяли населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів та Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Два безпілотники типу "Орлан-10" та авіаційну ракету Х-59 знищено на Запорізькому напрямку, - Повітряні Сили ЗСУ

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1133 людей, з них 309 – діти.

Гуляйполе (101) Запоріжжя (2299) обстріл (29282) Запорізька область (3746)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дикая орда так всегда делает, когда на может занять какой-нибудь город, они от зверинной злобы бьют по гражданским. Но за все это кацапские твари ответят по полной программе.
показати весь коментар
16.08.2022 08:55 Відповісти
 
 