Ситуація у Запорізькій області: рашисти обстріляли Гуляйполе та Оріхів, - Запорізька ОВА

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Рашисти обстріяли населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА.

"Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів та Гуляйполе", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що зафіксовано 28 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами.

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Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1133 людей, з них 309 – діти.