Росіяни не змогли сформувати танковий батальйон - не знайшли охочих, - Стратком ЗСУ

В Нижегородській області РФ провалилося формування танкового батальйону ім. К.Мініна.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що розпорядження про формування танкового батальйону для відправлення в Україну російське командування віддало на початку липня. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - ні", - додали у Страткомі.

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