Росіяни не змогли сформувати танковий батальйон - не знайшли охочих, - Стратком ЗСУ
В Нижегородській області РФ провалилося формування танкового батальйону ім. К.Мініна.
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Там повідомили, що розпорядження про формування танкового батальйону для відправлення в Україну російське командування віддало на початку липня. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30.
"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - ні", - додали у Страткомі.
Топ коментарі
+12 Alex Tiger
показати весь коментар16.08.2022 08:53 Відповісти Посилання
+6 vadyan
показати весь коментар16.08.2022 09:24 Відповісти Посилання
+5 Олена Тихонова #468839
показати весь коментар16.08.2022 09:00 Відповісти Посилання
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Зараз вони почали розуміти, що їм не виплатять обіцяні гроші. Навіть якщо вони повністю здорові повернуться. А якщо скалічені чи трупаком - то взагалі нічого не дадуть сім'ям тощо.
Тож повністю відморожені щодо "пожити коротко, і без грошей" - вже реально закінчуються. А всі наступні будуть вимагати "повної передоплати, за весь строк контракту, і депозит на 3-5 лямів на випадок пропажі без вісти чи смерті".
Їм для гарантованих виплат зараз жмуритись треба так, аби багато товаришів по службі бачило тіло, аби тіло легко було евакуювати тощо. В умовах, коли ЗСУ їх палить джавелінами та ракетами M30/M31 - так зажмуритись не кожному вдається, бо коли детонує БК - ніхто там вже не дивиться, де чий член валяється...
Тогда вообще никто у них не захочет в армию идти.
путін переживає про расєйське гарматне м"ясо ?
Україна має можливість В РАСЄЇ перемогти РАШЕНЗОМБОтв ?
О ЧЬОМ ВИ ШЄПЧЄТЄ ?
яка дилема ?
зі "зберігання " знімаються 50-річні Т-62..тобто танків теж катма... )