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Новини Війна
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Росіяни не змогли сформувати танковий батальйон - не знайшли охочих, - Стратком ЗСУ

танк

В Нижегородській області РФ провалилося формування танкового батальйону ім. К.Мініна.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій Стратком ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Там повідомили, що розпорядження про формування танкового батальйону для відправлення в Україну російське командування віддало на початку липня. Але станом на 15 серпня із необхідних для повної комплектації батальйону екіпажами 160 осіб контракт підписали менше 30.

"Сучасна дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - ні", - додали у Страткомі.

Також читайте: У військах РФ, які воюють в Україні, стався розкол, - ISW

Автор: 

армія рф (17876) Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (37)


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Топ коментарі
+12
Даже тупое лапотное быдло начинает понимать, что с Украины домой они вернутся только в мешке для мусора.
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16.08.2022 08:53 Відповісти
+6
Какие подлые кацапы, не хотят родителям машину подарить....
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16.08.2022 09:24 Відповісти
+5
Японці на нашій стороні.
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16.08.2022 09:00 Відповісти
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Даже тупое лапотное быдло начинает понимать, что с Украины домой они вернутся только в мешке для мусора.
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16.08.2022 08:53 Відповісти
Це вони від самого початку розуміють. Але це їх не зупиняло - там є досить велика категорія навіжених, які не проти "пожити коротко, але шумно та красиво".

Зараз вони почали розуміти, що їм не виплатять обіцяні гроші. Навіть якщо вони повністю здорові повернуться. А якщо скалічені чи трупаком - то взагалі нічого не дадуть сім'ям тощо.

Тож повністю відморожені щодо "пожити коротко, і без грошей" - вже реально закінчуються. А всі наступні будуть вимагати "повної передоплати, за весь строк контракту, і депозит на 3-5 лямів на випадок пропажі без вісти чи смерті".
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17.08.2022 12:25 Відповісти
В Японии пусть поищут. Там вроде камикадзе водились.
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16.08.2022 08:56 Відповісти
Японці на нашій стороні.
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16.08.2022 09:00 Відповісти
Мені фото на "заставці" подобається - таке-б і японцям сподобалося: згорілий танк а навкруги до найменшого клаптика землі засаджено городиною!
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16.08.2022 09:56 Відповісти
Я камікадзе хочю бить...пусть мєня научат...
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16.08.2022 09:55 Відповісти
Ти вже був "камікадзею" - не пам"ятаєш? Як пішов за ВАНУ в атаку на "порохоботів", так здуру в стіну головою врізався... Ото з тих пір "головою вдарений" і ходиш!
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16.08.2022 16:17 Відповісти
Цього персонажа я років десять знаю по іншому ресурсу. Він завжди був альтернативно обдарованим, і, що найсмішніше, цим завжди хизувався. Такі вони - ведмедчукові федерасти.
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16.08.2022 16:46 Відповісти
Далі буде
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16.08.2022 09:02 Відповісти
До речі хороша ілюстрація до "бєднєнькіх рускіх одурманєних пропагандой". Про джавеліни і долю рускіх танків вони видно все знають. А от про Бучу "не в курсє"...
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16.08.2022 09:07 Відповісти
Какие подлые кацапы, не хотят родителям машину подарить....
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16.08.2022 09:24 Відповісти
Це їм ще треба правильно зажмуритись, аби батькам машина була. Бо просто в полі чи посадці здохнути - свої ж тишком або прикопають, або вкинуть в мобільний крематорій, а в документах напишуть - "пропав без вісти", якраз аби начальству не показувати втрат і не оформлювати мільйонні виплати.

Їм для гарантованих виплат зараз жмуритись треба так, аби багато товаришів по службі бачило тіло, аби тіло легко було евакуювати тощо. В умовах, коли ЗСУ їх палить джавелінами та ракетами M30/M31 - так зажмуритись не кожному вдається, бо коли детонує БК - ніхто там вже не дивиться, де чий член валяється...
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17.08.2022 12:31 Відповісти
********** садись в танк, ты же стерх альфасамец.
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16.08.2022 09:24 Відповісти
мышонок сейчас сядет в Маус и пабедит биндер.
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16.08.2022 09:25 Відповісти
Украине нужно пропаганду проводить, что эта война не имеет смысла, что это путин себе какую-то ***** придумал, что смерти российских солдат напрасны.
Тогда вообще никто у них не захочет в армию идти.
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16.08.2022 09:31 Відповісти
Украине нужно пропаганду проводить, что эта война не имеет смысла, что это путин себе какую-то ***** придумал, что смерти российских солдат напрасны..

путін переживає про расєйське гарматне м"ясо ?

Україна має можливість В РАСЄЇ перемогти РАШЕНЗОМБОтв ?

О ЧЬОМ ВИ ШЄПЧЄТЄ ?
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16.08.2022 09:51 Відповісти
Анальному рабові ведмедчука - павилику дудрі - забракло фінансів на зкріпну бояру? Сарако павлик, йой, біднятко!
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16.08.2022 16:41 Відповісти
"******* дилема "другої" армії у світі, танки є, а екіпажів - ні", - додали у Страткомі.

яка дилема ?

зі "зберігання " знімаються 50-річні Т-62..тобто танків теж катма... )
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16.08.2022 09:48 Відповісти
Буряты и тувинцы окончились. Пусть по пробуют в Москве или Питере.
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16.08.2022 09:57 Відповісти
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16.08.2022 10:07 Відповісти
Це карикатура А я в дитинстві їв печену картоплю з "патрона" Я з Черкащини А там ішли в лютому 44го такі бої! Так люди в лежанки хат вмуровували гільзи 122 мм і 152 мм Це іменувалося "патрони" Коли топили пічку лежанки, то метал гільз швидко нагрівався і віддавав тепло повітрю в хаті Ну і заодно туди клали картоплю, яблука і цукрові буряки та пекли для їжі
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16.08.2022 16:25 Відповісти
 
 