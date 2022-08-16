Окупанти вночі обстріляли Березнегувате на Миколаївщині, одна людина загинула, одна - поранена, - Кім
На Миколаївщині окупанти протягом доби гатили по селах з артилерії.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ.
15 серпня зафіксовано ворожі обстріли селища Первомайське Первомайської громади. Внаслідок чого частково зруйновано заклад освіти, приватні будинки та пошкоджено присадибні ділянки. Постраждалих немає.
Також ворог наносив удари по селу Лимани Галицинівської громади. Пошкоджено електромережу. Постраждалих немає.
Зафіксовано обстріли села Широке Широківської громади. Зруйновано один житловий будинок, влучання були у вже зруйновану школу та дорогу. Також окупанти двічі обстріляли село Червона Долина. Інформація щодо пошкоджень та постраждалих уточнюється.
Під артилерійський ворожий вогонь потрапили й села Лепетиха та Кавказ.
Вночі 16 серпня, близько 2:40, окупанти вдарили з артилерії по селищу Березнегувате. Внаслідок чого одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.
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