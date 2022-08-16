"У вересні 2021 року у держдепартаменті США нам з Єрмаком сказали: "Хлопці, копайте траншеї!", - глава МЗС Кулеба

Американські партнери за півроку до повномасштабного вторгнення РФ попереджали міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та голову Офісу президента Андрія Єрмака про майбутню атаку РФ.

Про це голова МЗС розповів в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Кулеби, президент Володимир Зеленський, глава ОП Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, начальник ГУР Кирило Буданов, голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко, міністр оборони Олексій Резніков та він сам "володіли приблизно однаковим обсягом інформації" щодо підготовки Росії до повномасштабного вторгнення.

"…Ми всі почали отримувати певний обсяг інформації з осені минулого року. Перші дзвіночки були у вересні. Ми з Єрмаком саме були у Вашингтоні. І нам вже почали подавати такі перші сигнали. Ми максимально серйозно до цього поставилися… Ми були з Андрієм на одній зустрічі в Держдепі, але не з держсекретарем: його цього дня не було у Вашингтоні… І людина прийшла, сіла, ось як ви, так чашку кави поставила й каже: "Ну що, хлопці? Копайте траншеї". Ось так ось я вперше почув", - розповів Кулеба.

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При цьому міністр зазначив, що ця людина, яка порадила "копати траншеї", була чиновником високого рангу, тож бути переконаним у тому, що це звичайнісінькі слова, – було б дивно.

Далі він заявив, що проблема ранньої осені тоді була в тому, що "тобі кажуть "ми бачимо, що справа йде до війни", але після цього ставиться крапка, і ніякої більше інформації тобі не надають".

За словами Кулеби, після аналізу всіх даних у жовтні він зрозумів, що війна буде. Проте думав, що бойові дії відбуватимуться лише на Донбасі.

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Він додав, що Україна не проводила більш відкритої підготовки до оборони, щоб утримати "на плаву" економіку.