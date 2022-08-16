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Новини Війна
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Флот РФ тримається в межах Криму, його обмежена ефективність підриває загальну стратегію вторгнення Росії, - Британська розвідка

флот,рф,чорноморський

Кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 16 серпня.

"Це контрастує з посиленою військово-морською активністю Росії в інших морях, як це характерно для цієї пори року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз має труднощі у здійсненні ефективного контролю на морі.

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"РФ втратила свій флагман "Москва", частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний. Наразі обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили на інших напрямках", - наголосили у розвідці.

Одеса (5509) Чорноморський флот рф (625) Чорне море (1678) зовнішня розвідка (479)


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Х*й вам, а не Україну
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16.08.2022 09:43 Відповісти
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16.08.2022 09:45 Відповісти
Так кацапы, после удара по Одесскому порту, заявляли, что уничтожили склад "гарпунов"....
Чего боятся ? Подплывайте поближе, вам ничего не угрожает...
Или очко жим-жим ?
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16.08.2022 09:47 Відповісти
Бояться воєнторгівської зброї.
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16.08.2022 09:48 Відповісти
Усі свинячі корита які кацапські свині клічут флотом-будуть потоплені...
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16.08.2022 09:50 Відповісти
в наших водах чи ні? бо Крим наш
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16.08.2022 10:04 Відповісти
Підходьте ближче недопалки.
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16.08.2022 11:08 Відповісти
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16.08.2022 12:31 Відповісти
Почему флот?Без флагмана,писали,что это уже флотилия....
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16.08.2022 12:54 Відповісти
 
 