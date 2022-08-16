Флот РФ тримається в межах Криму, його обмежена ефективність підриває загальну стратегію вторгнення Росії, - Британська розвідка

Кораблі Чорноморського флоту Росії продовжують займати оборонну позицію, патрулюючи, як правило, лише води в межах видимості узбережжя Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії за 16 серпня.

"Це контрастує з посиленою військово-морською активністю Росії в інших морях, як це характерно для цієї пори року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Чорноморський флот РФ продовжує використовувати крилаті ракети великої дальності для підтримки наземних наступальних дій, але зараз має труднощі у здійсненні ефективного контролю на морі.

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"РФ втратила свій флагман "Москва", частину бойових літаків морської авіації і контроль над островом Зміїний. Наразі обмежена ефективність Чорноморського флоту підриває загальну стратегію вторгнення Росії, частково через те, що десантна загроза Одесі наразі майже нейтралізована. Це означає, що Україна може перенаправити ресурси, щоб тиснути на російські сухопутні сили на інших напрямках", - наголосили у розвідці.