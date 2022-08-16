Армії за півроку передали техніки на понад 90 млн, вилученої на митниці, - НАБУ

З січня по червень 2022 року ЗСУ отримали понад 22 250 одиниць різноманітної техніки, яку НАБУ та САП вилучили в межах розслідувань корупції на митниці.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У I півріччі 2022 року армії передали понад 22,25 тис. од. різноманітної техніки, вилученої у межах розслідування корупційних зловживань на митниці, на загальну суму у понад 90 млн грн", - йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що завдяки НАБУ і САП упродовж квітня-червня 2022 року ЗСУ одержали майже 340 млн грн, - ці кошти були вилучені як предмет неправомірної вигоди у межах розслідувань антикорупційних органів і через законний механізм спрямували на потреби українських військових.

Частиною цієї суми став також найбільший в історії НАБУ хабар у 5 млн доларів, який хотіли передати керівникам антикорупційних органів за закриття кримінального провадження щодо ексміністра екології.

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"Економічний ефект від діяльності антикорупційних органів у І півріччі становить 1,5 млрд грн, що майже на 80% більше за показник ІІ півріччя 2021 року. Ця сума включає також вартість активів, розкраданню яких вдалося запобігти завдяки вчасному втручанню детективів НАБУ", - йдеться у повідомленні.